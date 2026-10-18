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Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Duelo clave en el estadio Mansiche. Las escuadras de Fabián Bustos y Federico Urciouli disputarán un partido decisivo para ambos, pues pelean la parte alta de la tabla

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09:50 hsHoy

¡Día de partido! Universitario y Alianza Atlético se miden esta tarde en el estadio Mansiche por un duelo clave en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

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Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 16 de octubre

- Sport Huancayo 2-1 Cusco FC (Finalizado)

- Los Chankas 2-1 ADT (Finalizado)

Sábado 17 de octubre

- Juan Pablo II 2-1Sport Boys (Finalizado)

- Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 18 de octubre

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX) *

- FC Cajamarca vs CD Moquegua (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX) **

- Alianza Atlético vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

- Cienciano vs UTC (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

* El Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos estaba pactado inicialmente para el sábado 17 de octubre a las 11:00 horas, pero con la actualización se modificó para el domingo 18 a la misma hora.

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¿Cómo quedó el último Universitario vs Alianza Atlético?

Alianza Atlético derrotó 2-1 a Universitario en el estadio Monumental, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El conjunto de Sullana golpeó en el inicio del segundo tiempo con un doblete de Valentín Robaldo, quien abrió el marcador a los 47 minutos y volvió a convertir a los 56, tras un error en salida de la defensa local.

Edison Flores había igualado de manera transitoria a los 51 minutos, pero Universitario no logró sostener la reacción. La derrota significó la pérdida de su invicto como local en el campeonato y dejó al cuadro crema con menos margen en la pelea por el Apertura, mientras que Alianza Atlético sumó un triunfo de alto impacto fuera de casa.

El cuadro 'crema' no pudo de local y terminó cayendo 2-1 ante su gente - Crédito: L1MAX.
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Se filtró el estado físico de los jugadores de Universitario que fueron convocados a la selección peruana: “Las mediciones fueron desastrosas”

El periodista César Vivar contó detalles de los números que arrojaron los futbolistas del cuadro ‘crema’ en a ‘bicolor’ y que explican la irregularidad de la ‘U’ en el Torneo Clausura

El periodista César Vivar contó una información de cómo llegaron Alex Valera, Gianluca Lapadula, César Inga y Jairo Concha a la 'bicolor' la última fecha cuádruple de amistosos. (Video: Doble Punta)

Universitario de Deportes necesita ganar todo lo que queda para sostener su opción de conquistar el Torneo Clausura. El equipo ‘crema’ está a un punto de la cima, aunque su panorama depende también de otros resultados porque tiene varios rivales involucrados en la pelea por el título nacional.

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Así llegan Universitario y Alianza Atlético al duelo

Universitario de Deportes necesita vencer a Alianza Atlético para evitar que su posición en la pelea por el Torneo Clausura se deteriore. El cuadro crema llegará al encuentro con 21 puntos y ubicado en el quinto puesto de la tabla.

El rival atraviesa una campaña que lo llevó a compartir el liderazgo del certamen. El equipo norteño suma 22 unidades y figura entre los cuatro equipos que ocupan la cima.

El partido enfrenta a una ‘U’ que requiere cortar una seguidilla sin triunfos con un conjunto sullanense que busca sostener su lugar en la parte alta. Una victoria crema le permitiría superar a los churres en puntaje, mientras que una derrota ampliaría la distancia en un tramo decisivo del campeonato.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, que terminó con un empate 2-2. Melgar dominó gran parte del partido, pero la garra crema apareció para rescatar un punto valioso en el Torneo Clausura. - Liga 1

Los ‘churres’ aseguraron su clasificación a la definición de la Copa de la Liga luego de imponerse en los dos partidos de semifinales frente a Sport Boys. El equipo también derrotó 3-1 al conjunto rosado como visitante en el torneo local. Ese resultado consolidó su buen momento antes del cruce con Universitario.

La campaña de Alianza Atlético lo instaló entre los protagonistas de la competencia. El desafío ahora será sostener esa presión mientras pelea por el Clausura y se prepara para disputar la final del otro certamen.

Ariel Muñoz reafirma que la escuadra sullanera mantendrá su propuesta ofensiva en el Torneo Clausura. El volante asegura que buscarán los tres puntos sin importar la trayectoria del rival de turno (Mano a Mano)
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Germán Díaz analiza detenidamente a Universitario, rival que considera clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026: “Será un partido bisagra”

El mediocentro de Alianza Atlético, reubicado como volante mixto por Federico Urciuoli, asegura que deben ofrecer un rendimiento adicional por el nivel del oponente y la jerarquía existente en su estructura

Germán Díaz se convertido en un jerarca en el centro del campo de Alianza Atlético. - Crédito: ITEA
Germán Díaz se convertido en un jerarca en el centro del campo de Alianza Atlético. - Crédito: ITEA

Germán Díaz, mediocentro argentino, ha ofrecido un análisis muy focalizado en Universitario de Deportes, rival decisivo de Alianza Atlético en la lucha por el liderato del Torneo Clausura 2026. Asegura que el lance, a disputarse en Trujillo, puede marcar un punto de inflexión.

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Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

L1 Max transmitirá el partido entre Universitario y Alianza Atlético, con señal para los aficionados que sigan la jornada de la Liga 1.

La cobertura corresponde a la empresa que posee los derechos televisivos del torneo a partir del acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Los espectadores que opten por dispositivos móviles o computadoras podrán acceder a la programación mediante la aplicación Liga 1 Play.

Los usuarios de Movistar también tendrán la alternativa de ver el encuentro en directo a través de Movistar Play. Infobae Perú realizará una cobertura informativa antes, durante y después del compromiso para quienes no puedan seguir la transmisión en vivo.

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026
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Universitario vs Alianza Atlético: programación

Universitario de Deportes visitará a Alianza Atlético este domingo 18 de octubre en el estadio IPD Mansiche de Trujillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 15:30 horas, según el horario de Perú, Colombia y Ecuador.

El encuentro corresponde al próximo compromiso de la ‘U’ y se jugará en la ciudad de Trujillo. Para los hinchas que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, el inicio variará de acuerdo con el huso horario local: será a las 16:30 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 17:30 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

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