Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026

Una estatuilla dorada del Martin Fierro reposa junto a un micrófono clásico frente a una consola analógica en un estudio de grabación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2026 arrancó este miércoles a las 21.31 en el Goldencenter de Parque Norte, donde la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) distingue a lo mejor de la radio argentina durante 2025, tanto en AM como en FM. La ceremonia, con transmisión en vivo de Infobae, está a cargo de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

La gala, producida por Red Cube, reparte estatuillas en 32 categorías e incluye reconocimientos a la trayectoria, homenajes y la entrega de los codiciados premios de oro, los máximos galardones de la noche.

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Paula Varela y Guido Záffora abrieron la jornada con la cobertura de la alfombra roja, donde desfilaron las figuras de la radiofonía local.

Luis Ventura pronuncia el discurso de apertura durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro

En el comienzo, habló Luis Ventura, el presidente de APTRA, que señaló sobre el origen de este premio: “Hace 12 años cuando asumió esta comisión mucha gente vio muy mal separar el premio de la televisión de la radio. Molestaba que la radio tuviera vida propia... Separamos la televisión de la radio, porque la radio tenía más figuras que la televisión y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio. Tenemos vida. Quién dijo que la radio estaba muerta. Que lo diga acá arriba si tiene huevos... ¡Aguante la radio!“.

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Y a continuación comenzaron a entregarse las estatuillas:

Todos los ganadores

Labor locución femenina

Gigi Ribaloff

Alejandra Salas - Todo queda en casa / No está todo dicho - La 100

Gigi Ribaloff - Mucha Radio (Ganadora)

Marcela Giorgi - Sábado tempranísimo - Radio Mitre

Programa periodístico matutino diario en FM

¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Ernesto Tenembaum - Radio Con Vos (Ganador)

Arriba carajo - Gastón Recondo - DSports Radio

De acá en más - María O’Donnell - Urbana Play

Maldición, va a ser un día hermoso - Mario Pergolini - Vorterix

Programa periodístico vespertino diario en FM

Vuelta y media

Atardecer de un día agitado - Sergio Lapegüe y Mariela Fernández - La 100

Paren la mano - Lucas Rodríguez - Vorterix

Reloj de plastilina - Juan Di Natale - Mega 98.3

Vuelta y media - Sebastián Wainraich - Urbana Play (Ganador)

¿Quién paga la fiesta? - Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega, Gaby Acosta - Rock & Pop

Movilero

Alan Zurita - Mitre Informa Primero - Radio Mitre

Mercedes Ninci - Mitre Informa Primero - Radio Mitre

Rosario Bigozzi - Radio La Red

Programa musical en AM

La trama Celeste

La trama celeste - Alfredo Rosso - AM 750 (Ganador)

Ni se te ocurra contarlo - Marcela Labarca - Radio Mitre

Qué noche Teté - Teté Coustarot - Radio 10

Soy Nacional - Sandra Mihanovich - Radio Nacional

Columnista de espectáculos

Marcela Tauro

Andrea Rincón - ¿Quién paga la fiesta? - Rock & Pop

Marcela Tauro - No está todo dicho y El club del Moro - La 100 (Ganadora)

Tamara Pettinato - ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos

Labor en operación

Gabriel Marsili

Alejandro Chule - Sarasa - La 100

Gabriel Marsili - Los 40 (Ganador)

Guillermo Bidondo - El club del Moro - La 100

Labor humorística

Pachu Peña

Nacho Bulian - Volviendo a casa / Nuestra mañana - Radio Mitre

Nahuel Prado - Pasaron cosas - Radio Con Vos

Pachu Peña - Re tarde - Pop Radio (Ganador)

Pablo Benegas - Ventura Show 1030 / Mesa chica - Radio del Plata

Relator deportivo

Gabriel Anello

Daniel Mollo - Boca de selección - Radio del Plata

Gabriel Anello - Radio Mitre (Ganador)

Leonardo Gentili - Radio La Red

Labor en producción

Lucas Colautti

Karina Labraña - Alguien tiene que decirlo - Radio Mitre

Lucas Colautti - Mañana Sylvestre - Radio 10 (Ganador)

