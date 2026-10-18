Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Día de partido! Universitario y Alianza Atlético se miden esta tarde en el estadio Mansiche por un duelo clave en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

* El Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos estaba pactado inicialmente para el sábado 17 de octubre a las 11:00 horas, pero con la actualización se modificó para el domingo 18 a la misma hora.

- Cienciano vs UTC (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- FC Cajamarca vs CD Moquegua (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX) **

Edison Flores había igualado de manera transitoria a los 51 minutos, pero Universitario no logró sostener la reacción. La derrota significó la pérdida de su invicto como local en el campeonato y dejó al cuadro crema con menos margen en la pelea por el Apertura, mientras que Alianza Atlético sumó un triunfo de alto impacto fuera de casa.

Alianza Atlético derrotó 2-1 a Universitario en el estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El conjunto de Sullana golpeó en el inicio del segundo tiempo con un doblete de Valentín Robaldo , quien abrió el marcador a los 47 minutos y volvió a convertir a los 56, tras un error en salida de la defensa local.

Universitario de Deportes necesita ganar todo lo que queda para sostener su opción de conquistar el Torneo Clausura. El equipo ‘crema’ está a un punto de la cima , aunque su panorama depende también de otros resultados porque tiene varios rivales involucrados en la pelea por el título nacional.

09:50 hs

Así llegan Universitario y Alianza Atlético al duelo

Universitario de Deportes necesita vencer a Alianza Atlético para evitar que su posición en la pelea por el Torneo Clausura se deteriore. El cuadro crema llegará al encuentro con 21 puntos y ubicado en el quinto puesto de la tabla.

El rival atraviesa una campaña que lo llevó a compartir el liderazgo del certamen. El equipo norteño suma 22 unidades y figura entre los cuatro equipos que ocupan la cima.

El partido enfrenta a una ‘U’ que requiere cortar una seguidilla sin triunfos con un conjunto sullanense que busca sostener su lugar en la parte alta. Una victoria crema le permitiría superar a los churres en puntaje, mientras que una derrota ampliaría la distancia en un tramo decisivo del campeonato.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, que terminó con un empate 2-2. Melgar dominó gran parte del partido, pero la garra crema apareció para rescatar un punto valioso en el Torneo Clausura. - Liga 1

Los ‘churres’ aseguraron su clasificación a la definición de la Copa de la Liga luego de imponerse en los dos partidos de semifinales frente a Sport Boys. El equipo también derrotó 3-1 al conjunto rosado como visitante en el torneo local. Ese resultado consolidó su buen momento antes del cruce con Universitario.

La campaña de Alianza Atlético lo instaló entre los protagonistas de la competencia. El desafío ahora será sostener esa presión mientras pelea por el Clausura y se prepara para disputar la final del otro certamen.