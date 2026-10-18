Franco Navarro Jr aseguró que Alianza Lima perdió “muchos puntos por el arbitraje”: “Hay equipos beneficiados en el Torneo Clausura”

El gerente deportivo del club 'blanquiazul' opinó de la labor arbitral tras el triunfo de Alianza Lima ante Atlético Grau en Matute. (Video: Inka Digital TV)

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Alianza Lima obtuvo un triunfo como local ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Aunque el resultado fue favorable para el cuadro ‘blanquiazul’, el club mantuvo sus quejas por los constantes errores arbitrales que, según su gerente deportivo Franco Navarro Mandayo, afectaron su campaña.

El directivo evitó polemizar directamente con Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, pero cuestionó el funcionamiento del arbitraje. “Yo prefiero no entrar en ese tema”, afirmó, para luego señalar que “sí hay que ser responsables de nuestras palabras”.

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Navarro Jr. afirmó que el sistema arbitral necesita una revisión porque, desde la perspectiva ‘aliancista’, no ha tenido un desempeño adecuado en el segundo certamen doméstico del año. “Nosotros sentimos que si hay algo que no funciona en el sistema es el tema del arbitraje, no podemos decir que el arbitraje funciona bien. (Gustavo) Dulanto no tiene la culpa de medir 1,90, no es ‘foul’, creo que el penal ayer (el sábado) a Sport Huancayo hay que revisarlo”, precisó.

El técnico argentino habló de la victoria 3-1 de su equipo ante los 'albos' en Matute por el Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)

La victoria ante Atlético Grau no cambió la incomodidad del club por ese escenario. El joven dirigente explicó que algunas decisiones no generan grandes polémicas públicas, pero pueden condicionar el desarrollo de los partidos. “Incomoda porque hemos perdido muchos puntos por el tema del arbitraje. Hoy (ayer) salimos ganando porque el arbitraje en las chiquitas pasa desapercibido, pero hay jugadas que no se entienden, pero hay que seguir”, indicó.

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Eso sí, Navarro Mandayo destacó que Alianza Lima sigue a tres puntos de los punteros cuando restan cinco fechas para el cierre del Torneo Clausura. “Estamos contentos por el triunfo, seguimos en carrera”, declaró.

Franco Navarro Jr. sobre los equipos ‘beneficiados’ en el Torneo Clausura

Franco Navarro Mandayo también fue consultado por la posibilidad de que existan equipos beneficiados por decisiones arbitrales. “Estoy 100% de acuerdo”, respondió. El dirigente afirmó que Alianza Lima acumuló entre siete y ocho jugadas determinantes que redujeron su cantidad de puntos o goles en el Torneo Clausura.

Respecto a la pregunta por la posibilidad de que el discurso de Franco Velazco refuerce la idea de que Universitario sea uno de los favorecidos, el directivo ‘victoriano’ descartó soltar nombres. “Yo no voy a mencionar a nadie”, dijo.

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Franco Navarro Jr aseguró que Alianza Lima perdió “muchos puntos por el arbitraje”: “Hay equipos beneficiados en el Torneo Clausura”

El gerente deportivo de Alianza Lima insistió en que el foco debe ubicarse en la estructura arbitral. “Simplemente, nosotros tenemos que ser responsables y si hay algo que no funciona es el sistema arbitral”, mencionó.

Franco Navarro Jr. sobre la solución a los errores arbitrales

Por último, Franco Navarro Mandayo, que ya hizo reclamos en el pasado, propuso que los clubes de la Liga 1 se reúnan para plantear medidas frente a los errores arbitrales. “Hay que juntarnos entre todos los clubes, hay que proponer. Nosotros sí levantamos la voz porque estamos defendiendo los intereses del club, de los jugadores que se matan trabajando y del cuerpo técnico, pero nos tenemos que sentar todos los clubes a encontrar soluciones para los árbitros, más capacitaciones, más cámaras”, manifestó.

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Alianza Lima podría pedir árbitros extranjeros para la definición de la Liga 1 2026, sobre todo en el manejo del VAR. - créditos: CONAR

“No se trata solo de salir a quejarse, sino de dar soluciones”, remarcó. Para Navarro Jr., la falta de cambios puede provocar que este tipo de discusiones se repita cada año. “No queremos que nos favorezcan, sino que lo que pasa en la cancha se traduzca en la tabla de posiciones”, enfatizó.

Navarro Mandayo indicó que existe disposición de algunas instituciones para impulsar una conversación. Contó que Alianza Lima entabló diálogos durante la última semana con representantes de Atlético Grau y Melgar. Hablábamos con la gente de Atlético Grau que es un club serio, Arturo (Ríos) es un buen presidente junto con sus hijos. Hablamos en la semana con la gente de Melgar. Creo que hay clubes que estarían dispuestos", concluyó.

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