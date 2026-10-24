Perú

Papa León XIV en Perú: Requisitos para ser voluntario en la visita del sumo pontífice al Callao

La Diócesis del Callao convocó a personas de 18 a 55 años para apoyar las actividades previstas durante la visita del sumo pontífice en noviembre

Papa León XIV - Diócesis de Callao - Perú - 15 de mayo
El papa León XIV nombró a Miguel Ángel Contreras como obispo auxiliar de la Diócesis del Callao, marcando su primer nombramiento episcopal desde su pontificado. Foto: Composición Infobae Perú
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La visita del papa León XIV al Callao abrió una nueva convocatoria para integrar el equipo de voluntarios que acompañará las actividades previstas en noviembre. La Vicaría de la Juventud de la Diócesis del Callao pidió a quienes no pudieron registrarse en la primera etapa que se sumen al registro para apoyar organización de agenda pontificia.

La invitación se dirige a personas de 18 a 55 años que dispongan de tiempo libre y manifiesten vocación de servicio. El llamado busca cubrir tareas de apoyo durante los desplazamientos y actos programados. La diócesis no detalló en su convocatoria pública inicial las funciones, número de vacantes ni mecanismo para completar registro de interesados.

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“¿Querías ser voluntaria para la venida del Papa pero no lograste inscribirte? Pues no sabes. El Papa también viene al Callao y ahora más que nunca necesitamos tu apoyo como voluntario. Solamente necesitas tener entre dieciocho y cincuenta y cinco años, tener tiempo libre y muchas ganas de servir. ¿En serio pensaste perderte esta experiencia? Ya no hay más excusas”, afirmaron desde la cuenta de TikTok de la Vicaría de la Juventud de la Diócesis del Callao.

La visita del papa León XIV al Callao tiene dos actividades previstas. El miércoles 11 de noviembre el pontífice llegará a Lima a las 17:30 y tendrá una acogida en la Base Aeronaval del Callao. Después continuará con compromisos oficiales en el Palacio de Gobierno y el Gran Teatro Nacional.

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El lunes 16 de noviembre, a las 8:30, se prevé visita pastoral a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao. La actividad tendrá 40 minutos. Luego, el itinerario contempla traslado a la Base Aérea Las Palmas para la misa de cierre y despedida oficial.

Estas fechas no tendrán la categoría de feriados nacionales, por lo que el tiempo dejado de trabajar deberá compensarse y las empresas privadas tendrán que cumplir ciertas condiciones para aplicar la medida.
Estas fechas no tendrán la categoría de feriados nacionales, por lo que el tiempo dejado de trabajar deberá compensarse y las empresas privadas tendrán que cumplir ciertas condiciones para aplicar la medida. Foto: Vatican Media

Callao tendrá días no laborables durante la agenda pontificia

Los interesados deberán considerar que la convocatoria coincide con días no laborables compensables establecidos para la Provincia Constitucional. Según la información atribuida al Gobierno del Perú, el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre regirá de forma continua la suspensión desde las 13:00 hasta la medianoche. El lunes 16 la medida alcanzará toda la jornada.

Estas fechas no constituyen feriados y las horas deberán recuperarse. En el sector público, cada entidad fijará la compensación dentro de los 10 días posteriores o en la fecha que determine. Para el sector privado, la recuperación se definirá por acuerdo entre empleador y trabajadores; si no existe consenso, decidirá empleador.

La condición de tiempo libre adquiere relevancia ante el calendario, aunque la convocatoria no precisa cuántas horas destinará cada persona seleccionada. Los postulantes deberán cumplir el rango de edad solicitado y expresar disposición para servir durante la presencia del pontífice. Tampoco se comunicaron requisitos sobre experiencia previa, formación, seguro, indumentaria o acreditaciones para las actividades.

La convocatoria señala una alternativa para quienes quedaron fuera del registro anterior, pero no informa una fecha límite ni un canal de inscripción. La Vicaría de la Juventud convocó a la población elegible a seguir comunicaciones para conocer pasos de participación. La asistencia voluntaria abarcará actos, atención pastoral y traslado a Lima.

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