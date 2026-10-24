Sekou Gassama encuentra nuevo destino tras estrepitoso paso por Universitario: el hispano-senegalés se muda a Tailandia

Sekou Gassama refuerza al recién ascendido Rasi Salai United. - Crédito: SIAMSPORT

Guardar

Sekou Gassama vuelve al escaparate. Después de algunos meses inactivo, tras un paso muy funesto por Universitario de Deportes, ha encontrado un nuevo paradero. El hispano-senegalés abandonó a España para dirigirse, inmediatamente, con destino a Tailandia. Allí representará al Rasisalai United FC de la élite.

El movimiento se ha llevado a cabo tras una paciente negociación, que ha acabado en la firma de un contrato anual sin detalles ofrecidos. Detrás de la operación se encuentra el exfutbolista español Diego Bardanca, quien actualmente se desenvuelve como intermediario en Bangkok.

PUBLICIDAD

Sekou Gassama ha dado inicio a una nueva etapa en Tailandia tras fracasar en Universitario. - Crédito: SIAMSPORT

El Rasisalai United vio una buena oportunidad en la ‘Pantera’, sobre todo porque se encontraba con su carta pase en mano. Perfiladas las conversaciones y cerrados los flecos económicos, el delantero enrumbó hacia la Thai League 1 para una nueva experiencia.

Sin embargo, al día de hoy, la aventura de Sekou Gassama se ha convertido en un auténtico suplicio, dado que su club se ubica en el sótano de la tabla de posiciones con solo una unidad de quince posibles, lo que significa que no hay victorias registradas en lo que va del arranque del curso.

A nivel personal, entretanto, Gassama no ha cuajado un solo rendimiento aceptable. A pesar de que llegó como flamante incorporación, solo ha logrado aparecer en dos partidos, uno a nivel liguero y solo participando una hora; y el otro fue correspondiente por la FA Cup Thai, apareciendo en un tiempo.

PUBLICIDAD

Antes de su fichaje por el Rasisalai United FC, el delantero español representó —con mucha polémica— a Universitario de Deportes, un paso más que en falso en su trayectoria, Eldense, Anorthosis Famagusta, Racing de Santander, Málaga, Fuenlabrada, Real Valladolid y Almería.

Sekou Gassama, de los peores fichajes que pasaron por Universitario. - Crédito: Difusión

Fiasco mayúsculo

Sekou Gassama ganó una enorme notoriedad en Perú al ser anunciado, entre bombos y platillos, como el refuerzo estelar de Universitario de Deportes tras haberse consagrado como tricampeón de la Liga 1. Las negociaciones se mantuvieron bajo siete llaves y fueron guiadas por Álvaro Barco.

El antiguo gerente de la ‘U’ se dejó llevar más por la hoja de vida variopinta de la ‘Pantera’, con etapas puntuales por LaLiga, que por su actualidad, la cual era más que lastimera por un evidente estado de forma, que se apreció no bien llegó a Ate.

PUBLICIDAD

Aunque esa primera aparición tan solo fue el inicio de la accidentada carrera de Gassama en Universitario. Por temas comerciales con una cadena internacional, a la que representaba como comentarista durante la Copa Africana de Naciones, el delantero demoró más de dos semanas para unirse a la pretemporada en Campo Mar.

Una vez que sumó a los entrenamientos, se le notó a Sekou muy pesado y fuera de condición física. De ahí que se aceleraran trabajos especiales con la incorporación avalada por el entonces entrenador Javier Rabanal, quien llegó a darle oportunidades al exótico futbolista.

Antes de vestir la camiseta de Universitario, Sekou Gassama pasó medio año alejado de las canchas. - Crédito: ITEA

Sin embargo, el hispano-senegalés jamás demostró un desenvolvimiento adecuado y tampoco llegó a conectar con una afición que desde el inicio desaprobó su inclusión como el ‘9’ del tricampeón.

PUBLICIDAD

Sin espacio en Universitario, pese a las variantes en la zona técnica, Sekou Gassama llegó a un acuerdo con el área directiva para resolver su vínculo y así marcharse sin pena ni gloria de la institución.