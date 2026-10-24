Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

La conductora Magaly Medina ofrece declaraciones sobre su vida personal y el vínculo con su hijo durante una entrevista.

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Magaly Medina relató cómo enfrentó su separación del padre de su hijo sin entrar en discusiones, aun cuando él se negaba a darle dinero y demoraba el divorcio. La conductora compartió su experiencia durante una conversación con Pamela López en su pódcast, en la que abordaron los conflictos de la trujillana con Christian Cueva.

La figura de Magaly TV La Firme explicó que atravesó esa etapa cuando era madre joven, tenía dificultades económicas y recién buscaba abrirse camino en Lima. Pese a ese escenario, sostuvo que eligió no responder a las provocaciones de su expareja.

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Medina recordó que, cuando planeaba mudarse con su hijo, recibió una advertencia que la puso ante una situación compleja. El padre del niño condicionó la ayuda económica a que ella permaneciera cerca.

La conductora Magaly Medina ofrece declaraciones sobre su trayectoria y separación familiar durante una entrega de su programa de pódcast.

“Mira, cuando yo tenía a mi hijo pequeño y el padre, por querer volver a acercarse a mí, me decía: ‘Si te llevas a mi hijo a Lima, no te doy un sol’; yo le decía: ‘Ah ok’”, contó la periodista.

La conductora aseguró que evitó confrontarlo, pese a que el aviso comprometía su economía. En aquel momento realizaba prácticas en un diario y sobrevivía con los ahorros que había reunido a partir del dinero que él le entregaba.

“¿Tú crees que yo le peleaba, le decía algo? Yo en ese entonces estaba practicando en un periódico. Vivía de unos ahorros que yo me había juntado de los diarios que él me daba y con eso me lancé a Lima sola”, relató.

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La presentadora señaló que tuvo que asumir la crianza de su hijo en medio de carencias. Aun así, afirmó que no convirtió las diferencias con su expareja en una disputa permanente.

Magaly Medina y su hijo Gianmarco Mendoza.

Medina indicó que en esa etapa ni siquiera tenía dinero suficiente para comprar pañales. Sin embargo, dijo que no recurrió a insultos ni reclamos directos contra el padre de su hijo.

“Yo no tenía ni para comprar pañales. ¿Tú crees que le decía: ‘Oye, miserable...’? No. Le decía: ‘Ok’ y, cuando quería intentar cualquier otra cosa, cuando no me quiso dar el divorcio, ¿crees que fui a gritarle?”, expresó.

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Magaly Medina aconsejó a Pamela López que uno de los dos baje la guardia

La periodista afirmó que el divorcio también se resolvió sin una confrontación cara a cara. Para ella, la falta de una reacción del otro lado puede cortar una dinámica de enfrentamientos que se repite con el tiempo.

“No hice nada. Para pelear se necesitan dos y, si no hay dos, lo otro que te van a decir va a caer en el aire. Así es como se rompe un conflicto y una tónica que se ha venido repitiendo entre ustedes”, le comentó Medina a López.

Las declaraciones estuvieron dirigidas a Pamela López, quien ha expuesto en distintas ocasiones sus desacuerdos con Christian Cueva, padre de sus tres hijos. La conductora consideró que una de las partes debe dar un paso atrás para reducir la tensión entre ambos.

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Magaly Medina conversa con una invitada sentada en un sofá blanco durante una emisión de su formato de pódcast.

López escuchó el relato de Medina, aunque manifestó que su situación tiene elementos que complican esa posibilidad. La influencer remarcó que necesita recibir apoyo económico para cubrir las obligaciones vinculadas a sus hijos.

“Yo no me puedo dar el lujo de decirle que no me dé nada. Tengo tres hijos y mis gastos son fuertes, aunque mi vida ya no es la de antes”, respondió Pamela López.

Ante ello, Medina reiteró su posición y le indicó que la confrontación solo se sostiene si las dos personas participan de ella. “Alguien de los dos debe bajar la guardia”, le dijo la conductora.

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