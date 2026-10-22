El gran objetivo de Matías Vega con Juan Pablo II: “Estamos muy felices, disfrutando el momento que nos está tocando atravesar”

El arquero reconoce la satisfacción del grupo por los resultados, pero insiste en que la plantilla debe disfrutar sin perder el enfoque durante la definición del campeonato peruano actual (Movistar Deportes)

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Matías Vega tiene motivos de sobra para sonreír. El arquero de Juan Pablo II College vive uno de los mejores momentos de su carrera: el club de Lambayeque, con el que ascendió a la máxima categoría del fútbol peruano, atraviesa una campaña notable en el Torneo Clausura y se ubica en los puestos altos de la tabla de posiciones.

Lejos de la euforia desmedida, el portero pide calma y enfoque, aunque no oculta la satisfacción que siente el plantel por lo construido en los últimos meses.

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El sabor de un trabajo colectivo

Matías Vega destacó el esfuerzo conjunto de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes como una de las claves del buen momento de Juan Pablo II College. El arquero valoró el crecimiento institucional y pidió disfrutarlo sin perder la calma. (Movistar Deportes)

La solidez que muestra Juan Pablo II College en la presente temporada no es casualidad ni producto del azar. Según el propio Vega, el buen rendimiento tiene raíces profundas: arrancó desde el momento en que el cuerpo técnico tomó las riendas del equipo y se potenció con el compromiso de toda la institución. “Estamos muy felices, disfrutando el momento que nos está tocando atravesar, un momento que fue buscado desde la llegada de Coco (Araujo) en todos los aspectos”, afirmó el guardameta en Movistar Deportes. Y añadió: “Como el club se viene esforzando desde lo institucional también, la verdad que el momento que estamos pasando es muy grato”.

El arquero, sin embargo, fue cuidadoso con las palabras. Celebrar está bien, pero sin perder el norte. “Hay que tratar de disfrutarlo, pero con los pies sobre la tierra”, subrayó Vega, dejando en claro que la mentalidad del grupo no se ha alterado pese a los resultados favorables. Esa madurez colectiva, precisamente, es uno de los sellos que el equipo lambayecano ha exhibido a lo largo del campeonato.

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La historia de Vega con la institución suma un capítulo especial: el portero fue parte del proceso que llevó al club desde una categoría inferior hasta la Liga 1, lo que le otorga una perspectiva única para valorar el presente. Haber vivido el ascenso y ahora competir de igual a igual con los grandes del fútbol peruano es, para él, una experiencia que pocos pueden dimensionar desde adentro.

La permanencia, el norte que guio todo

Antes de pensar en una clasificación internacional, Juan Pablo II College concentró sus esfuerzos en consolidarse en primera división. Según Matías Vega, el equipo está muy cerca de asegurar la permanencia y ahora puede mirar otros objetivos. (Juan Pablo II College)

Antes de pensar en títulos o clasificaciones continentales, Juan Pablo II College se trazó una meta concreta al inicio de la temporada: consolidarse en primera división por segundo año seguido. Para un club que recién se incorporaba al mapa del fútbol profesional peruano de alto nivel, sostener la categoría era la prioridad absoluta, y esa brújula no cambió en ningún momento.

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“Uno de los objetivos principales era tratar de mantener a Juan Pablo por segundo año consecutivo en la máxima categoría y creo que estamos muy cerquita de poder cumplirlo”, señaló Vega. La afirmación no es menor: significa que el equipo está a punto de cerrar su tarea más importante de la temporada con éxito, algo que no todos los recién llegados a la élite logran sostener.

Con esa obligación prácticamente resuelta, el horizonte se amplía. “Todo lo que llegue sería por añadidura”, reconoció el arquero, con la tranquilidad de quien sabe que lo esencial ya está garantizado. Esa base sólida es la que le permite al plantel mirar hacia arriba sin ansiedad y con la libertad de quien no tiene nada que perder.

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La ilusión sudamericana en el tramo decisivo

Juan Pablo II College quiere transformar su buena campaña en una clasificación internacional. Matías Vega admitió que hay varios equipos en la pelea por la Copa Sudamericana y señaló que mantener el rendimiento será clave para alcanzar la meta (Juan Pablo II College)

Con la permanencia casi en el bolsillo, Juan Pablo II College tiene ahora los ojos puestos en algo más ambicioso: un lugar en la Copa Sudamericana. La tabla del Torneo Clausura los ubica cerca de esas posiciones, aunque con competidores directos que también pelean por el mismo objetivo. El tramo final del campeonato se presenta, entonces, como el escenario donde se definirá si el sueño continental se convierte en realidad.

“Estamos en una situación expectante, cerquita de algunos puestos de Sudamericana. Ahí tenemos dos o tres equipos más arriba que también están peleando por el mismo objetivo”, reconoció Vega, sin esquivar la competencia que se avecina. El guardameta, no obstante, confía en que la regularidad será la clave diferencial en esta recta final.

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“Muchas veces los torneos cortos son tan atrapantes y tan emocionantes porque el equipo que consigue una regularidad mayor sobre el tramo final es el que se puede llevar el premio mayor”, analizó el arquero. Una lectura lúcida de lo que viene: en competencias de formato breve, la consistencia vale más que los destellos aislados, y Juan Pablo II College parece haber entendido esa lección mejor que nadie.