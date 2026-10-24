Perú

Rio Roma en Lima: horarios, accesos, setlist y todo sobre su concierto en el Costa 21

El dúo mexicano alista su mejor repertorio para hacer vibrar a su público en la Costa Verde

Dos hombres de medio cuerpo, uno con saco amarillo y gafas y el otro con saco oscuro, bajo el texto Río Roma sobre fondo negro
Los integrantes del dúo Río Roma figuran en el cartel promocional de su concierto en el recinto Costa 21 de Lima.
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El dúo mexicano Río Roma volverá a Lima este sábado 24 de octubre para ofrecer un concierto en el Costa 21, ubicado en la Costa Verde de San Miguel. La presentación forma parte de la gira “A que no puedes cantar sólo una” y coincidirá con la celebración por sus 15 años de trayectoria.

José Luis y Raúl Roma preparan un recorrido por las canciones que marcaron su carrera, con baladas conocidas por el público peruano y una selección de títulos que todavía permanece bajo reserva.

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Antes de llegar a la capital, los artistas compartieron en sus redes sociales un adelanto de las canciones que podrían formar parte del espectáculo. En la imagen aparecen temas como “Princesa”, “Tan solo un minuto”, “Amigos no por favor” y “Me cambiaste la vida”.

José Luis y Raúl Roma se presentarán en Costa 21 para celebrar junto a sus fans peruanos los 15 años de éxitos de Río Roma.
José Luis y Raúl Roma se presentarán en Costa 21 para celebrar junto a sus fans peruanos los 15 años de éxitos de Río Roma.
“Familia, les compartimos un poco de lo que podría sonar en nuestros shows en Perú, aunque aún nos guardamos algunas sorpresas”, escribieron los hermanos Roma en una publicación difundida a través de Instagram.

El gráfico no revela el repertorio completo. Aunque exhibe una parte de la lista prevista para el concierto, también incluye 12 espacios ocultos con barras rojas. Diez corresponderían a canciones individuales y otros dos estarían incluidos dentro de los medleys preparados para la noche.

Horarios y aperturas de puerta para el concierto

El ingreso al Costa 21 de San Miguel comenzará a las 17:00. El show de Río Roma está programado para las 21:00 y tendrá una duración aproximada de dos horas.

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La diferencia de cuatro horas entre la apertura de puertas y el inicio del concierto permitirá el acceso progresivo de los asistentes a las distintas zonas del recinto.

Al finalizar la presentación, se habilitarán buses gratuitos de salida para el público.

Afiche con fondo negro y texto que detalla los horarios del concierto de Río Roma el 24 de octubre en Costa 21, junto con logotipos al pie
Un cartel informativo detalla los horarios del concierto de Río Roma en el recinto Costa 21 de Lima, con ingreso desde las cinco de la tarde y espectáculo central a las nueve de la noche.
Afiche negro con texto sobre la salida de autobuses gratuitos para el concierto de Río Roma hacia Santa Anita y San Miguel el 24 de octubre
Un afiche oficial detalla las rutas de autobuses gratuitos hacia Santa Anita y San Miguel para los asistentes al concierto de Río Roma en el recinto Costa 21 de Lima.

La medida facilitará la salida de los asistentes desde la Costa Verde, donde el flujo vehicular suele aumentar después de los eventos masivos. Los detalles sobre las rutas y los paraderos de los buses no fueron precisados.

Setlist de Río Roma en Lima

La relación difundida por los músicos reúne 30 canciones entre interpretaciones completas, medleys y un bloque breve que combinará dos títulos. El listado presenta 13 temas individuales ya identificados.

Entre las canciones que figuran en esa selección están “Por eso te amo”, “Bonito, bonito”, “Hilo rojo”, “Tan solo un minuto”, “Princesa”, “Día de suerte” y “Te equivocaste”.

También aparecen “Amigos no por favor”, “Todo cambió”, “No lo beses”, “Me cambiaste la vida” y “Persona favorita”. Estos temas podrían integrar la parte principal del concierto, aunque el orden de ejecución no fue confirmado.

El dúo incluyó un medley de desamor compuesto por “Barco de papel”, “Así me decías” y “Me arrepiento”. Ese segmento reunirá canciones asociadas a rupturas y despedidas.

Fondo oscuro con el logotipo de Río Roma y una lista de canciones escritas en blanco, varias de ellas cubiertas por franjas rojas
Una lista gráfica presenta el repertorio de temas del dúo Río Roma para su presentación en Lima, con varios títulos cubiertos por barras rojas.

Habrá también un medley centrado en canciones de amor, con “Al fin te encontré” y “Hoy es un buen día”. A ello se sumará un bloque corto que enlazará “Gracias un millón” con “TQMM”.

Los nombres de las canciones cubiertas en la publicación se conocerán durante el show. Esa reserva abre la posibilidad de que Río Roma sume otros éxitos de su discografía o incluya piezas menos frecuentes en sus presentaciones.

Accesos y puertas para Río Roma

Las personas que lleguen en transporte público y continúen el trayecto a pie podrán utilizar la bajada del parque John Lennon, situada cerca del skate park. Ese punto servirá como referencia para dirigirse al área de ingreso.

Quienes se movilicen por la Costa Verde en vehículo podrán buscar “Costa 21” en las aplicaciones de mapas. Esa indicación llevará hasta la puerta del local donde se realizará el concierto.

Plano con fondo negro que indica calles de acceso, tres puertas de ingreso y sectores de asientos frente al escenario para un concierto
El mapa oficial detalla las rutas de ingreso y la distribución de sectores para la presentación del dúo Río Roma en el recinto Costa 21 de Lima.

La entrada principal estará dividida de acuerdo con la zona de cada boleto. La puerta 1 será para el sector Platinum, la puerta 2 recibirá a los asistentes de VIP y la puerta 3 estará destinada a Tribuna.

Los asistentes deberán revisar la ubicación consignada en su entrada antes de acercarse al recinto. Río Roma cerrará su paso por Lima con un repertorio que combinará sus canciones conocidas, bloques temáticos y títulos que aún no fueron anunciados.

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