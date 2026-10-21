¿Qué es 31 Minutos y por qué su llegada a Lima ha causado tanto revuelo?

31 Minutos agotó las entradas para su primera presentación en Lima, prevista para el 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

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La llegada de 31 Minutos a Lima quedó marcada por una respuesta inmediata del público. Las entradas para el “Radio Guaripolo Tour 2026”, programado para el 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, se agotaron el martes 21 de octubre durante el lanzamiento inicial en Joinnus.

El sold out registrado en pocas horas confirmó la expectativa que existe en Perú por el espectáculo del elenco chileno de títeres. Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Policarpo Avendaño y Guaripolo volverán a escena ante un público que siguió el programa en televisión, descubrió sus canciones en internet o convirtió sus frases en referencias habituales en redes sociales.

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La función será una de las presentaciones más comentadas de la agenda cultural de diciembre. El interés no se explica solo por la nostalgia: 31 Minutos se consolidó como una propuesta que reúne humor, sátira, música y personajes que han mantenido vigencia más de dos décadas después de su estreno.

El espectáculo en Lima forma parte del “Radio Guaripolo Tour 2026”, montaje inspirado en la emisora ficticia dirigida por Guaripolo. La producción reunirá a figuras centrales del universo creado en Chile y trasladará el lenguaje del noticiero de títeres a un formato escénico.

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y Guaripolo protagonizarán el “Radio Guaripolo Tour 2026” ante el público peruano.

Un noticiero ficticio que nació en Chile en 2003

31 Minutos fue creado por los periodistas y guionistas chilenos Álvaro Díaz y Pedro Peirano. El programa se estrenó en Chile en 2003 como una serie dirigida al público infantil, aunque desde sus primeros episodios incluyó referencias, parodias y situaciones que también conectaban con los adultos.

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La premisa gira alrededor de un informativo ficticio conducido por Tulio Triviño, un chimpancé que ejerce como presentador pese a su escasa preparación y a su obsesión por mantener el protagonismo. Junto a él aparecen Juan Carlos Bodoque, reportero y conejo rojo; Juanín Juan Harry, asistente de producción; Policarpo Avendaño, responsable del pronóstico del tiempo; Mario Hugo; Calcetín con Rombos Man; y Guaripolo.

Cada capítulo combina reportajes absurdos, entrevistas inventadas, anuncios falsos, parodias televisivas y videoclips originales. El programa adoptó la estructura de un noticiero para cuestionar, desde el humor, los códigos de la televisión y ciertos hábitos de consumo.

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El éxito de 31 Minutos radica en que sus historias pueden ser entendidas de manera distinta por niños y adultos. Las bromas aparentemente simples esconden referencias a los medios de comunicación, la publicidad, la política, las diferencias sociales y las costumbres cotidianas.

La producción tuvo temporadas entre 2003 y 2005, regresó a la televisión en 2014 y luego extendió su presencia a discos, películas, libros, obras de teatro y giras internacionales. El universo de los títeres dejó de depender de la pantalla y se convirtió en una propuesta musical y escénica con seguidores en varios países de América Latina.

Las canciones llevaron a 31 Minutos más allá de la TV

La música fue uno de los factores que permitió que la serie se mantuviera vigente. Los temas no funcionaban como simples pausas entre segmentos, sino como parte central de cada episodio y de la identidad del programa.

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Canciones como “Mi muñeca me habló”, “Bailan sin cesar”, “Yo nunca vi televisión”, “Diente blanco no te vayas”, “Rin Raja”, “Tangananica Tangananá” y “Objeción denegada” siguen presentes en listas de reproducción, videos, memes y publicaciones en redes sociales.

Las letras suelen partir de situaciones cotidianas, como el cuidado de los dientes, una mascota o un objeto de la infancia. A partir de esos temas, los autores construyen parodias de géneros musicales y relatos con humor que pueden escucharse fuera de los capítulos.

Las canciones de 31 Minutos conectaron con distintas generaciones y sostuvieron su presencia en plataformas digitales. Usuarios de YouTube, TikTok, Instagram y X recuperaron escenas, frases y videoclips, lo que permitió que personas que no vieron las emisiones originales conocieran a los personajes.

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El afiche promocional anuncia la presentación de la gira Radio Guaripolo de 31 Minutos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima para el 8 de diciembre.

En Perú, la serie forma parte de la memoria televisiva de quienes crecieron durante los años 2000. La difusión posterior en internet amplió ese alcance y llevó sus contenidos a nuevas audiencias, que hoy reconocen expresiones de Tulio Triviño, Bodoque o Guaripolo incluso sin haber seguido el programa de manera regular.

Guaripolo conducirá la historia del espectáculo en Lima

El show que llegará a Lima toma como punto de partida a Guaripolo y su estación de radio. El personaje, que suele atribuirse méritos ajenos y discutir con los demás integrantes del elenco, será el conductor de una historia que incluirá llamadas telefónicas, diálogos, bromas y números musicales.

La segunda entrega de “Radio Guaripolo” se estrenó en 2025 bajo la compañía chilena Aplaplac, responsable de la producción. La gira de 2026 lleva esa puesta en escena a diversas ciudades de América Latina.

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La función del 8 de diciembre tendrá lugar en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La organización había anunciado cuatro zonas de ingreso: Platinum, VIP, General y General Cultural. Los precios regulares iban de S/ 50 a S/ 365, mientras que las preventas ofrecían descuentos para clientes de Interbank.

Tras la salida a la venta del 21 de octubre, las localidades disponibles en Joinnus se agotaron durante la jornada. Hasta el momento, no se ha informado si habrá una segunda fecha, una ampliación de aforo o una nueva liberación de entradas.