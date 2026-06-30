Se filtró contundente motivo que marcó salida de José Carabalí en Universitario para fichar por LDU de Quito

La 'U' confirmó la partida del lateral ecuatoriano generando reacciones en los hinchas. (Fútbol Satélite)

Tras varios rumores, Universitario de Deportes confirmó la salida de José Carabalí generando muchas reacciones. Los hinchas empezaron a preguntarse cuál fue el motivo que provocó su inesperada partida a pocas semanas del arranque del Torneo Clausura 2026.

Una vez conocida la partida del ecuatoriano, LDU de Quito anunció su fichaje con bombos y platillos. El club ‘albo’ usó sus redes sociales para informar su llegada con un grato mensaje: "¡Bienvenido José! José Carabalí llega al albo para defender este escudo ¡Vamos LIGA!“, publicó en ‘X’.

LDU de Quito anunció fichaje de José Carabalí.

¿Por qué se fue José Carabalí de Universitario?

Ni bien se conoció la salida de José Carabalí de Universitario de Deportes, la interrogante del por qué se fue no se hicieron esperar. El lateral era pieza clave del esquema de la ‘U’, sin embargo decidió dejar Ate y los motivos son contundentes. Se conoció que esa determinación fue por un tema familiar, el cual tiene que ver con el sensible fallecimiento de su abuelita a mediados de mayo de 2026.

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“Él tiene un problema familiar, entiendo, con el tema de la abuelita. Es la versión cercana al jugador; más allá de la cercanía que tiene Perú con Ecuador, quiere estar más cerca para solucionar algunos temas que tiene que solucionar en Ecuador, que tienen que ver con documentación, con papeles. Y Universitario está buscando darle una mano, pero parece que el futbolista también, quizás con el dolor en este momento, quiere estar lo más cercano a Ecuador. Quiere estar en Ecuador”, apuntó Kevin Pacheco en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Universitario confirmó la inesperada salida de José Carabalí de cara al Torneo Clausura 2026.

¿Quién será el reemplazo de José Carabalí en Universitario?

La salida de José Carabalí obligó a Universitario a reactivar la búsqueda de refuerzos para el lateral izquierdo. Según informó el periodista Enrique Vega, el club analiza la incorporación de Gustavo Cortez, actual futbolista de Independiente del Valle, como posible reemplazo para ese sector del campo.

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El interés por Cortez se ve condicionado por el contrato vigente que el jugador mantiene con el club ecuatoriano hasta diciembre de 2027. Esta situación complica la posibilidad de concretar una negociación en el corto plazo, ya que hasta el momento no se han iniciado gestiones formales para su arribo a la institución crema.

Gustavo Cortez es el elegido por Universitario para reemplazar a José Carabalí.

Antes de la salida de Carabalí,Paolo Reyna fue cedido a Juan Pablo II debido a la escasa cantidad de minutos que acumulaba en el equipo principal. Con las recientes salidas, la única alternativa disponible en la posición es César Inga, quien fue titular en el amistoso a puertas cerradas frente a Atlético Grau, disputado en Campo Mar.

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En ese ensayo, Inga compartió la línea defensiva junto a Matías Di Benedetto, Williams Riveros y Aldo Corzo. Esta defensa se perfila para ser la titular en el debut ante ADT por la primera jornada del Torneo Clausura 2026. El club mantiene abierta la posibilidad de reforzarse, pero por el momento apuesta por soluciones internas mientras evalúa las condiciones del mercado.

José Carabalí con Jesús Pretell en LDU de Quito

El defensor ecuatoriano José Carabalí se suma al plantel de LDU, bajo la conducción del técnico brasileño Tiago Nunes, con la meta de fortalecer la estructura del equipo para el segundo semestre de la temporada. Su incorporación responde a la necesidad del club de contar con opciones sólidas en la zona defensiva de cara a los compromisos locales e internacionales.

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En esta nueva etapa, Carabalí compartirá vestuario con el mediocampista peruano Jesús Pretell, quien ya es parte del primer equipo. La presencia de ambos futbolistas refuerza la ambición de LDU de posicionarse como protagonista en el campeonato ecuatoriano y de competir con expectativas altas en los torneos continentales.

José Carabalí fue presentado en LDU de Quito.