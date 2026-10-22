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Paco Hervás, DT de Universitario, aprueba participación de Perú Sub 19, pero advierte: “Puede perjudicar el desarrollo de las chicas”

El entrenador español calificó la iniciativa de la Federación Peruana de Vóley como un proyecto interesante, aunque señaló las dificultades de incorporar al equipo a la Liga Nacional Superior

El entrenador de Universitario se mostró a favor de la inclusión de la 'bicolor' en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: Mate Galáctico.
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La inclusión de la selección peruana sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 generó posturas divididas. Mientras algunos cuestionan la medida, otros respaldan el proyecto de la Federación Peruana de Vóley (FPV), que busca dar mayor ritmo competitivo a sus divisiones menores.

Paco Hervás, entrenador de Universitario de Deportes, se refirió a la incorporación de la ‘bicolor’ en una entrevista con el programa de Youtube llamado Mate Galáctico. “Es un proyecto federativo interesante”, sostuvo.

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No obstante, el técnico español consideró que la iniciativa requiere una estructura más sólida. “Para mí, estas cosas habría que hacerlas con más profundidad. Si se ha tomado esa decisión, que puede ser correcta para el desarrollo de las chicas, el equipo debería entrenar y mantenerse como un equipo, trabajando siempre con sus entrenadores para que puedan controlar los ritmos de trabajo y el desarrollo de las chicas”.

Hervás advirtió que una implementación parcial podría afectar la evolución de las jóvenes voleibolistas. “Mantenerlo a medias o de forma demasiado amplia puede perjudicar el desarrollo de las chicas que en el futuro podrán competir por Perú. Como iniciativa de trabajo para ese grupo puede ser interesante. Vamos a ver qué tal va y si ellas pueden aprovechar esa experiencia. Entiendo que la federación las mantendrá y, si no, habrá que seguir buscando proyectos que ayuden a su desarrollo”.

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Paco Hervás, entrenador de Universitario, se mostró de acuerdo con la participación de la selección peruana sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, pero dejó algunas advertencias.
Paco Hervás, entrenador de Universitario, se mostró de acuerdo con la participación de la selección peruana sub 19 en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, pero dejó algunas advertencias.

Soluciones para el crecimiento del vóley peruano

Además, Paco Hervás planteó alternativas para el desarrollo del vóley peruano, más allá de la participación de la selección de menores en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

“Las soluciones son muchas y todas tienen que estar estructuradas y tener sentido. Se puede tener una concentración permanente, que es un poco la idea, cuyo equipo participe en una competición nacional. Allí habría que asegurar que el nivel competitivo de esas chicas sea adecuado al nivel al que deberán enfrentarse. Mantener niveles demasiado diferenciados tampoco beneficia demasiado”, señaló.

El entrenador de Universitario consideró que la FPV deberá evaluar el funcionamiento de la propuesta y, de ser necesario, analizar otras competencias para el equipo nacional. “Habría que buscar una opción para que ese grupo se mantenga y trabaje como equipo nacional, y compita en la mejor liga posible. Vamos a probar este año y veremos qué tal va. Si no funciona, entiendo que la federación deberá evaluar otras opciones”.

Por último, Hervás apuntó a la necesidad de elevar el nivel de competencia en las categorías menores. “Otra alternativa es mejorar la calidad de la competición local de la categoría, para que las chicas puedan desarrollarse con mayor consistencia. También se pueden facilitar intercambios internacionales con equipos nacionales para participar en competiciones de nivel internacional. Hay diferentes formas de hacerlo”.

Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Deportivo Wanka en su debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Perú Sub 19 perdió 3-0 ante Deportivo Wanka en su debut en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes tuvo un debut positivo tras vencer 3-0 a Deportivo Soan en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Ahora, el equipo dirigido por Paco Hervás prepara su siguiente reto en el campeonato ante un rival que llega fortalecido por su estreno.

La ‘U’ enfrentará a Deportivo Wanka por la fecha 2 de la primera fase. El partido se disputará el domingo 25 de octubre, a las 18:30 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Deportivo Wanka afrontará el encuentro luego de imponerse por 3-0 ante la selección peruana sub 19.

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