PJ anula absolución de ‘John Kelvin’ y ordena nuevo juicio por presunta violación: Fiscalía pide 20 años de prisión

John Kelvin durante una audiencia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Twitter/@CSJ LIMA NORTE

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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anuló la absolución de Jonathan Sarmiento Llanto, cuyo nombre artístico es ‘John Kelvin’, y ordenó un nuevo juicio en su contra por presunta violación sexual en agravio de su expareja Dalia Durán. Infobae accedió a la resolución que reabre el caso.

Como se recuerda, en 2022, Sarmiento Llanto fue condenado en primera instancia a 21 años de prisión por este caso por los delitos de agresiones (un año de prisión) y violación sexual (20 años de prisión). Sin embargo, en octubre de ese mismo año, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima revocó dicho fallo, lo absolvió de la acusación del delito de violación sexual y ordenó su inmediata libertad.

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Ante ello, la Fiscalía presentó recurso de casación contra esta decisión y, 4 años después, los jueces supremos penales le han dado la razón al advertir errores cometidos por la Sala de Apelaciones. Así, la Sala Penal Suprema Permanente anula la absolución de ‘John Kelvin’ y ordena que se lleve a cabo un nuevo juicio de segunda instancia a cargo de otro tribunal superior.

Es decir, los jueces superiores que absolvieron a Sarmiento están impedidos de intervenir en este nuevo juzgamiento de segunda instancia. Serán otros magistrados superiores los que decidirán si confirman la condena de 20 años de prisión por violación sexual que consiguió Fiscalía en primera instancia o si también son de la opinión de absolverlo.

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Un fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú declara fundado el recurso de casación y ordena emitir una nueva sentencia en el caso de Jonathan Sarmiento Llanto.

¿Por qué se anuló la absolución de ‘John Kelvin’?

La Sala Penal Suprema declaró fundado el recurso de casación de la Fiscalía y anuló la sentencia de vista que había absuelto a Jonathan Sarmiento Llanto, ‘John Kelvin’, por dos razones: una revaloración indebida de la pericia psicológica practicada a la víctima y una errada interpretación del certificado médico legal.

Para los magistrados supremos, la Sala de Apelaciones falló al darle un valor probatorio distinto al que se le dio en primera instancia a la pericia psicológica, algo que está prohibido en segunda instancia a menos que se actúe la prueba durante la apelación, que no ocurrió.

Esta acción vulneró el artículo 425 del Código Procesal Penal que establece que “la Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”.

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Y es que en primera instancia, el Juzgado usó la pericia psicológica como un elemento de corroboración de la versión de la presunta víctima de la violación sexual. Sin embargo, la Sala de Apelaciones dijo que la afectación emocional solo correspondería a una situación de violencia marital. Esto sin convocar al perito que hizo la pericia.

Respecto al certificado médico legal, en primera instancia fue usado para corroborar la presunta agresión sexual. Sin embargo, en segunda instancia, el médico legista dijo que consignó erróneamente lesiones paragenitales y extragenitales, cuando únicamente detectó lesiones extragenitales.

John Kelvin vuelve a prisión una vez más.

Para la Corte Suprema, el error de la Sala de Apelaciones no fue darle un valor probatorio distinto (en este caso sí se actuó la prueba), sino que se omitió otra parte importante de la declaración del médico legista. Este explicó que en los casos de violación sexual solo en el 20% de las víctimas se encuentran lesiones, mientras que en la mayoría de los casos —incluso en relaciones sexuales consensuadas— no se hallan lesiones visibles.

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Finalmente, los jueces supremos ordenaron que el nuevo tribunal de juzgamiento aplique perspectiva de género al evaluar por qué la víctima cambió su versión. Esto porque en relaciones de pareja con hijos en común, la retractación puede responder a culpa, miedo o presión del entorno, no necesariamente a que la denuncia original fuera falsa.