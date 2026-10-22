Nuevo ataque al transporte público en el Rímac: disparan cinco veces contra bus que recogía pasajeros

Ningún pasajero ni el conductor resultó herido, pese a que el atentado ocurrió en una zona concurrida durante la medianoche (Créditos: Latina)

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Un nuevo atentado contra una unidad de transporte público de la empresa Nuevo Perú se registró durante la medianoche a la altura del puente Acho, en el distrito del Rímac. Un sujeto que se desplazaba en una motocicleta abrió fuego contra el vehículo mientras recogía pasajeros en un paradero de la avenida Acho. El conductor logró alejarse del lugar, aunque posteriormente tuvo que detenerse por una falla mecánica. No hubo personas heridas.

De acuerdo con Latina, el hecho ocurrió cuando el bus circulaba por la vía de Evitamiento y se encontraba en una zona concurrida, donde varios usuarios aguardaban para abordar el servicio. Según un reporte televisivo, el atacante se aproximó por uno de los costados y efectuó varios disparos hacia la parte delantera, cerca del asiento del piloto. Uno de los proyectiles alcanzó la zona del último asiento.

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Pese al peligro, el chofer continuó la marcha para escapar del agresor. Sin embargo, tuvo que detenerse a la altura del puente Trujillo debido a un desperfecto mecánico. En ese punto, un patrullero de la comisaría del Rímac advirtió lo sucedido y auxilió al trabajador, quien fue trasladado a la dependencia policial para brindar su manifestación sobre lo ocurrido.

El chofer logró escapar del atacante, pero tuvo que detenerse a la altura del puente Trujillo debido a una falla mecánica - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Cinco impactos de bala en el bus de transporte público

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron los daños ocasionados por la agresión. Durante la inspección de la carrocería, se identificaron cinco orificios: tres en la parte frontal y dos en el lado derecho. Uno de los impactos se encontraba a la altura del asiento del piloto, lo que evidenció el riesgo al que estuvo expuesto durante el ataque.

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Aunque el atentado se produjo mientras la unidad recogía pasajeros, ninguno de los ocupantes resultó herido. El trabajador también salió ileso y permanecía en la comisaría del Rímac mientras proporcionaba información a los agentes encargados de las diligencias correspondientes.

Hasta el momento del reporte televisivo, no se había informado sobre la captura del responsable ni se conocían mayores detalles acerca de su identidad. Tampoco se encontraron panfletos o mensajes intimidatorios en el lugar, a diferencia de otros episodios denunciados anteriormente por la compañía.

Un sujeto en motocicleta disparó contra un bus de la empresa Nuevo Perú mientras recogía pasajeros en un paradero de la avenida Acho, en el Rímac - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Los Mexicanos estarían detrás de las amenazas contra Nuevo Perú

El nuevo episodio vuelve a poner bajo atención las denuncias de extorsión formuladas por la compañía, cuyos buses cubren una ruta que conecta Pachacámac con Ancón, en Lima Norte. De acuerdo con la información difundida durante el enlace televisivo, la banda criminal conocida como Los Mexicanos estaría vinculada con estos hechos.

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La organización habría sido señalada en anteriores amenazas contra los trabajadores de esta línea de transporte. La información periodística también indicó que alrededor de 15 conductores renunciaron a sus puestos debido a las constantes intimidaciones relacionadas con el desempeño de sus funciones.

Un patrullero de la comisaría del Rímac auxilió al trabajador y lo trasladó a la dependencia policial para que brindara su manifestación - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Esta situación incrementa la preocupación por la seguridad de quienes trabajan en el sector, pues deben cumplir sus recorridos mientras afrontan el riesgo de sufrir represalias. Los usuarios tampoco están exentos de peligro, especialmente cuando las agresiones ocurren en paraderos concurridos o durante los desplazamientos cotidianos.

Si bien durante el reporte se mencionó una presunta vinculación de Los Mexicanos con el atentado, las investigaciones policiales deberán esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables. Hasta el cierre de la transmisión, no se habían comunicado resultados definitivos de las diligencias.

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Cierran un tramo auxiliar de la vía de Evitamiento

Tras el incidente, efectivos de la comisaría del Rímac restringieron temporalmente la circulación por la parte auxiliar de la vía de Evitamiento, a la altura del puente Trujillo. Un patrullero permanecía en el acceso para impedir el paso por el sector intervenido.

Como consecuencia de esta medida, los vehículos particulares y las unidades de transporte público utilizaban la vía principal. La restricción permitía mantener despejada la zona mientras se atendía la emergencia y se desarrollaban las actuaciones correspondientes. A esta hora del día, la vía ya ha sido liberado y los carros volvieron a transitar.