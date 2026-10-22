Perú Deportes

Partidos de hoy, jueves 22 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Los torneos continentales concentran la atención con cruces de alto interés y la expectativa por los minutos que puedan sumar los jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, jueves 22 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, jueves 22 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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Hoy jueves 22 de octubre, la programación internacional reunirá partidos de la Europa League, la Conference League y la Copa Libertadores, con alternativas de participación para varios jugadores peruanos que militan en clubes del extranjero.

La Europa League tendrá cuatro cruces importantes en la agenda: Juventus se enfrentará a Stade Rennes, SK Sturm Graz jugará ante Olympique de Marsella, Bournemouth recibirá a AC Milan y Hoffenheim chocará con Olympique de Lyon.

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La Conference League también ofrecerá encuentros de interés. Trabzonspor de Mohamed Salah se medirá con Hearts, Getafe enfrentará a Lugano y AS Mónaco será rival de Friburgo. En esta competencia, Marcos López podría ser considerado por Copenhague para el duelo frente a Estrella Roja de Belgrado.

Asimismo, Adrián Ugarriza podría sumar minutos con Hapoel Be’er Sheva, que tendrá como rival a Union Saint-Gilloise; el peruano-sueco Matteo Pérez Vinlof también figura entre los futbolistas a seguir en Dinamo Zagreb ante NEC Nijmegen.

Joao Grimaldo completa la lista de peruanos con posibles minutos en Europa en el duelo de Sparta Praga contra Olympiacos.

Finalmente, en Sudamérica, la Copa Libertadores tendrá el choque entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. El encuentro de vuelta de las semifinales reúne a dos equipos claves en la lucha para alzarse con el máximo trofeo continental.

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Partidos de UEFA Europa League

- Juventus vs Stade Rennes (11:45 horas / ESPN, Disney+)

- SK Sturm Graz vs Olympique de Marsella (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- OFI Creta vs Bayer Leverkusen (11:45 horas / ESPN 3, Disney+)

- Lech Poznan vs Sunderland (11:45 horas / ESPN 5, Disney+)

- Ferencvaros vs SCU Torreense (11:45 horas / Disney+)

- Union Saint Gilloise vs Hapoel Be’er Sheva (11:45 horas / ESPN 7, Disney+)

- Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen (11:45 horas / Disney+)

- FC Ararat Armenia vs AZ Alkmaar (11:45 horas / ESPN 4, Disney+

- Bournemouth vs AC Milan (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Celtic vs Celta de Vigo (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Hoffenheim vs Olympique de Lyon (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)

- Olympiacos vs Sparta Praga (14:00 horas / ESPN 7, Disney+)

- Besiktas vs Crystal Palace (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Viktoria Plzen vs Levski Sofia (14:00 horas / Disney+)

- NK Celje vs Red Bull Salzburgo (14:00 horas / Disney+)

- Ormonia Nicosia vs Benfica (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Lillestron vs Real Sociedad (14:00 horas / Disney+)

- Jagiellonia Bialystok vs Anderlecht (14:00 horas / Disney+)

Partidos de UEFA Conference League

- Kairat Almaty vs Panathinaikos (09:30 horas / Disney+)

- Trabzonspor vs Hearts (11:45 horas / Disney+)

- Getafe vs Lugano (11:45 horas / Disney+)

- FK Jablonec vs Brighton (11:45 horas / Disney+)

- Estrella Roja vs Copenhague (11:45 horas / Disney+)

- Pafos FC vs Riga FC (11:45 horas / Disney+)

- Nordsjælland vs CSKA Sofia (11:45 horas / Disney+)

- Kauno Zalgiris vs Brann (11:45 horas / Disney+)

- Inter Club d’Escaldes vs CSU Craiova (11:45 horas / Disney+)

- FC Iberia 1999 vs Mjallby (11:45 horas / Disney+)

- AS Mónaco vs Friburgo (14:00 horas / Disney+)

- Ajax vs Atalanta (14:00 horas / Disney+)

- Aarhus GF vs KF Egnatia (14:00 horas / Disney+)

- Thun vs Hajduk Split (14:00 horas / Disney+)

- Midtjylland vs Sint-Truiden (14:00 horas / Disney+)

- Lincoln Red Imps vs Twente (14:00 horas / Disney+)

- Sporting Braga vs Gent (14:00 horas / Disney+)

- Borac Banja Luka vs KuPS (14:00 horas / Disney+)

Partido de Copa Libertadores

- Flamengo vs Estudiantes de La Plata (19:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Copa Libertadores Femenina

- Libertad vs Nacional (15:00 horas / Pluto TV, YouTube Conmebol Libertadores)

- Universidad de Chile vs Deportivo Cali (15:00 horas / Pluto TV, YouTube Conmebol Libertadores)

- LDU de Quito vs Bolívar (19:00 horas / Pluto TV, YouTube Conmebol Libertadores)

- Olimpia vs Cruzeiro (19:00 horas / Pluto TV, YouTube Conmebol Libertadores)

Partido de Copa Centroamericana de Concacaf

- Motagua vs Alajuelense (20:00 horas / Disney+)

Partido de Campeonato de Clubes de la CFU

- Mount Pleasant Academy vs Club Sando (18:00 horas / Disney+)

Partidos de Mundial Femenino Sub 17

- España vs Australia (10:00 horas / DSports)

- China vs Samoa (10:00 horas)

- Estados Unidos vs Kenia (13:00 horas)

- Chile vs México (13:00 horas / DSports)

Partido de fútbol colombiano

- Atlético Nacional vs Deportivo Pasto (20:00 horas / RCN, Win Sports)

Partido de Copa de Bolivia

- Always Ready vs The Strongest (19:00 horas / Fútbol Canal)

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