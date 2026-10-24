Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Pedro Castillo se conectó desde el Penal Barbadillo donde cumple una condena de 11 años de prisión por el golpe de Estado y una orden de prisión preventiva por organización criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate declaró improcedente un nuevo recurso de hábeas corpus presentado a favor del golpista expresidente Pedro Castillo, con el que su defensa buscaba obtener su excarcelación pese a la condena de 11 años de prisión que cumple por el delito de conspiración para la rebelión.

Según la resolución a la que accedió Infobae, la demanda fue interpuesta por el abogado Jesús Josué Ramos Falcón y estuvo dirigida contra el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la Presidencia del Congreso y la Fiscalía de la Nación.

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La defensa de Castillo Terrones solicitó que se declare fundado el recurso por tratarse, a su juicio, de una supuesta detención arbitraria, y pidió que el penal Barbadillo ejecutara su libertad en un plazo de 24 horas. También exigió que la Sala Penal Suprema Permanente resuelva en 3 días hábiles la apelación contra la condena por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Una resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate declara improcedente el recurso de habeas corpus interpuesto por José Pedro Castillo Terrones en Perú.

Como fundamento central, la defensa del golpista invocó la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, con la que buscaba sustentar que la reclusión del exmandatario supuestamente vulneraba sus derechos constitucionales.

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La Procuraduría Pública del Poder Judicial alegó que existe un proceso idéntico en trámite ante otro juzgado y otros cinco expedientes similares presentados a favor de Castillo Terrones en la Corte de Lima, todos con el mismo petitorio, causa de pedir y actos cuestionados.

Rechazo

El juzgado de Ate concluyó que la demanda “resulta gaseosa” al no estar respaldada con pruebas concretas y no acreditar siquiera la existencia de los expedientes mencionados. Entre los medios probatorios aportados por el demandante figuraban una copia simple del documento de identidad de Castillo, copias sin traducción oficial de las opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU y el carnet del Colegio de Abogados del letrado, elementos que el juzgado consideró insuficientes para sustentar el reclamo.

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Además, según el fallo, la coincidencia de petitorio, título y controversia con los demás expedientes en curso “podría producir pronunciamientos incompatibles que perjudicarían la administración de justicia y lesionaría el principio de la predictibilidad”.

Fracasos

El rechazo de esta nueva demanda se produce la misma semana que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria confirmara la vigencia de la prisión preventiva que Castillo cumple por el caso de presunta corrupción en Petroperú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y el Ministerio de Vivienda, en el que se le investiga por organización criminal agravada, colusión simple y tráfico de influencias agravado. El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria declaró infundada la revisión de oficio de esa medida, que se extenderá hasta marzo de 2027.

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Aníbal Torres y Betssy Chávez también fueron condenados por el fallido golpe de Estado.

En paralelo, Castillo Terrones cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión dictada en diciembre de 2025 por el delito de conspiración para la rebelión, por su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.

Según pudo conocer Infobae, la Sala Penal Suprema declaró bien concedida la apelación de Castillo contra la sentencia de primera instancia, por lo que en las próximas semanas se deberá fijar audiencia donde se evaluará el fondo de las impugnaciones.

Los jueces supremos también admitieron las apelaciones de los otros condenados por este caso: la expremier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Aníbal Torres. Los dos primeros recibieron la misma pena del exmandatario, mientras que al extitular de Justicia se le impuso una pena de 6 años y 8 meses de prisión por su avanzada edad.

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Una vez que se lleve a cabo la audiencia de apelación, la Sala Penal fijará fecha para la lectura de sentencia, que podría confirmar las condenas, reducirlas o incluso revocarlas.