Carlos Desio reveló el noble gesto de Carlos Zambrano, Christian Cueva y Miguel Trauco en Sport Boys: “Eso te muestra la grandeza que tienen”

El técnico argentino describió el liderazgo que los tres futbolistas tienen en el cuadro 'rosado'. (Video: Al Volante)

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Aunque Sport Boys mostró una evolución con Carlos Desio y la llegada de futbolistas de jerarquía, el equipo decayó en las últimas tres fechas del Torneo Clausura 2026. De todos modos, el ciclo representó un cambio respecto de las temporadas anteriores, cuando los ‘rosados’ pelearon en la parte baja de la tabla.

El entrenador argentino sostuvo que las incorporaciones de Carlos Zambrano, Christian Cueva y Miguel Trauco respondieron a una decisión deportiva y humana. “Yo los quería porque sabía la jerarquía que tienen, el nivel que tienen, que me iban a ayudar mucho, no solo dentro de la cancha, sino que también fuera”, declaró en entrevista con Al Volante.

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El técnico contó que el ‘Kaiser’ se involucró en asuntos cotidianos de la institución. “¿Las parrillas que paga Carlos? Sí, Carlos paga muchas parrillas”, respondió entre risas, antes de explicar que el defensor asumió otros compromisos con el club.

El entrenador agregó que Carlos Zambrano arregló parte del vestuario. Para el argentino, ese tipo de decisiones transmite un mensaje hacia los demás integrantes del plantel: si figuras con recorrido internacional conservan una conducta sencilla, el resto no tiene razones para adoptar una postura distinta.

El 'Kaiser' mostró su lado más sensible y se abrazó con Christian Cueva y Carlos Desio tras la victoria ante los 'celestes' en el Callao. (Video: Liga 1)

“Eso te muestra y le muestra a los demás que si estos tipos, con lo ídolo que son, con la trayectoria que tienen, son humildes, ¿por qué te vas a agrandar?”, planteó Carlos Desio. El técnico señaló que los tres entendieron esa lógica y colaboran con el funcionamiento diario.

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La adaptación también incluyó aceptar una realidad distinta de la que conocieron en otras etapas de sus carreras. Desio sostuvo que los jugadores pasaron de instituciones con campos de entrenamiento, vestuarios y hoteles en mejores condiciones a una entidad más modesta. “Yo creo que volvieron a sus inicios estando en Sport Boys”, manifestó.

El técnico afirmó que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Christian Cueva también llegaron a Sport Boys después de sentirse “tocados” y excluidos de los espacios donde estaban, especialmente los dos primeros luego por el caso extradeportivo en Alianza Lima. Esa situación, según Desio, influyó en la disposición con la que asumieron el desafío en el Callao. “Empezar en un club más modesto, donde te van a faltar cosas, y ellos nunca se quejaron de nada”, sostuvo.

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Carlos Zambrano y Miguel Trauco transformaron el ambiente en Sport Boys con liderazgo, experiencia y una exigencia que revitalizó al plantel. - captura: Carlos Zambrano

Carlos Desio también destacó el comportamiento del grupo ante los retrasos en los pagos. Consultado sobre si Carlos Zambrano fue quien menos exigió cobrar en esas circunstancias, respondió de forma afirmativa y extendió ese reconocimiento a los otros dos referentes.

“Cuando hubo problemas de no cobrar al día, ellos fueron los primeros que dijeron que cobren todo y ellos también después cobraban”, relató. Para el técnico, esa postura expuso “la grandeza que tienen” los futbolistas.

¿Carlos Desio seguirá en Sport Boys el 2027?

La continuidad de Carlos Desio aparece como una cuestión prioritaria para Sport Boys de cara a 2027. El próximo año tendrá un valor especial para la institución por su centenario y por la expectativa de disputar el campeonato nacional, un objetivo que el club no consigue desde su último título en 1984.

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Mario Flores, gerente deportivo de la ‘misilera’, aseguró que la renovación del contrato del entrenador no está detenida. “No sé de dónde salió la información (que se ha frenado la renovación). Queremos que Carlos se quede para el 2027. Solo faltan detalles”, confesó para TV Perú Deportes.

El dirigente indicó que mantiene conversaciones con Alejandro Espinoza, representante del estratega argentino. Flores anticipó que el acuerdo debería cerrarse durante la semana, aunque no precisó las condiciones ni la duración del nuevo vínculo.