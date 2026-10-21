Gorillaz cambia de local en Lima y habilita nuevas entradas para su concierto del 23 de noviembre

Las entradas adquiridas para Arena 1 Park mantendrán su validez tras el cambio de sede anunciado por la producción.

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La primera presentación de Gorillaz en Perú tendrá una nueva sede. La producción informó que el concierto de la banda liderada por Damon Albarn se trasladará de Arena 1 Park a Lurín Live, recinto ubicado en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana Sur.

El espectáculo se mantiene para el lunes 23 de noviembre. La modificación permitirá habilitar nuevas localidades y ampliar las alternativas de traslado para los asistentes que verán por primera vez en Lima al proyecto musical británico creado por Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett.

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Los organizadores señalaron que el cambio busca que el público asista al evento con condiciones de seguridad y comodidad. Lurín Live es un espacio para conciertos y eventos al aire libre situado en el distrito de Lurín, al sur de la capital.

La producción indicó que las personas que ya adquirieron sus boletos para Arena 1 Park no deberán realizar ninguna gestión. Las entradas previamente compradas conservarán su validez para el nuevo recinto, sin necesidad de canje, devolución o modificación manual.

Ticketmaster actualizará la información de las entradas ya emitidas

Los asistentes recibirán sus accesos con los datos actualizados por medio de Ticketmaster, según informó la organización. La plataforma modificará de manera automática la información de los boletos emitidos antes del anuncio del cambio de sede.

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La medida alcanza a todas las personas que compraron sus tickets para el show cuando todavía estaba programado en Arena 1 Park, en San Miguel. La producción recomendó a los usuarios revisar la información de su compra y los canales oficiales del evento antes de la fecha del concierto.

El traslado a Lurín Live abre la posibilidad de una mayor convocatoria. El local cuenta con una extensión superior a los 180 mil metros cuadrados y ha acogido espectáculos musicales, festivales, ferias y eventos de gran formato.

Gorillaz llegará a Lima como parte de una nueva etapa de presentaciones en América Latina. La banda virtual se formó a fines de los años 90 y se hizo conocida por canciones como “Clint Eastwood”, “Feel Good Inc.”, “DARE”, “On Melancholy Hill” y “Cracker Island”.

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El proyecto reúne personajes animados como 2-D, Murdoc Niccals, Noodle y Russel Hobbs, junto a músicos que acompañan sus conciertos en vivo. Damon Albarn, también líder de Blur, es la voz y el principal responsable musical del grupo.

Gorillaz se presentará por primera vez en Lima el lunes 23 de noviembre, ahora en el recinto Lurín Live.

Precios y nuevas localidades

La producción pondrá a la venta nuevas entradas para las tres zonas habilitadas. Los boletos se podrán comprar desde las 10:00 del jueves 22 de octubre por medio de Ticketmaster, tanto en su plataforma virtual como en los centros de experiencia autorizados.

Los precios anunciados son de S/ 463 para Platinum, S/ 342 para VIP y S/ 231 para General. La venta física estará disponible en las tiendas Wong de San Borja, en la parte posterior de La Rambla; Miraflores, en la esquina de las avenidas Benavides y República de Panamá; y Plaza San Miguel. También habrá disponibilidad en Metro de Plaza Norte.

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Los organizadores informaron que Lurín Live cuenta con más de 3 mil espacios de estacionamiento. Los accesos vehiculares también se venderán a través de Ticketmaster, con un precio de S/ 40.

La recomendación para los seguidores que planean llegar en automóvil es adquirir el estacionamiento con anticipación, debido a que el recinto se encuentra en un sector alejado del centro de Lima y concentrará el desplazamiento de asistentes antes y después del concierto.

Las rutas de transporte público que llegarán a Lurín Live

La producción difundió una lista de rutas de transporte urbano que permiten acercarse a Lurín Live desde diversos puntos de Lima. Entre ellas figuran las líneas 1254, de la Empresa de Transportes y Servicios Guadulfo Silva Carbajal, y 1251, de la Empresa de Transportes y Servicios San José.

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Ambas rutas atraviesan distritos como San Miguel, Breña, Jesús María, Cercado de Lima, San Luis, El Agustino, La Victoria, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín y Punta Hermosa.

Para los asistentes que partirán desde el Cono Este se habilitaron como opciones las líneas 1098, de Empresa de Transportes Urbano Línea, y 1058, de Transportes Huáscar. Esos recorridos pasan por San Juan de Lurigancho, Rímac, Cercado de Lima, La Victoria, Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores, Barranco, Chorrillos y Lurín.

Quienes se movilicen desde Chosica, Lurigancho, Ate o Santa Anita podrán considerar la línea 1488, de Empresa de Transportes Urbano Línea 4 S. A. El servicio también cubre La Victoria, San Borja, Santiago de Surco, Villa El Salvador y Lurín.

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Habrá buses de regreso hacia Surco y Santa Anita

El regreso desde el espectáculo contará con un servicio de buses de gran capacidad, de acuerdo con la información difundida por la producción. El pasaje costará S/ 12 por persona.

Los vehículos tendrán tres puntos finales: Puente Benavides, en Santiago de Surco; el Trébol de Javier Prado, también en Surco; y Puente Santa Anita, en el cruce de la Vía de Evitamiento y la Carretera Central.

Los buses comenzarán su recorrido después de que termine el concierto de Gorillaz, una alternativa para quienes no cuenten con transporte particular o deseen evitar una búsqueda de movilidad a la salida del recinto.

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Por primera vez, Gorillaz tocará en Perú con su nueva gira internacional.