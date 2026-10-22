Perú

Presidente del Congreso respalda ampliación de facultades aprobada en el Senado y niega irregularidades en el trámite

Miguel Ángel Torres afirmó que la Cámara Alta ejerció su potestad reglamentaria para modificar la propuesta original enviada por los diputados

El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, ofrece una conferencia de prensa en la sede del Congreso del Perú. Durante su pronunciamiento ante los medios de comunicación, expone sobre el procedimiento parlamentario y la votación con la que se aprobó el dictamen que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y atención ante el Fenómeno El Niño. Fuente: TV Perú Noticias
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El presidente del Congreso y del Senado, Miguel Ángel Torres, aseguró que no existió ninguna desnaturalización en el proceso que llevó a la aprobación del proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. La afirmación llegó horas después de que el Pleno del Senado aprobara, con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, un dictamen que amplió de 20 a 27 los puntos sobre los que el Gobierno podrá legislar mediante decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.

La votación se produjo tras el debate en la Comisión de Constitución del Senado, instancia que incorporó siete puntos adicionales a los aprobados previamente por la Cámara de Diputados. Entre las novedades se incluyó la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de penales, la calificación de “grupos hostiles” para organizaciones criminales y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

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Torres remarcó que la cifra de votos obtenidos, superior al mínimo reglamentario, reflejó un respaldo que trascendió las bancadas de gobierno. “Esto demuestra que ha habido un ejercicio de diálogo, de consenso. No solamente han participado en esta decisión Fuerza Popular, Renovación Popular, sino también miembros de Obras y miembros de Buen Gobierno”, declaró el titular del Congreso ante la prensa.

Miguel Torres habla frente a varios micrófonos y teléfonos grabadores sostenidos por periodistas
El político Miguel Torres responde a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa. (Flickr / Congreso de la República)

El Senado defiende su facultad de modificar el dictamen

Torres explicó que la decisión de ampliar los alcances del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados se sustentó en las competencias que el reglamento del Senado otorga a esta instancia. Según precisó, la Cámara Alta tiene la potestad de aprobar, rechazar o modificar las iniciativas que recibe de Diputados, siempre que cuente con el respaldo de 31 votos.

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“El reglamento del Senado establece que esta cámara puede aprobar, rechazar o modificar, como ha sido lo que se ha acordado el día de hoy, lo aprobado previamente por la Cámara de Diputados”, afirmó Torres, al precisar que el dictamen obtuvo cuatro votos más de los exigidos para su aprobación.

El titular del Congreso atribuyó el resultado a la labor de la Comisión de Constitución del Senado y de los legisladores que participaron en el debate. Sostuvo que ese trabajo permitió cumplir con los plazos y procedimientos establecidos en el reglamento, en contraste con lo ocurrido semanas atrás en la Cámara de Diputados, instancia a la que había criticado públicamente por exceder el plazo reglamentario para resolver un proyecto enviado por el Ejecutivo con carácter de urgencia.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, flanqueada por su primer vicepresidente, Luis Galarreta (izquierda), y su segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres, pide silencio a sus seguidores durante la ceremonia de entrega de sus credenciales por parte de la Junta Nacional Electoral, el miércoles 15 de julio de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, flanqueada por su primer vicepresidente, Luis Galarreta (izquierda), y su segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres, pide silencio a sus seguidores durante la ceremonia de entrega de sus credenciales por parte de la Junta Nacional Electoral, el miércoles 15 de julio de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

Las críticas previas a Diputados marcan el contraste

Torres recordó que, antes de la votación en el Senado, había cuestionado abiertamente a la Cámara de Diputados por la demora en el trámite del proyecto de delegación de facultades. “Hace algunas semanas salí en una abierta y transparente crítica a la Cámara de Diputados por un tema objetivo, y era que estábamos transgrediendo el reglamento al excederse el plazo que tenía esta cámara para poder resolver un proyecto enviado por el Ejecutivo bajo el carácter de urgencia”, señaló.

En esa línea, el presidente del Congreso felicitó al presidente de la Comisión de Constitución del Senado y a los senadores que, según dijo, permitieron cumplir a cabalidad con lo exigido por el reglamento de esa cámara. Para Torres, el procedimiento seguido en el Senado constituyó una respuesta ajustada a los plazos y requisitos legales, a diferencia del trámite observado en Diputados.

Facultades alcanzan seguridad, penales y reconstrucción

Entre los 27 puntos aprobados figuran modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para enfrentar el crimen organizado, cambios en la normativa penitenciaria y la reforma del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). También se incluyó la regulación de la libertad vigilada postpenitenciaria para los delitos de sicariato y extorsión, así como el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional.

Pantalla electrónica de votación con nombres de legisladores e indicadores de colores junto a los totales a favor, en contra y en abstención
Una pantalla electrónica registra la votación de un proyecto de ley en Perú sobre facultades legislativas al Poder Ejecutivo, con 34 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

El paquete de facultades contempla además medidas vinculadas al Fenómeno El Niño, como la posibilidad de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) entregue de forma directa ayuda humanitaria durante los primeros quince días de una emergencia. Se suman disposiciones sobre vivienda de interés social, simplificación de procedimientos para proyectos de infraestructura y modificaciones al régimen de asociaciones público-privadas.

Torres cerró su intervención ante la prensa con una referencia directa a los objetivos que, según sostuvo, persigue el paquete normativo aprobado. “El único golpe que puede hablarse es el golpe contra la delincuencia, el golpe contra aquellas personas que pretenden que el Gobierno no pueda atender a quienes vayan a estar damnificados por el Fenómeno El Niño”, afirmó.

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