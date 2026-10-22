Sociedad

Rigen alertas por tormentas en 14 provincias y podría caer granizo en el AMBA: cuándo comenzarán las lluvias

El jueves tendrá el período más inestable, con precipitaciones durante la tarde y la noche, antes de un fin de semana nublado con registros térmicos menores

Personas de espaldas protegidas bajo una marquesina mientras cae lluvia sobre la calle y pasan vehículos.
La Ciudad de Buenos Aires espera tormentas fuertes el jueves y un fin de semana fresco e inestable (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará bajo un panorama gris, húmedo e inestable, con lluvias que no darán tregua durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el jueves concentrará el tramo más complicado, con tormentas fuertes.

La jornada del jueves comenzará mayormente nublada, con una probabilidad baja de lluvias durante la mañana. El escenario cambiará desde la tarde, cuando se esperan tormentas aisladas, y la posibilidad de precipitaciones alcanzará entre 40% y 70% hacia la noche. La temperatura irá de 15°C a 20°C, mientras que el viento del este soplará entre 23 y 31 km/h y podría dejar ráfagas de hasta 50 km/h, según el SMN.

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Tras las tormentas del jueves, la inestabilidad persistirá en el AMBA. El viernes habrá cielo mayormente nublado y continuará la probabilidad de chaparrones y lloviznas en distintos momentos del día, con chances de hasta 40%. La mínima será de 15°C y la máxima llegará a 20°C. El viento rotará al sudeste y acompañará el descenso de la temperatura, aunque sin las ráfagas previstas para la jornada anterior.

El jueves tendrá la mayor probabilidad de tormentas en CABA, con ráfagas de hasta 50 km/h
El jueves tendrá la mayor probabilidad de tormentas en CABA, con ráfagas de hasta 50 km/h

El sábado continuará con nubosidad abundante, lloviznas y chaparrones aislados, con una mínima estimada en 14°C y una máxima de 19°C. Hacia la tarde y la noche, el viento podría registrar ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

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Para el domingo, el pronóstico prevé condiciones similares durante la madrugada y la mañana, aunque se espera una mejora gradual hacia la tarde. El descenso térmico se hará más evidente, con valores de entre 12°C y 17°C, en línea con el escenario de tiempo fresco e inestable.

Qué provincias están bajo alerta meteorológica

El ente nacional mantiene advertencias de distinto nivel para amplias zonas del centro, el Litoral, Cuyo, el norte y la Patagonia durante el jueves. La situación más comprometida se concentrará en las áreas bajo alerta naranja por tormentas, donde podrían registrarse fenómenos con capacidad de generar daños y complicaciones en la circulación.

El SMN emitió alertas por tormentas, lluvias y viento para varias provincias este jueves
El SMN emitió alertas por tormentas, lluvias y viento para varias provincias este jueves

En sectores de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, el noroeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, el organismo anticipó lluvias y tormentas fuertes. El principal riesgo estará asociado a la abundante caída de agua en períodos cortos, aunque también podrían presentarse granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que alcanzarían los 90 km/h. Para esas regiones “se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, donde podrían ser superados de forma puntual”.

La advertencia naranja también alcanza a zonas de Neuquén y Río Negro, aunque allí el volumen de lluvia esperado será menor. “Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, según el SMN.

Una persona sostiene un paraguas negro mojado en una calle urbana durante la noche mientras cae lluvia y se reflejan luces en el asfalto.
Las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, las regiones de La Rioja, San Juan y Mendoza también se verán afectadas por tormentas y lluvias. El fenómeno podrá incluir abundante agua en cortos lapsos, granizo ocasional, descargas eléctricas y ráfagas. Se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que sean mayores en zonas reducidas. En Formosa, la advertencia contempla lluvias y tormentas de variada intensidad, con posibilidad de ráfagas de hasta 90 km/h, granizo y acumulados de entre 40 y 70 milímetros.

Las advertencias se completan con una alerta amarilla por viento en sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. En las áreas cordilleranas, se prevén vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en altura.

En tanto, el viento Zonda puede soplar con velocidades de entre 30 y 40 km/h y ráfagas superiores a 70 km/h. Este fenómeno suele reducir la visibilidad, elevar de manera repentina la temperatura y generar condiciones de baja humedad. Ante estas condiciones, el organismo recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y buscar refugio en un edificio o vehículo cerrado ante actividad eléctrica.

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