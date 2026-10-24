Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán uno de los partidos más esperados de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos necesitan ganar para mantenerse en la pelea por el título de esta segunda etapa del campeonato peruano. Revisa la programación del clásico en esta nota.

Programación del Alianza Lima vs Sporting Cristal

Este enfrentamiento se llevará a cabo el jueves 29 de octubre desde las 15:30 horas de Perú en el estadio Alberto Gallardo de San Martín de Porres. Los hinchas locales solo podrán asistir a este encuentro.

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Con respecto a otros países, el duelo comenzará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos; y a las 17:30 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Canal TV del Alianza Lima vs Sporting Cristal

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal será transmitido por L1MAX, señal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El encuentro también podrá seguirse mediante la plataforma Liga1 Play, disponible en dispositivos alternativos. Infobae Perú ofrecerá la cobertura minuto a minuto, con las principales incidencias y el resultado final.

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