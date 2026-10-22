Perú

Premier Galarreta agradeció aprobación de 27 facultades legislativas en el Senado y crítico a “sector radical” del Congreso

El titular de la PCM negó que el gobierno de Keiko Fujimori exigiera la aprobación de 66 facultades y afirmó que estuvieron dispuestas a negociar cambios con las bancadas parlamentarias

El premier Luis Galarreta lamenta la 'paralización' del Estado debido a la postura del Congreso, señalando que ciertos sectores se oponen a las facultades solicitadas. Galarreta resalta la importancia del diálogo y la cooperación para avanzar en las reformas necesarias. | Canal N
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, saludó la decisión del Senado de aprobar 27 de las 66 facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori. No obstante, criticó las posturas de un sector del Congreso que, según afirmó, antepuso intereses ideológicos a las necesidades de la población durante el debate de las medidas propuestas por el Ejecutivo.

Durante una conferencia de prensa junto a varios ministros, el titular de la PCM sostuvo que el Gobierno continuará trabajando con las herramientas disponibles para atender los principales problemas del país, entre ellos la seguridad ciudadana y los efectos del fenómeno El Niño. También cuestionó que parte de las facultades solicitadas quedara fuera de la aprobación parlamentaria y aseguró que el Ejecutivo buscará alternativas para avanzar con sus medidas.

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Un hombre con traje y gafas frente a un micrófono junto a la fachada del Congreso con la bandera nacional de Perú en la parte superior.
Luis Galarreta cuestiona al Congreso tras la aprobación parcial de las facultades legislativas del Gobierno. (Crédito: Canal N/Agencia Andina)

Premier criticó a “sector radical” del Congreso

El premier señaló que la aprobación parcial de las facultades legislativas no impedirá que el Gobierno continúe con sus acciones. Según explicó, los distintos sectores del Ejecutivo ya venían trabajando desde el inicio de la gestión, incluso antes de que el Congreso tomara una decisión sobre la delegación de atribuciones.

Galarreta puso como ejemplo las acciones frente al fenómeno El Niño y las medidas de seguridad ciudadana. En este último ámbito, indicó que el comando unificado creado para enfrentar la delincuencia ya se encuentra en actividad y que se vienen realizando capturas sin necesidad de contar con las facultades solicitadas.

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Asimismo, cuestionó a los diputados y senadores de oposición que, según su interpretación, priorizaron las diferencias políticas frente a las propuestas del Gobierno. Sin embargo, agradeció a las bancadas que respaldaron parte de las iniciativas y consideró que su apoyo respondió a la necesidad de atender los problemas de los ciudadanos.

Vista panorámica desde lo alto del hemiciclo del Congreso del Perú, con parlamentarios sentados en sus curules y la mesa directiva al lado
El Congreso de la República del Perú debate la cesión de facultades legislativas al Poder Ejecutivo para combatir la delincuencia. (Agencia Andina)

Anuncian alternativas para trabajo juvenil y mypes

Entre los puntos que Galarreta lamentó que no fueran incluidos en la delegación de facultades se encuentran las medidas orientadas a promover el primer empleo juvenil. El presidente del Consejo de Ministros sostuvo que los jóvenes tendrán que esperar el trámite parlamentario de futuras iniciativas, aunque aseguró que el Ejecutivo buscará otras vías para impulsar oportunidades laborales.

También mencionó las propuestas dirigidas a las pequeñas empresas y los emprendedores, que buscaban facilitar su formalización y crecimiento sin generarles costos adicionales. Según indicó, el Gobierno mantiene su intención de encontrar mecanismos para avanzar en estos objetivos dentro del marco institucional.

Otro de los aspectos que destacó fue la necesidad de agilizar procedimientos relacionados con el saneamiento, el acceso al agua y el desagüe, así como la titulación de propiedades. Galarreta sostuvo que estas medidas podrían contribuir a responder con mayor rapidez a las necesidades de la población y a preparar al país ante los efectos de las lluvias.

Luis Galarreta sentado ante micrófonos y un cartel con su nombre frente a un panel del Gobierno de Perú
Luis Galarreta Velarde expone sobre las propuestas del Ejecutivo respecto al empleo y saneamiento durante una conferencia oficial en Perú. (Agencia Andina)

Gobierno no exigía aprobar las 66 facultades

Luis Galarreta rechazó las versiones de que el Ejecutivo hubiera condicionado su propuesta a la aprobación íntegra de las 66 facultades legislativas. Afirmó que el Gobierno estaba dispuesto a negociar y aceptar modificaciones para alcanzar un acuerdo con las distintas bancadas del Congreso.

Según explicó, durante las conversaciones con los parlamentarios se evaluó la posibilidad de reducir el número de medidas y llegar a una propuesta consensuada. En ese sentido, sostuvo que la cifra inicial formaba parte de una negociación y no representaba una exigencia de aprobación total.

El titular de la PCM también destacó los cambios realizados durante el debate parlamentario y reconoció que algunas modificaciones permitieron avanzar hacia un acuerdo. No obstante, insistió en que la aprobación final dejó fuera medidas que, desde la perspectiva del Ejecutivo, eran necesarias para acelerar soluciones a problemas que afectan al país desde hace varios años.

Pantalla electrónica de votación con nombres de legisladores e indicadores de colores junto a los totales a favor, en contra y en abstención
Una pantalla electrónica registra la votación de un proyecto de ley en Perú sobre facultades legislativas al Poder Ejecutivo, con 34 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

Luis Galarreta garantiza diálogo con el Congreso

Pese a sus críticas, Galarreta aseguró que el Gobierno continuará buscando consensos con las bancadas parlamentarias. Señaló que el Ejecutivo mantendrá una posición institucional y que seguirá dialogando con los legisladores para impulsar iniciativas que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

El premier también agradeció a los grupos parlamentarios que respaldaron las facultades aprobadas. A su juicio, el debate no debía centrarse en un respaldo político a la presidenta Keiko Fujimori, sino en las medidas que podrían beneficiar a la población.

Luis Galarreta sostuvo que el Gobierno continuará trabajando para atender los problemas del país pese a las facultades que no fueron aprobadas. Reiteró que buscará alternativas legales para avanzar con sus propuestas y expresó su expectativa de que se mantengan los acuerdos con el Congreso en futuras iniciativas.

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