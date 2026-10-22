Multas de tránsito con descuento de 90 %: así puedes acceder al beneficio hasta el 23 de noviembre

Alrededor de 37.000 personas ya se han beneficiado con esta reducción, según Carlos Brusso, vocero de la Sutrán - Créditos: ANDINA/Daniel Bracamonte.

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Los conductores con multas de tránsito pendientes pueden acceder a un descuento del 90 % y pagar únicamente el 10 % del importe de las sanciones comprendidas en el régimen excepcional aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El plazo para acogerse a esta medida vence el 23 de noviembre de 2026, por lo que las autoridades recomiendan verificar las deudas y regularizar los pagos antes de la fecha límite.

La disposición, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC, busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones económicas de los infractores. Según Carlos Brusso, vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), alrededor de 37.000 personas ya se han beneficiado con esta reducción, que también comprende determinadas sanciones cuyos montos pendientes pasaron a cobranza coactiva.

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El funcionario explicó a Panamericana TV que una multa equivalente a media unidad impositiva tributaria (UIT), cuyo valor asciende a S/2.750, puede reducirse a S/275 con la aplicación de este mecanismo. De esta manera, los transportistas tienen la posibilidad de disminuir considerablemente sus obligaciones y ponerse al día con la entidad.

¿Cómo acceder al descuento del 90 % en las multas?

Los interesados deben ingresar al portal institucional de la Sutrán (LINK) y consultar su récord de papeletas para identificar las infracciones registradas a su nombre. También pueden buscar en internet la opción de consulta de papeletas de la entidad y revisar si sus sanciones están comprendidas en el régimen extraordinario.

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Una vez verificada la elegibilidad, el beneficiario debe cancelar el importe resultante de aplicar la rebaja. Entre los canales de pago informados por la institución figuran la banca móvil del BCP y BBVA, la plataforma Págalo.pe y el Banco de la Nación.

El beneficio fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC para facilitar la regularización de las deudas por infracciones de tránsito y transporte terrestre - Créditos: ANDINA/Daniel Bracamonte.

El acogimiento es voluntario y se concreta con el pago correspondiente. Después de la cancelación, procede concluir y archivar el procedimiento sancionador o de ejecución coactiva, según el caso, incluidos los gastos y las costas del proceso de cobranza.

La medida también alcanza a determinadas deudas que registran pagos parciales o que se encuentran en ejecución coactiva. En estas situaciones, la reducción se aplica sobre el saldo pendiente, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma.

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Si el infractor presentó un recurso administrativo contra la resolución sancionadora, deberá desistirse de este para acogerse al beneficio. Cuando exista un proceso contencioso-administrativo ante el Poder Judicial, tendrá que presentar una copia simple del cargo de la solicitud de desistimiento y de la pretensión correspondiente, además de indicar el número del expediente judicial.

Otra ventaja es que las multas canceladas bajo este régimen no generan puntos en la licencia de conducir ni se contabilizan para determinar la reincidencia.

Las infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, circular sin SOAT o CAT, manejar sin licencia válida y cometer determinadas faltas graves están excluidas de la rebaja - Créditos: ANDINA/Daniel Bracamonte.

¿Qué multas están excluidas del beneficio?

El descuento no comprende todas las infracciones de tránsito y transporte terrestre. Entre las exclusiones figuran las faltas relacionadas con conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, así como aquellas vinculadas con circular sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o el Certificado de Accidentes de Tránsito (CAT).

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Tampoco califican determinadas conductas graves, como manejar sin una licencia válida o con un permiso que no corresponde a la categoría del vehículo. La restricción incluye exceder en más de 30 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad y conducir sin el certificado vigente de inspección técnica vehicular.

En el transporte terrestre, quedan fuera algunas infracciones por prestar servicios sin autorización, atentar contra la integridad física de un inspector durante sus funciones u operar infraestructura complementaria sin el certificado de habilitación técnica correspondiente.

Asimismo, se excluyen las sanciones por ocasionar accidentes con daños personales cuando se incumplen las normas de tránsito, incluidos los casos relacionados con el transporte público y aquellos que provocan lesiones graves o la muerte.

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Por ello, la entidad aconsejó revisar cada expediente antes de efectuar el pago. Los conductores deben comprobar si sus papeletas cumplen las condiciones establecidas en el decreto supremo y evitar esperar hasta el último día para realizar el trámite.