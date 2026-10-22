Perú

“Recen por Laura Bozzo”: el pedido de Cristian Zuárez ante el estado de salud de la conductora

La expareja de la presentadora de televisión se pronunció y asegura estar al tanto ante cualquier emergencia que pueda surgir

Un hombre y una mujer posan vestidos de gala a la izquierda, mientras a la derecha la mujer reposa en una cama de hospital vestida con bata blanca
Una composición reúne a Cristian Zuárez y a la conductora Laura Bozzo en un evento social junto a una toma de la presentadora convaleciente en una cama médica.
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La salud de Laura Bozzo mantiene en alerta a sus seguidores luego de que se conocieran las complicaciones médicas por las que permanece hospitalizada en Ciudad de México. En las últimas horas, su entorno difundió señales de evolución favorable, aunque la conductora todavía requiere atención médica tras un cuadro que incluyó peritonitis, neumonía y afectación en el pulmón izquierdo.

La hija de la figura televisiva y su asistente han sido los encargados de informar sobre el estado de la presentadora. Pese a la preocupación inicial, las noticias más recientes apuntan a una respuesta positiva al tratamiento, lo que abrió la posibilidad de que deje la unidad de cuidados intensivos en los próximos días.

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En medio de esa situación, Cristian Zuárez, expareja de Bozzo, habló en el programa Desvelados de América TV y expresó su preocupación por la conductora. El argentino afirmó que conserva contacto con integrantes de la familia, entre ellos Alejandra, hija de la presentadora peruana.

El cantante Cristian Zuárez pidió a los seguidores de Laura Bozzo realizar oraciones por la salud de la presentadora de televisión tras su hospitalización. Zuárez señaló que permanece en comunicación con la familia de la conductora y destacó la intervención de su custodio personal para su oportuno traslado y atención médica.

Estoy al tanto desde el primer momento, estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra”, sostuvo Zuárez. Luego, se refirió al deseo de que la animadora pueda superar las complicaciones: “Hoy te puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación”.

El exnovio de la conductora señaló que sigue de cerca cualquier novedad sobre su evolución. También valoró la reacción de Aarón, integrante del equipo de seguridad de Laura Bozzo, quien habría tomado la decisión de trasladarla de inmediato a un hospital público cuando se presentó la emergencia.

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Me quito el sombrero por Aarón, que es el seguridad de Laura”, afirmó Zuárez durante la entrevista. Según relató, la rapidez con la que actuó el asistente resultó determinante para que la presentadora recibiera atención médica en un momento delicado.

“Gracias a él puede decirse que Laura está con vida, porque fue el que tomó la iniciativa de llevarla a un hospital público. Era lo que había que hacer en ese momento”, agregó el argentino, quien remarcó que la prioridad fue que la conductora fuera asistida sin demoras.

Cristian Zuárez conversó con Infobae sobre su carrera artística y sus sentimientos hacia Laura Bozzo. (Foto: Instagram)
Cristian Zuárez conversó con Infobae sobre su carrera artística y sus sentimientos hacia Laura Bozzo. (Foto: Instagram)

Aunque las últimas informaciones señalan una posible mejoría, Zuárez pidió prudencia debido a la edad de la figura de televisión y a la gravedad de las complicaciones que atravesó. Por ese motivo, dirigió un mensaje a quienes siguen desde hace años la carrera de Bozzo.

“Lo más importante ahora es que todo el público de Laura rece muchísimo por ella, por su bienestar y para que salga adelante”, expresó. La conductora continúa bajo observación médica, mientras su familia y sus colaboradores esperan nuevos reportes de los especialistas.

Laura Bozzo ya podría salir de UCI

La evolución de Laura Bozzo presentó señales favorables el miércoles 21 de octubre, de acuerdo con la información difundida por el periodista mexicano Ernesto Buitrón durante una entrevista con Magaly Medina en Magaly TV La Firme.

Buitrón explicó que, cerca de las 19:00, hora de México, Aarón se comunicó con un periodista para comunicar una novedad sobre la situación clínica de la presentadora. Según esa versión, el equipo médico contempla trasladarla fuera de la unidad de cuidados intensivos (UCI) si mantiene la respuesta al tratamiento.

Probablemente el día de mañana sea trasladada a piso”, contó el periodista mexicano al reproducir el mensaje que recibió desde el entorno de la conductora.

La conductora permanece hospitalizada en Ciudad de México tras sufrir complicaciones médicas. Según Ernesto Buitrón, su entorno recibió información sobre una posible mejoría y un eventual traslado fuera de terapia intensiva. ATV/ Magaly TV La Firme.

El comunicador también indicó que los médicos habrían logrado controlar la septicemia que afectaba a Bozzo. Ese avance explicaría la expectativa de que pueda abandonar el área de terapia intensiva y continuar su recuperación en otra zona del hospital.

Significa que Laura Bozzo está reaccionando bien”, señaló Buitrón al detallar la información que recibió. Por el momento, la familia de la conductora no ha informado una fecha confirmada para el eventual traslado.

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