Pablo Benvenutti - El club del Moro - La 100

Florencia Verdaguer - Radio del Plata

Programa agropecuario

Bichos de campo - Nicolás Razzetti - Radio Belgrano

La hora del campo - Alejandro Cánepa - Radio Continental

Mitre y el campo - Carlos Lencina - Radio Mitre

Programa deportivo

Fútbol 910 - Juan Carlos “Toti” Pasman - Radio La Red

No veo la hora - Ariel Senosiain - DSports Radio

Súper Mitre Deportivo - Gabriel Anello - Radio Mitre

Un buen domingo - Walter Nelson - Radio La Red

Programa musical en FM

Aspen Club - Aspen 102.3

La tarde - Susana Fernández Iogha - Radio Disney

La noche de Blue - Peyi Zambrano - Radio Blue

Programa periodístico matutino diario en AM

Alguien tiene que decirlo - Eduardo Feinmann - Radio Mitre

Mañana Sylvestre - Gustavo Sylvestre - Radio 10

Mesa chica - Alfredo Scoccimarro - Radio del Plata

RPM (Rolando por la mañana) - Rolando Graña - Radio Splendid

Vamos Rivadavia - Nelson Castro - Radio Rivadavia

Programa semanal en AM

El loco de la azotea - Adrián Korol - Radio Nacional

Marca de Radio - Eduardo Aliverti - Radio La Red

Pensándolo bien - Jorge Fernández Díaz - Radio Mitre

La hora referí - Daniel Dátola - Radio La Red

Programa cultural / educativo

Al infinito y más allá - Nora Bär - El Destape

Cultura Nacional - Daniela Pantano - Radio Nacional

Después de todo - Gustavo Campana - AM 750

El ojo del arte - María Paula Zacharias - Radio Rivadavia

Labor locución masculina

Bebe Sanzo - El club del Moro - La 100

Mario Portugal - Radio Rivadavia

Sebastián Bresler - Radio Mitre

Columnista político

Mariel Di Lenarda - Nuestra mañana - Radio Mitre

Nacho Girón - Vuelta y media - Urbana Play

Noelia Barral Grigera - ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos

Columnista económico

Alfredo Zaiat - El Destape Radio

Silvia Naishtat - ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos

Willy Kohan - Radio Rivadavia

Servicio informativo

La Red Informativa - Radio La Red

Mitre Informa Primero - Radio Mitre

Radio 10: Siempre Noticias - Radio 10

Radio Noticias del Plata - Radio del Plata

El Rotativo del Aire - Radio Rivadavia

Programa de interés general en AM

Basta Baby - Baby Etchecopar - Radio Rivadavia

El amor es más fuerte - Nancy Pazos - Radio 10

Encendidos en la tarde - María Isabel Sánchez - Radio Mitre

Tres de tres - Gabriel Ruocco - Radio Continental

Programa semanal en FM

Contragolpe - Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera - Radio Con Vos

Dexter 107.9 - Federico Dexter Wiemeyer - El Observador

Dicen que dicen - Alberto Lotuf - Radio Con Vos

El buen modo - Virginia Lago - La 2x4

Programa nocturno

Acá hay buen fútbol - Fernando Mancini - Radio La Red

Desde el alma - Oscar Gómez Castañón - Radio Rivadavia

Feudalísima - Marcela Feudale - Radio 10

Columnista policial / judicial

Ariel Zak - Mañana Sylvestre - Radio 10

Gustavo Carabajal - 107.9 El Observador

Hugo Alconada Mon - De acá en más - Urbana Play

Rodrigo Alegre - Nuestra mañana - Radio Mitre

Labor periodística deportiva

Federico Bulos - Fútbol Continental - Radio Continental

Hugo Balassone - Un buen momento - Radio La Red

Magui Aicega - ¿Quién paga la fiesta? - Rock & Pop

Labor periodística femenina

María O’Donnell - De acá en más - Urbana Play

Nuria Am - Nuria Am - Radio del Plata

Rosario Ayerdi - De vuelta - Radio 10

Labor en musicalización

Delta Music Team - FM Delta

Javier Fábregas - FM Aspen / Radio 10

José Luis de Dios - FM Nacional Folklórica

Leo Rodríguez - LN+ Música 104.9

Programa de interés general en FM

El club del Moro - Santiago del Moro y Maju Lozano - La 100

La Negra Pop - Elizabeth Vernaci - Pop Radio

No está todo dicho - Guido Kaczka y Claudia Fontán - La 100

Coworking - Nacho Otero - Radio Delta

Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich - Pasaron cosas - Radio Con Vos

Eduardo Feinmann - Alguien tiene que decirlo - Radio Mitre

Ernesto Tenembaum - ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos

Gustavo Sylvestre - Mañana Sylvestre - Radio 10

Jorge Rial - Argenzuela - Radio 10

Programa periodístico vespertino diario en AM

De vuelta - Pablo Duggan - Radio 10

El ojo de la tormenta - Tomás Méndez - AM 750

Pan y circo - Jonatan Viale - Radio Rivadavia

Pastor 910 - Facundo Pastor - Radio La Red

MP 910 - Marcelo Palacios - Radio La Red

Labor en conducción femenina

Lizzy Tagliani - Arriba bebé - Pop Radio

María Isabel Sánchez - Encendidos en la tarde - Radio Mitre

Naamim Timoyko - Modo Tango.ar - La 2x4

Yanina Latorre - Yanina 107.9 - El Observador

Labor en conducción masculina

Andy Kusnetzoff - Perros de la calle - Urbana Play

Guido Kaczka - No está todo dicho - La 100

Guillermo Stronati - Tierra adentro - Radio Nacional

Paulo Vilouta - Vilouta 910 - Radio La Red