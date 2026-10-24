Perú Deportes

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Los ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ chocarán en el estadio Alberto Gallardo en la siguiente jornada. Conoce todos los detalles de este gran partido

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Guardar

Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán uno de los partidos más esperados de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos necesitan ganar para mantenerse en la pelea por el título de esta segunda etapa del campeonato peruano. Revisa la programación del clásico en esta nota.

Programación del Alianza Lima vs Sporting Cristal

Este enfrentamiento se llevará a cabo el jueves 29 de octubre desde las 15:30 horas de Perú en el estadio Alberto Gallardo de San Martín de Porres. Los hinchas locales solo podrán asistir a este encuentro.

PUBLICIDAD

Con respecto a otros países, el duelo comenzará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos; y a las 17:30 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Canal TV del Alianza Lima vs Sporting Cristal

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal será transmitido por L1MAX, señal que posee los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El encuentro también podrá seguirse mediante la plataforma Liga1 Play, disponible en dispositivos alternativos. Infobae Perú ofrecerá la cobertura minuto a minuto, con las principales incidencias y el resultado final.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal llegará golpeado tras caída ante Cusco FC

Un análisis completo del encuentro futbolístico entre Cusco FC y Sporting Cristal, con énfasis en las jugadas que marcaron la diferencia y el desempeño de los jugadores. - Liga 1 MAX

Temas Relacionados

Alianza LimaSporting CristalLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal cayó 3 a 1 frente a Cusco FC en partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal perdió 3-1 ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 13 del Torneo Clausura. Facundo Callejo anotó un doblete, Jhonny Fuentes marcó el tercero y Martín Távara descontó para los celestes

Sporting Cristal cayó 3 a 1 frente a Cusco FC en partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sekou Gassama encuentra nuevo destino tras estrepitoso paso por Universitario: el hispano-senegalés se muda a Tailandia

La ‘Pantera’ ha vuelto a la acción. Después de un paso desangelado y avergonzante por el tricampeón de Perú, armó maletas hacia Asia para vestir la indumentaria del recién ascendido Rasisalai United

Sekou Gassama encuentra nuevo destino tras estrepitoso paso por Universitario: el hispano-senegalés se muda a Tailandia

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se inicia la jornada crucial para Sporting Cristal, Universitario, Sport Huancayo, Alianza Lima en la lucha por el título nacional. Entérate cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Golazo de Martín Távara, de tiro libre, en Sporting Cristal vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

El volante sacó un preciso remate con la pierna izquierda y marcó el descuento de los ‘celestes’ en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Golazo de Martín Távara, de tiro libre, en Sporting Cristal vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

Sport Huancayo goleó a Alianza Atlético en casa, mientras que Sporting Cristal cayó ante Cusco FC. Por su lado, Universitario recibirá a Juan Pablo II este sábado, y Alianza Lima visitará a CD Moquegua el domingo 25

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Beto Ortiz denuncia ataque a reportero que investigó contratación de hermana de senador de OBRAS en EsSalud: “Grave”

Miguel Torres retrocede y admite error en promulgación de ley de facultades: “Se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”

JEE rechaza pedido para anular la elección en Lima por cuestionada candidatura de Rafael López Aliaga

Canciller Carlos Espá y ministro Ernesto Álvarez acompañarán a Keiko Fujimori a su visita oficial a El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

PJ anula absolución de ‘John Kelvin’ y ordena nuevo juicio por presunta violación: Fiscalía pide 20 años de prisión

Rio Roma en Lima: horarios, accesos, setlist y todo sobre su concierto en el Costa 21

Mario Irivarren revela la razón por la que sigue viviendo con su madre: “Mi mamá tiene que vivir acompañada”

Carlos Alcántara se sincera sobre cómo le afectó la separación de su esposa: “Me he quedado solo”

DEPORTES

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Golazo de Martín Távara, de tiro libre, en Sporting Cristal vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal cayó 3 a 1 frente a Cusco FC en partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol de cabeza de Aldair Fuentes para sentenciar el 3-0 de Cusco FC vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026