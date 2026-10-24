Perú

Beto Ortiz denuncia ataque a reportero que investigó contratación de hermana de senador de OBRAS en EsSalud: “Grave”

Carlo Navea fue golpeado por varios sujetos cuando salía de una reunión, según denunció el conductor de ‘Beto a Saber’. Los agresores le dijeron: “Toma para que sigas con tus pendejadas”

Un hombre con lentes y camiseta celeste habla frente a un micrófono sentado en una silla de oficina con respaldo alto
El periodista Carlo Navea interviene frente al micrófono en el estudio del canal de televisión Willax.
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El periodista peruano Beto Ortiz denunció que Carlo Navea, reportero de su programa ‘Beto a Saber’, de Willax, fue víctima de una agresión física la noche del viernes 23 de octubre. Según informó en su cuenta de X (antes Twitter), el comunicador fue atacado por varios sujetos al salir de una reunión, quienes lo golpearon y le dijeron: “Toma para que sigas con tus pendejadas”.

Ortiz sostuvo que los atacantes no se llevaron ninguna de las pertenencias de Navea, por lo que descartó que el hecho pudiera tratarse de un asalto común. Además, vinculó la denuncia con las últimas investigaciones que su reportero difundió.

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“Lo golpearon sin razón (...) Navea ha destapado casos de corrupción en EsSalud y Minsa. Grave”, publicó el conductor.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X de Beto Ortiz sobre una agresión al reportero Carlo Navea
Una publicación en redes sociales del periodista Beto Ortiz denuncia una agresión física contra el reportero Carlo Navea en Perú.

La última investigación del periodista Carlo Navea

Uno de los casos investigados por Carlo Navea está relacionado con María del Carmen Barragán Coloma, hermana del senador Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras. La polémica cobró fuerza reciéntemente, cuando Barragán fue nombrada asesora de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud, pese a que anteriormente había dirigido un centro privado de conciliación que intervino en controversias con la misma institución.

Hermana del senador Daniel Barragán regresa a EsSalud.
Hermana del senador Daniel Barragán regresa a EsSalud.

Según un reportaje de ‘Beto a Saber’, el Centro de Conciliación Barragán & Camba participó en al menos 20 procedimientos relacionados con EsSalud entre 2012 y 2023. Estos procesos buscaban resolver desacuerdos entre el Seguro Social y empresas proveedoras. El cuestionamiento se centra en que Barragán asumió en 2017 la Gerencia Central de Asesoría Jurídica de EsSalud, mientras que su socio en el centro privado, Julio César Camba Babetón, también ocupó un cargo en el área jurídica de la institución.

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Su reciente contratación generó cuestionamientos adicionales por el vínculo familiar con el senador Daniel Barragán y las sospechas de un posible favorecimiento político, que fueron rechazadas por el parlamentario. El 22 de octubre, EsSalud dio por concluida la designación de María del Carmen Barragán, aunque la resolución no precisó que la decisión estuviera relacionada con las denuncias periodísticas.

El 23 de octubre, Navea volvió a referirse al caso en X. Según escribió, Barragán habría preguntado a través de terceros si su programa difundiría nueva información, y él adelantó que se hablaría de un supuesto caso de suplantación de identidad.

“La noche de ayer, María del Carmen Barragán preguntó, a través de terceros, si revelaríamos algo más. Les dije que su caso por suplantación de identidad. Hace 2 días revelamos que el Centro de Conciliación Barragán & Camba, que ella presidía, intervino en 20 controversias de EsSalud. Barragán también fue gerente del área jurídica, desde donde se derivaban estos procesos. ¡Negociazo!“, escribió.

En la misma publicación, Navea sostuvo que Barragán había pedido a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, que dejara el cargo. La publicación se produjo después de que la institución oficializara el cese de la abogada como asesora III de la Presidencia Ejecutiva.

La hostilidad a la prensa peruana

Grupo de periodistas con cámaras, micrófonos y teléfonos móviles detrás de una valla roja, en un evento al aire libre
Prensa peruana registra una ceremonia de toma de mando presidencial con cámaras, micrófonos y teléfonos móviles. (Flickr/ Presidencia Perú)

El exministro del Interior Dimitri Senmache expresó su solidaridad con el periodista y pidió a las autoridades identificar a los responsables de la agresión denunciada. “Mi solidaridad con el periodista Carlo Navea, quien ayer sufriera el ataque de unos cobardes, seguramente enviados por quienes temen que la verdad sea expuesta para el conocimiento de toda la ciudadanía”, escribió.

Senmache advirtió sobre los riesgos que afrontan quienes ejercen el periodismo y exigió que el caso sea investigado. “El periodismo es una de las profesiones más riesgosas cuando se ejerce con seriedad, responsabilidad y valentía”, mencionó.

El caso ocurre en un contexto de violencia contra la prensa peruana. Solo en el 2025, cuatro periodistas fueron asesinados: Gastón Medina, en Ica; Raúl Celis, en Iquitos; Fernando Núñez, en Pacasmayo; y Mitzar Castillejos, en Aguaytía. Medina había denunciado presuntas irregularidades en entidades públicas y recibido amenazas antes de su asesinato, mientras que Celis informaba sobre presuntos actos de corrupción, extorsiones y crimen organizado en Loreto.

A estos hechos se suman las amenazas, agresiones y campañas de hostigamiento contra periodistas de investigación.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú registró 458 ataques contra periodistas y medios de comunicación durante 2025, entre ellos amenazas, hostigamiento y agresiones físicas y verbales. Estas cifras reflejan las dificultades que afronta la prensa para desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad.

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