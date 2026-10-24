Perú

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Defensa del golpista expresidente buscaba su excarcelación invocando el cuestionado informe de un grupo de trabajo de la ONU

Pedro Castillo se conectó desde el Penal Barbadillo donde cumple una condena de 11 años de prisión por el golpe de Estado y una orden de prisión preventiva por organización criminal.
Pedro Castillo se conectó desde el Penal Barbadillo donde cumple una condena de 11 años de prisión por el golpe de Estado y una orden de prisión preventiva por organización criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate declaró improcedente un nuevo recurso de hábeas corpus presentado a favor del golpista expresidente Pedro Castillo, con el que su defensa buscaba obtener su excarcelación pese a la condena de 11 años de prisión que cumple por el delito de conspiración para la rebelión.

Según la resolución a la que accedió Infobae, la demanda fue interpuesta por el abogado Jesús Josué Ramos Falcón y estuvo dirigida contra el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la Presidencia del Congreso y la Fiscalía de la Nación.

PUBLICIDAD

La defensa de Castillo Terrones solicitó que se declare fundado el recurso por tratarse, a su juicio, de una supuesta detención arbitraria, y pidió que el penal Barbadillo ejecutara su libertad en un plazo de 24 horas. También exigió que la Sala Penal Suprema Permanente resuelva en 3 días hábiles la apelación contra la condena por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Fragmento de un documento judicial mecanografiado con texto en negro sobre fondo blanco y un párrafo sombreado en color azul claro
Una resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate declara improcedente el recurso de habeas corpus interpuesto por José Pedro Castillo Terrones en Perú.

Como fundamento central, la defensa del golpista invocó la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, con la que buscaba sustentar que la reclusión del exmandatario supuestamente vulneraba sus derechos constitucionales.

PUBLICIDAD

La Procuraduría Pública del Poder Judicial alegó que existe un proceso idéntico en trámite ante otro juzgado y otros cinco expedientes similares presentados a favor de Castillo Terrones en la Corte de Lima, todos con el mismo petitorio, causa de pedir y actos cuestionados.

Rechazo

El juzgado de Ate concluyó que la demanda “resulta gaseosa” al no estar respaldada con pruebas concretas y no acreditar siquiera la existencia de los expedientes mencionados. Entre los medios probatorios aportados por el demandante figuraban una copia simple del documento de identidad de Castillo, copias sin traducción oficial de las opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU y el carnet del Colegio de Abogados del letrado, elementos que el juzgado consideró insuficientes para sustentar el reclamo.

Además, según el fallo, la coincidencia de petitorio, título y controversia con los demás expedientes en curso “podría producir pronunciamientos incompatibles que perjudicarían la administración de justicia y lesionaría el principio de la predictibilidad”.

Fracasos

El rechazo de esta nueva demanda se produce la misma semana que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria confirmara la vigencia de la prisión preventiva que Castillo cumple por el caso de presunta corrupción en Petroperú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y el Ministerio de Vivienda, en el que se le investiga por organización criminal agravada, colusión simple y tráfico de influencias agravado. El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria declaró infundada la revisión de oficio de esa medida, que se extenderá hasta marzo de 2027.

Aníbal Torres - Pedro Castillo - Betssy Chávez
Aníbal Torres y Betssy Chávez también fueron condenados por el fallido golpe de Estado.

En paralelo, Castillo Terrones cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión dictada en diciembre de 2025 por el delito de conspiración para la rebelión, por su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.

Según pudo conocer Infobae, la Sala Penal Suprema declaró bien concedida la apelación de Castillo contra la sentencia de primera instancia, por lo que en las próximas semanas se deberá fijar audiencia donde se evaluará el fondo de las impugnaciones.

Los jueces supremos también admitieron las apelaciones de los otros condenados por este caso: la expremier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Aníbal Torres. Los dos primeros recibieron la misma pena del exmandatario, mientras que al extitular de Justicia se le impuso una pena de 6 años y 8 meses de prisión por su avanzada edad.

Una vez que se lleve a cabo la audiencia de apelación, la Sala Penal fijará fecha para la lectura de sentencia, que podría confirmar las condenas, reducirlas o incluso revocarlas.

Temas Relacionados

Pedro CastilloPoder Judicialperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘celestes’ llegan con una racha de cinco triunfos consecutivos, mientras que el cuadro ‘dorado’ buscará reaccionar después de dos derrotas seguidas. Sigue las incidencias del compromiso

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal ante la historia: lleva más de una década sin ganarle a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

La guarida de los ‘dorados’ se ha transformado en un suplicio para los ‘celestes’. El último triunfo registrado ahí data de mediados del 2015. Dos figuras de aquella alegría aún se mantienen firmes en el equipo ‘celeste’

Sporting Cristal ante la historia: lleva más de una década sin ganarle a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Suboficial de la Policía fue detenido por integrar la banda ‘Los Intocables del Centro’ en Huancayo

Once personas fueron detenidas durante el operativo Diómedes, que incluyó el allanamiento de 28 inmuebles y la incautación de 900 celulares y S/250.000 en efectivo.

Suboficial de la Policía fue detenido por integrar la banda ‘Los Intocables del Centro’ en Huancayo

Perú presenta oficialmente al cuy Merino, la nueva raza con más carne y mejor sabor

El nuevo cuy es el cuarto experimento del Gobierno se presenta con mejor calidad de carne y promete tener alta demanda

Perú presenta oficialmente al cuy Merino, la nueva raza con más carne y mejor sabor

PJ anula absolución de ‘John Kelvin’ y ordena nuevo juicio por presunta violación: Fiscalía pide 20 años de prisión

Por orden de la Sala Penal Permanente Suprema, Jonathan Sarmiento Llanto enfrentará un nuevo juzgamiento de segunda instancia al detectarse errores insubsanables en el fallo que lo libró de todos los cargos

PJ anula absolución de ‘John Kelvin’ y ordena nuevo juicio por presunta violación: Fiscalía pide 20 años de prisión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Beto Ortiz denuncia ataque a reportero que investigó contratación de hermana de senador de OBRAS en EsSalud: “Grave”

Beto Ortiz denuncia ataque a reportero que investigó contratación de hermana de senador de OBRAS en EsSalud: “Grave”

Miguel Torres retrocede y admite error en promulgación de ley de facultades: “Se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”

JEE rechaza pedido para anular la elección en Lima por cuestionada candidatura de Rafael López Aliaga

Canciller Carlos Espá y ministro Ernesto Álvarez acompañarán a Keiko Fujimori a su visita oficial a El Salvador

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

ENTRETENIMIENTO

PJ anula absolución de ‘John Kelvin’ y ordena nuevo juicio por presunta violación: Fiscalía pide 20 años de prisión

PJ anula absolución de ‘John Kelvin’ y ordena nuevo juicio por presunta violación: Fiscalía pide 20 años de prisión

Rio Roma en Lima: horarios, accesos, setlist y todo sobre su concierto en el Costa 21

Mario Irivarren revela la razón por la que sigue viviendo con su madre: “Mi mamá tiene que vivir acompañada”

Carlos Alcántara se sincera sobre cómo le afectó la separación de su esposa: “Me he quedado solo”

Juan Carlos Orderique habló tras salir de América Televisión después de 22 años: “Era momento de cerrar un ciclo”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal ante la historia: lleva más de una década sin ganarle a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Domingo Dianderas vs Atlético Torino: día, hora y canal TV del debut de Jean Deza en los 16avos de final de la Copa Perú 2026

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026