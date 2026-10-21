Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

La agenda de hoy miércoles 21 de octubre reúne partidos de la UEFA Champions League, LaLiga, las semifinales de los torneos continentales de la Conmebol, así como otros certámenes internacionales. La jornada también puede incluir a un jugador peruano que milita en el extranjero.
El partido entre Como 1907 y Manchester United abrirá la actividad de la competición europea. El club italiano buscará imponerse como local ante un rival inglés que llega a una fecha relevante para sus aspiraciones en la fase inicial.
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Real Madrid, en tanto, recibirá a RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto ‘blanco’ suma seis puntos tras sus dos primeras presentaciones, mientras que el equipo alemán tiene tres unidades.
El Bayern Múnich vs Arsenal será otro de los encuentros destacados, al igual que el Inter de Milán vs Shakhtar Donetsk en Italia.
La jornada europea no se limitará a los cuatro choques principales. También están previstos Lille-Galatasaray, Aston Villa-Viking, Club Brugge-Lens, Real Betis-Feyenoord y Sporting de Lisboa-LASK.
Por otro lado, la Copa Libertadores tendrá una semifinal brasileña. Palmeiras recibirá a Fluminense en el partido de vuelta, después de imponerse por 2-1 en el encuentro de ida. El ‘verdao’ jugará en el Allianz Parque de Sao Paulo y necesita evitar una derrota para avanzar a la final. El ‘flu’, en cambio, deberá ganar para revertir la serie y mantenerse en carrera por el título continental.
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La agenda sudamericana también contempla la otra semifinal de la Copa Sudamericana. Montevideo City Torque será local ante Atlético Mineiro en el estadio Centenario de Montevideo. El conjunto brasileño llega con un margen de 3-0, resultado obtenido en el primer partido; de ahí que los ‘celestes’ necesitan una remontada para intentar la hazaña.
Finalmente, el arquero peruano Pedro Gallese aparece como posible titular de Deportivo Cali para el duelo frente a Llaneros FC por la liga colombiana. La formación oficial se conocerá cerca del inicio del encuentro, por lo que su presencia todavía depende de la decisión técnica.
La jornada también incluirá el compromiso entre Levante y Athletic Club por LaLiga española. El encuentro corresponde a una fecha pendiente del torneo y completará una programación internacional con actividad en Europa y Sudamérica.
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Partidos de UEFA Champions League
- Como 1907 vs Manchester United (11:45 horas / ESPN, Disney+)
- Lille vs Galatasaray (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)
- Real Madrid vs RB Leipzig (14:00 horas / ESPN, Disney+)
- Bayern Múnich vs Arsenal (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)
- Inter de Milán vs Shakhtar Donetsk (14:00 horas / ESPN 5, Disney)
- Aston Villa vs Viking FK (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)
- Brujas vs Lens (14:00 horas / ESPN 7, Disney+)
- Real Betis vs Feyenoord (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)
- Sporting Lisboa vs LASK Linz (14:00 horas / ESPN 6, Disney)
Partido de LaLiga
- Levante vs Athletic Club (13:00 horas / DSports)
Partido de Copa Libertadores
- Palmeiras vs Fluminense (19:30 horas / ESPN, Disney+)
Partido de Copa Sudamericana
- Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro (17:00 horas / ESPN, Disney+, DSports)
Partido de Copa Centroamericana de Concacaf
- Firpo vs Deportivo Saprissa (19:30 horas / Disney+)
- Cartaginés vs Olimpia (21:30 horas / Disney+)
Partidos de Mundial Femenino Sub 17
- Japón vs Francia (10:00 horas)
- Canadá vs Noruega (10:00 horas)
- Ghana vs Brasil (13:00 horas / DSports)
- Venezuela vs Zambia (13:00 horas / DSports)
Partido de MLS
- FC Cincinnati vs DC United (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partidos de Liga MX
- Atlas vs América (20:00 horas / Canal 5 de Televisa, TUDN, ViX Premium, YouTube Layvtime)
- Puebla vs Monterrey (20:00 horas / ESPN México, Disney+ Premium México)
- Toluca vs Xolos de Tijuana (20:00 horas / Canal 7 de Televisa, FOX One, ViX Premium)
- Pachuca vs Cruz Azul (22:00 horas / FOX One)
- Santos Laguna vs Pumas UNAM (22:10 horas / Canal 5 de Televisa, TUDN, ViX Premium, ESPN México)
Partidos de fútbol colombiano
- Llaneros FC vs Deportivo Cali (18:15 horas / Win Sports)
- Independiente de Santa Fe vs Jaguares de Córdoba (20:20 horas / Win Sports)
Partido de Copa Colombia
- Barranquilla FC vs América de Cali (19:30 horas / Win Sports)
Partido de Copa Uruguay
- Liverpool vs Cerro Largo (14:00 horas / DSports Uruguay)
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