Perú

Caso Liceo Naval: estos son los perfiles psicológicos de los seis escolares investigados por agresión sexual

Egocentrismo, falta de empatía e incluso “predisposición a la delincuencia” son algunas características presentadas por los estudiantes investigados por la agresión del pasado 15 de septiembre

Informes del Centro Juvenil Maranguita revelan los rasgos psicológicos de los seis escolares del Liceo Naval recluidos por agredir sexualmente en grupo a un compañero de 16 años. Egocentrismo, baja empatía e insensibilidad social son algunos de los hallazgos de la evaluación técnica. | Canal N
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Los informes de perfil psicológico de los seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise recluidos en Maranguita por una presunta agresión sexual grupal contra un compañero de 16 años el pasado 15 de septiembre, revelan que los involucrados en el hecho presentan rasgos como egocentrismo, falta de empatía e incluso “predisposición a la delincuencia”.

El equipo técnico interdisciplinario del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima evaluó a los seis escolares que cumplen internamiento preventivo. En uno de los casos, los especialistas señalaron que el adolescente “no presenta conciencia de error” y lo calificaron como “histriónico y egocéntrico”.

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Los reportes también atribuyen a otro investigado “insensibilidad social” y una tendencia a la indiferencia. Según la evaluación, puede “anular los derechos de los demás con tal de lograr sus fines personales” y presenta confusión respecto de pensamientos y sentimientos sexuales.

El mismo adolescente negó haber sujetado a la víctima durante la agresión. Ante los evaluadores, afirmó que “la víctima se le aventó a su cuerpo y que lo único que hizo fue hacerse a un lado, zafándose”.

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría.
Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

Los documentos recogen que varios de los adolescentes minimizaron los hechos al definir el ataque como “una broma” y señalar que la víctima pidió no comunicar lo ocurrido. Entre los rasgos detectados figuran la “predisposición a la delincuencia”, la incomodidad respecto al sexo y la “incapacidad de comprender a otras personas, falta de empatía”.

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Solo un investigado muestra arrepentimiento

Otro de los internos manifestó arrepentimiento por no haber impedido lo ocurrido dentro de un bus. El adolescente relató que sus compañeros “sujetaron a la víctima, le bajaron el short y continuaron realizando actos de burla (...) mientras otros habrían realizado expresiones alusivas a la violación”.

El joven precisó cuál fue su participación durante el episodio: “Yo solo me reí, ni toqué”. Los informes indican que no intervino para detener a los demás adolescentes.

Escolar internado advierte: “Mi vida corre peligro”

Al caso original de agresión sexual se suma una nueva denuncia por un supuesto intento de agresión sexual ocurrido el 6 de octubre en las duchas del establecimiento.

Una silueta oscura sobre un fondo de ondas de audio junto a la transcripción en letras amarillas del testimonio de un estudiante
Un reporte televisivo presenta el testimonio de un estudiante del Liceo Naval internado en el centro juvenil Maranguita.

El estudiante que presentó la denuncia de esta segunda agresión sostuvo que se encontraba de espaldas mientras se quitaba el champú cuando advirtió un movimiento detrás de él. Según su relato, vio de reojo que uno de sus compañeros tomó una escoba y dirigió el palo hacia la zona de sus nalgas.

La denuncia sostiene que el objeto habría rozado una parte de su cuerpo, aunque ese extremo forma parte de las diligencias que deben determinar las autoridades a cargo del caso. “Me siento triste, me siento con bastante miedo, intranquilo y la verdad ahí siento que mi vida corre peligro”, manifestó el adolescente.

Madre de alumno retenido denuncia pacto para encubrir al verdadero agresor

La madre de un alumno del Liceo Naval retenido en Maranguita por la investigación de un abuso sexual sostuvo que su hijo, estudiante de cuarto de secundaria, podría ser inculpado de la agresión a raíz de un presunto acuerdo entre compañeros de quinto año.

En una entrevista con Willax, la madre afirmó que los alumnos que estuvieron reunidos en un chifa después de los hechos conocen quién habría sido el principal agresor. Su hijo, según su versión, no acudió a ese encuentro y se presentó voluntariamente en la comisaría de San Borja luego de recibir amenazas.

Seis mensajes enviados horas después de la agresión incluyen pedidos de perdón y referencias a lo ocurrido, pese a que los escolares ofrecieron después una versión distinta, según reveló Cuarto Poder

La defensa de la víctima presentó el 28 de septiembre mensajes enviados por algunos implicados entre las cinco y seis de la tarde, cuando varios alumnos se encontraban en el restaurante. Uno de ellos escribió: “De mi parte, perdón por lo que te pasó. Yo no te empujé la escoba, solo el short, pero de igual manera te pido perdón”.

Tras la difusión de los chats, la mujer describió su interpretación de lo ocurrido en declaraciones a ATV. “Estamos casi seguros de que ha habido una especie de acuerdo entre los chicos mayores de quinto para cubrirse entre ellos y darle una responsabilidad a mi hijo dentro de este proceso”.

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