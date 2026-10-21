Una estrella de Hollywood sorprendió al hacerle un llamativo consejo a Lionel Messi: “Que le dé un descanso...”

La famosa actriz le pidió que siga en la selección argentina

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Catherine Zeta-Jones no necesitó que nadie le preguntara dos veces. Bastó con que le mencionaran el nombre de Lionel Messi durante una conferencia de prensa en la New York Comic-Con para que la actriz galesa de 57 años dejara en claro que su devoción por el astro argentino sigue intacta, incluso después del retiro del rosarino de la selección argentina. “Soy una gran fanática de Messi”, resumió la ganadora del Oscar, con la misma convicción que la llevó a hacerse hincha del Paris Saint-Germain cuando el delantero recaló en el club francés y, más tarde, a seguir cada paso del Inter Miami en la Major League Soccer.

La actriz nacida en Swansea, Gales, en 1969, estaba en el evento neoyorquino para presentar Kill Jackie, su nueva serie de thriller y venganza para la plataforma AMC+, cuando la consulta del periodista y creador de contenido Federico Carestia la llevó hacia el fútbol. Pocos días antes, Messi había oficializado su adiós a la camiseta albiceleste, una noticia que Zeta-Jones no dejó pasar por alto y que la empujó a compartir una postura apasionada tras la despedida de la selección argentina del astro de 39 años.

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“Sí, lo vi. Por supuesto, sé que se está retirando de la selección nacional. Pero todavía sigue jugando en Miami, ¿no? Prefiero que se quede en la selección nacional y que le dé un descanso a Miami. Pero esa soy yo”, sorprendió con el consejo entre risas. Y no se detuvo ahí. Con la soltura de quien ya no tiene nada que ocultar sobre sus lealtades futbolísticas, amplió: “Sabés que lo seguí cuando se fue a Paris Saint-Germain. Me volví hincha del Paris Saint-Germain y ahora soy hincha del de Miami”.

Sin embargo, la actriz reconoció que su amor por el capitán argentino tiene un límite geopolítico. Al referirse a los cruces entre Inglaterra y Argentina, como el sucedido en la semifinal del Mundial 2026, Zeta-Jones admitió que la cuestión se vuelve espinosa: “Tengo que decir que, sin embargo, si Inglaterra jugara contra Argentina, tendría que... por mucho que ame a Messi... Eso fue difícil para mí, porque mi amor por Messi tuvo que ser persuadido para que terminara hinchando por Inglaterra”.

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Una devoción que se remonta al Mundial de Qatar

El fervor de la protagonista de The Mask of Zorro y Chicago por el diez argentino no es un capricho reciente. Cuando Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar 2022, tras una final épica ante Francia, Zeta-Jones fue una de las celebridades internacionales que expresó su euforia en redes sociales de la manera más explícita posible. Compartió un video del momento decisivo del partido y escribió un mensaje que no dejaba lugar a ambigüedades: “¡El mejor partido que he visto en mi vida! Mira, yo apoyo al Paris Saint-Germain. ¿Por qué? uno se pregunta. Amo a los franceses. Pero tienen que entender; yo amo a MESSI. ¿Y lo mejor?... Mi marido (Michael Douglas) está bien con eso. ¡Así que no llores por mí ni por nadie más, Argentina! ¡¡OLE!!!”.

La referencia a Douglas, su esposo desde el año 2000, añadía un toque de humor doméstico a una declaración que ya de por sí resultaba llamativa por su intensidad. Tiempo después, la actriz volvió a publicar un posteo dedicado al rosarino con una frase que condensaba su admiración en cuatro palabras: “Y Dios creó a Messi”.

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Messi y la actriz, unidos por la admiración

De Gales a Hollywood, una carrera marcada por la versatilidad

Más allá de su faceta como hincha confesa de Messi, Catherine Zeta-Jones acumula una trayectoria en la industria del entretenimiento que abarca más de cuatro décadas. Formada en teatro musical en la Arts Educational Schools de Londres, dio sus primeros pasos profesionales a los 15 años con un papel protagónico en una producción británica de 42nd Street. Su salto a la televisión llegó con la serie The Darling Buds of May (1991-1993), que la convirtió en una de las actrices más populares del Reino Unido.

Fue Steven Spielberg quien la descubrió en la miniserie Titanic (1996) y la recomendó para el rol femenino principal en The Mask of Zorro (1998), junto a Antonio Banderas y Anthony Hopkins. Esa película la catapultó a la primera línea de Hollywood y abrió la puerta a una seguidilla de títulos de alto perfil: Entrapment (1999), Traffic (2000), Intolerable Cruelty (2003), Ocean’s Twelve (2004) y The Terminal (2004), esta última también bajo la dirección de Spielberg.

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El punto más alto de su carrera cinematográfica llegó en 2002, cuando su interpretación de la homicida Velma Kelly en Chicago le valió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, además de un premio BAFTA y un SAG. Años más tarde, sumó un Tony por su trabajo en la obra de Broadway A Little Night Music (2009). En la última década, Zeta-Jones encontró un nuevo impulso en la televisión al encarnar a Morticia Addams en la exitosa serie Wednesday (2022-presente), producción de Netflix que la reconectó con las audiencias más jóvenes.

Ahora, con Kill Jackie como su próxima apuesta —una serie en la que interpreta a una ex contrabandista de drogas perseguida por un grupo de sicarios internacionales—, la actriz galesa demostró en la Comic-Con que puede hablar con la misma pasión de su nuevo proyecto que de los goles y las gambetas de su ídolo argentino. Una dualidad que, a juzgar por sus declaraciones, no tiene intención de abandonar.

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