Periodista afirmó que Laura Bozzo despilfarró su dinero: cambió su penthouse de Acapulco ante deudas acumuladas

Laura Bozzo habría cambiado su penthouse de Acapulco por deudas acumuladas

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La conductora peruana Laura Bozzo habría intercambiado el penthouse que tenía en Acapulco por un departamento en un piso más bajo del mismo edificio, después de que los gastos asociados a la propiedad se hicieran difíciles de sostener. La versión fue expuesta por el periodista mexicano Ernesto Buitrón durante una entrevista con Magaly Medina, en momentos en que la presentadora permanece internada por un cuadro de salud que su entorno ha descrito como delicado.

Buitrón señaló que la figura televisiva atravesó una etapa de ingresos elevados durante sus años en las cadenas Televisa y TV Azteca, pero sostuvo que luego perdió capacidad económica debido a gastos personales, dificultades legales y una caída en los contratos que recibía.

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El periodista vinculó esa situación con la propiedad que Bozzo tenía en el puerto mexicano. Según relató, un empresario que residía en la misma torre le ofreció entregar un departamento ubicado algunos pisos más abajo a cambio de quedarse con el penthouse de la conductora y cubrir las obligaciones pendientes.

“Laura lo intercambió a cambio de un departamento y la cantidad que faltaba de los adeudos para seguir viviendo”, afirmó Buitrón en declaraciones recogidas durante el programa Magaly TV La Firme.

Revelan que Laura Bozzo habría superado la septicemia y podría pasar a una habitación. Captura: Magaly TV La Firme.

El intercambio habría permitido cubrir los gastos de la propiedad

De acuerdo con la versión del comunicador mexicano, el penthouse de Acapulco acumulaba gastos que Laura Bozzo ya no podía afrontar. El empresario habría propuesto una operación que le permitiera acceder al inmueble de mayor altura, mientras la presentadora conservaba otra vivienda dentro del edificio.

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Buitrón explicó que el acuerdo habría incluido el pago de las deudas asociadas a la propiedad. El relato del periodista distingue el departamento de Acapulco de otra residencia que Bozzo habría ocupado en Polanco, una de las zonas de mayor valor inmobiliario de Ciudad de México. Según indicó, se trataba de un penthouse con vista al Castillo de Chapultepec, cuyo valor estimó entre USD 5 millones y USD 6 millones.

El periodista aclaró que la conductora no habría sido propietaria de ese inmueble capitalino. Afirmó que lo alquilaba por cerca de USD 15.000 mensuales, cifra que equivaldría a USD 180.000 al año si se hubiera mantenido durante doce meses.

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Buitrón asoció sus dificultades con gastos de lujo y el final de contratos televisivos

Durante la entrevista, Buitrón recordó la etapa de mayor presencia de Bozzo en la televisión mexicana. Afirmó que, durante su paso por Televisa con el programa Laura en América, figuraba entre las personalidades con mayores ingresos gracias a los contratos de exclusividad que entonces ofrecía la empresa.

“Cuando ella hizo ‘Laura en América’ en Televisa, era una de las 10 personas que más dinero ganaban en el país”, sostuvo el periodista. Añadió que, tras su llegada a TV Azteca, habría obtenido un nuevo contrato de relevancia.

Laura Bozzo habría despilfarrado su dinero, según periodista mexicano. Captura: Magaly TV La Firme.

Según Buitrón, esos ingresos se reflejaron en una forma de vida marcada por viviendas exclusivas, una camioneta blindada, prendas de firmas francesas y relojes de oro de 18 quilates de ediciones limitadas. “Todo ese dinero se evaporó en ropa de marca francesa y en gastar en muchas cosas excesivas”, afirmó.

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El comunicador también dijo que parte de la colección de ropa de la peruana se perdió durante un huracán que afectó su vivienda de Acapulco. Buitrón consideró que Bozzo no contó en México con una persona que administrara su carrera y sus finanzas. A su juicio, la conductora negociaba directamente sus contratos, una dinámica que habría complicado la planificación de gastos cuando disminuyeron las exclusividades televisivas.

La salud de Laura Bozzo mantiene en alerta a sus seguidores

Las declaraciones sobre el patrimonio de Bozzo ocurrieron mientras continúan las versiones sobre su internación en Ciudad de México. Su asistente, Aarón Guerrero, había indicado que la conductora fue sometida a una cirugía de emergencia y que su evolución requería cautela.

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El cuadro estaría relacionado con una peritonitis y complicaciones respiratorias. Algunos reportes señalaron que habría requerido intubación y ventilación mecánica. Sin embargo, varios de esos datos no fueron confirmados mediante un parte médico oficial divulgado por la familia.

Laura Bozzo preocupa por su estado de salud.

La hija de la conductora, Alejandra de la Fuente, afirmó días atrás que la intervención salió bien y que su madre se encontraba estable, en recuperación. Sin embargo, la falta de información mantiene la incertidumbre de los seguidores de la conductora.