22 de octubre en Perú: ¿Cómo se produjo la tragedia de Tauccamarca que enlutó al país por negligencia?

Un memorial con veinticuatro cruces blancas y velas recuerda a los alumnos de una escuela rural andina en la región de Cusco, en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 22 de octubre reúne hechos de distinta naturaleza en la memoria peruana. La fecha recuerda la intoxicación que causó la muerte de 24 niños en Tauccamarca en 1999, el retorno de José de la Riva Agüero al país tras años de exilio, un acuerdo de navegación con Brasil, la aparición de El Peruano Independiente y el nacimiento de la actriz Kukuli Morante.

El episodio de mayor impacto humano ocurrió el 22 de octubre de 1999 en Tauccamarca, una comunidad del distrito de Caicay, en la provincia cusqueña de Paucartambo. Decenas de escolares consumieron un desayuno distribuido mediante el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (Foncodes). La preparación contenía leche y otros alimentos que habían entrado en contacto con un plaguicida organofosforado.

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Los niños comenzaron a sufrir vómitos, convulsiones, dificultades para respirar y otros síntomas de intoxicación. La lejanía de la comunidad y las limitaciones para trasladar a los afectados agravaron la emergencia. Veinticuatro menores murieron y otros sobrevivieron con secuelas que sus familias atribuyeron a la exposición al pesticida. La tragedia dejó al descubierto fallas en el almacenamiento de sustancias peligrosas, en la distribución de alimentos y en la atención sanitaria de zonas rurales.

Diversos objetos de archivo dispuestos alrededor de un mapa del Perú conmemoran acontecimientos y efemérides de la historia nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tragedia de Tauccamarca dejó reclamos de justicia y reparación

Las investigaciones posteriores establecieron que el desayuno escolar había sido contaminado de forma accidental con paratión metílico, un plaguicida de alta toxicidad. El caso derivó en denuncias contra entidades públicas y contra la empresa fabricante del producto. Los familiares de las víctimas reclamaron indemnizaciones y responsabilidades por la falta de advertencias adecuadas sobre el riesgo de manipular esos químicos.

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En 2002, una comisión del Congreso examinó el caso y señaló posibles responsabilidades administrativas y penales. Ese mismo año, un docente fue condenado por homicidio culposo agravado, con una sanción que incluyó servicios comunitarios y una reparación civil. Sin embargo, los deudos cuestionaron que la respuesta judicial no alcanzara a todos los niveles involucrados en la cadena que permitió la contaminación de los alimentos.

El proceso civil continuó durante años. En 2016, el Tercer Juzgado Civil de Lima programó un informe oral dentro de la demanda presentada por familiares de los menores. Para entonces, persistían los pedidos de compensación y de reconocimiento de responsabilidades. Cada 22 de octubre, la comunidad recuerda a los estudiantes que murieron y mantiene sus reclamos por mejoras en educación, salud y vías de acceso para una zona que enfrentó dificultades para atender una emergencia de esa magnitud.

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Un cuenco de metal con leche derramada junto a un frasco de pesticida ilustra el peligro de la contaminación química en programas de alimentación escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efemérides sobre José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete

El 22 de octubre también se asocia con la trayectoria de José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, quien regresó al Perú en 1831 luego de la suspensión de su proscripción. Había sido destituido, detenido y enviado al exilio tras su breve presidencia, iniciada en 1823 en un período de disputas internas y guerra por la independencia.

Su retorno abrió una nueva etapa política. Riva Agüero recuperó su rango militar y fue elegido diputado en 1833. Años después, en 1838, asumió como presidente provisorio del Estado Nor-Peruano, una de las entidades que integraron la Confederación Perú-Boliviana. Tras la derrota de la Confederación, volvió a quedar apartado de la actividad pública. Murió en Lima el 21 de mayo de 1858.

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Mientras el país se desmoronaba, Riva-Agüero envió cartas al virrey La Serna proponiendo una monarquía peruana con sangre real europea, una audaz maniobra entre el ideal y la traición (Instituto Riva Agüero - PUCP / Ricardo Acevedo Bernal)

La navegación amazónica y la prensa oficial marcaron el siglo XIX

La fecha también remite a los vínculos diplomáticos entre Perú y Brasil por la navegación en la cuenca amazónica. En 1858, ambos países renovaron acuerdos vinculados con el tránsito fluvial, en un contexto en el que el acceso al río Amazonas resultaba determinante para conectar territorios alejados, transportar mercancías y sostener el intercambio entre las poblaciones de la selva.

Imagen de archivo de la Amazonía colombiana. EFE/ Carlos Ortega

La Convención Fluvial reconoció la navegación de embarcaciones mercantes de los Estados ribereños bajo determinadas condiciones. El acuerdo se vinculó con convenios previos suscritos durante la década de 1850 y con las negociaciones sobre límites y comercio. La posibilidad de utilizar rutas fluviales favoreció la circulación de productos amazónicos y alentó el empleo de barcos de vapor, aunque la apertura plena de la navegación hacia otras naciones se produjo en años posteriores.

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En las profundidades de la selva amazónica, Carauari es un lugar al que se llega después de siete días de navegación. Pero el pánico global causado por la pandemia de coronavirus se ha abierto paso hasta aquí.

El nacimiento de El Peruano

Otro hecho del 22 de octubre ocurrió en 1825, cuando apareció en Lima el primer número de El Peruano Independiente, creado por orden de Simón Bolívar. La publicación tuvo 19 ediciones con esa denominación. En mayo de 1826, el Ministerio de Gobierno la declaró órgano oficial, función que mantuvo bajo el nombre de El Peruano para difundir normas, documentos estatales y disposiciones administrativas.

La continuidad de esa publicación no fue lineal. Las crisis políticas del siglo XIX provocaron suspensiones y cambios de cabecera, mientras otros periódicos oficiales asumían temporalmente la difusión de actos gubernamentales. Con el tiempo, El Peruano consolidó su papel como diario oficial y adaptó sus mecanismos de publicación a los formatos impresos y electrónicos.

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Reconocida actriz de Al Fondo Hay Sitio está de cumpleaños

En el plano cultural, el 22 de octubre de 1980 nació en Lima Kukuli Morante. La actriz inició su carrera televisiva en 2007, cuando participó en la telenovela Un amor indomable. Más tarde integró repartos de miniseries, producciones teatrales, películas y programas de entretenimiento.

Kukuli Morante confesó por qué decidió regresar como ‘Gladys’ a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Foto - América TV

Morante alcanzó mayor reconocimiento con el personaje de Gladys Rengifo en Al fondo hay sitio, papel que interpretó desde 2010. También participó en ficciones como De vuelta al barrio, Maricucha y Pituca sin lucas. La fecha reúne así una tragedia que aún reclama respuestas, episodios centrales de la historia política y diplomática peruana, la evolución de la prensa oficial y una referencia de la televisión nacional.

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