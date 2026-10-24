Anuncian lanzamiento de Festividad Virgen de la Candelaria 2027 en Lima este 22 de noviembre en el Estadio Nacional con ingreso libre

La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno convoca al lanzamiento de la Festividad Virgen de la Candelaria en el Estadio Nacional de Lima. (Composición: Infobae Perú )

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Miles de bombos, zapateos y trajes bordados tomarán el Estadio Nacional el próximo 22 de noviembre. La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP) confirmó que ese día se realizará el lanzamiento limeño de la Festividad Virgen de la Candelaria 2027, con más de mil danzantes llegados desde el altiplano y, sobre todo, con ingreso completamente gratuito.

El evento, programado para las 4 de la tarde, cambió de fecha a último momento: originalmente iba a celebrarse el sábado 21 de noviembre, pero una asamblea entre la Federación y los conjuntos participantes terminó por moverlo al domingo siguiente. Así lo confirmó el presidente de la FRFCP, Alexander Quispe Huaracha, en declaraciones a Pachamama Radio.

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Para la enorme comunidad puneña que vive en Lima, esta cita funciona como el primer reencuentro del año con su fiesta más esperada, la misma que la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2014. El gran concurso en Puno recién llegará en febrero, pero la capital ya empieza a vibrar con el folclore altiplánico.

Un afiche promocional combina la figura de la Virgen de la Candelaria y el Estadio Nacional de Lima para el anuncio de las festividades folclóricas puneñas. (Foto: Candelaria Central)

Presentación por bloques de danza, una novedad frente al formato tradicional

A diferencia del concurso tradicional en Puno, donde cada conjunto desfila por separado según un orden numérico, en Lima la organización apostó por un formato distinto: agrupar a los participantes en grandes bloques por tipo de danza. Todas las morenadas saldrán juntas, igual que las diabladas y los grupos de caporales.

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Los conjuntos interesados tuvieron hasta fines de septiembre para confirmar su participación ante la Federación. Pese a eso, todavía no existe una lista oficial de agrupaciones ni se conoce el orden exacto en que se presentará cada bloque, un dato que miles de seguidores esperan con ansias.

Cada 2 de febrero, Puno se transforma en escenario de fe y cultura con la celebración de la Virgen de la Candelaria. (Andina)

La organización adelantó que esa información se publicará en los próximos días, conforme avancen las coordinaciones finales con los distintos conjuntos que integran el repertorio de la festividad.

Datos pendientes de confirmación para los asistentes

Antes de planear tu salida al Estadio Nacional, hay varios puntos que siguen en el aire. La hora de apertura de puertas no se ha anunciado, un detalle clave porque las 4 de la tarde corresponden al inicio del espectáculo, no necesariamente al momento en que el público podrá ingresar.

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Tampoco se sabe si habrá que registrarse previamente para entrar, ni cuáles serán las puertas habilitadas o el aforo disponible, aspectos que dependen de los permisos que la Federación aún gestiona con la administración del recinto.

Celebra la fiesta de la Candelaria en Lima. (Foto: El Peruano)

Por tratarse de un evento gratuito, se anticipan largas colas. La recomendación es llegar con tiempo de sobra, usar calzado cómodo y llevar abrigo, ya que las tardes limeñas de noviembre suelen refrescar hacia el atardecer.

De Lima al altiplano: el calendario completo de la fiesta en Puno

El lanzamiento en la capital es apenas el preámbulo de un calendario mucho más extenso. En Puno, el Concurso de Danzas Autóctonas se realizará el 30 y 31 de enero de 2027, mientras que el esperado Concurso de Traje de Luces tendrá lugar el domingo 7 de febrero en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano.

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La Parada y Veneración a la Virgen cerrará el ciclo central los días 8 y 9 de febrero. La devoción tiene raíces que se remontan al siglo XVI, cuando la imagen llegó al Perú en 1583 desde España, y se consolidó en 1781, cuando los pobladores atribuyeron a la “Mamacha Candelaria” la protección de la ciudad durante el sitio de las tropas de Túpac Catari.

La ciudad, consagrada como centro del folclore peruano, fusionará la devoción con la cultura andina en una ceremonia espectacular. (Andina)

La festividad fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2003, once años antes de recibir el reconocimiento de la UNESCO. Por ahora, la organización no ha precisado si habrá actividades adicionales en los días previos al lanzamiento del 22 de noviembre.

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