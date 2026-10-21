Giancarlo Granda defendió a Mano Menezes por bajar el nivel de los amistosos de Perú: “Hay que ser conscientes de los jugadores que tenemos”

El periodista analizó la postura del DT brasileño para la elección de los rivales en los partidos de noviembre. (Video: Radio Nacional)

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La selección peruana busca respuestas después de los cuestionamientos que dejó la gira por Norteamérica. Ante ese escenario, el técnico Mano Menezes tomará acción para los amistosos de noviembre y apunta a rivales de menor nivel que los enfrentados en la última fecha internacional.

Por ahora, la ‘bicolor’ solo tiene confirmado el partido ante Bolivia en el estadio Monumental de Ate. El segundo compromiso todavía debe definirse y la intención es disputarlo en Cusco frente a una selección de Concacaf.

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Bajo esa premisa, el periodista Giancarlo Granda respaldó la postura del entrenador brasileño y consideró que la elección de los próximos adversarios se vincula con la necesidad de recuperar resultados. “El discurso es que tenemos que ganar. Mano Menezes es un técnico inteligente, no se va a poner la soga al cuello. Lo están matando porque ha perdido los amistosos. ¿Qué hago si pierdo? Bueno, voy a buscar rivales a los que les pueda ganar”, sostuvo en Radio Nacional.

El comunicador admitió que la discusión también alcanza a la forma en que la ‘blanquirroja’ afronta sus encuentros y a la ausencia de señales claras en el campo. “¿No tiene que ver más de cómo pierde los amistosos? Sí, no se ve la mano. Pero el hincha se basa en el resultado”, afirmó.

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El periodista César Vivar reveló que el DT brasileño sacó conclusiones determinantes sobre la 'bicolor' tras la gira en Norteamérica. (Video: Doble Punta)

El ‘Flaco’ Granda también pidió observar el contexto de los futbolistas disponibles para el combinado patrio, teniendo en cuenta que hay pocos en la élite. “Esta debe ser la época en la que tenemos futbolistas de menor calidad. Yo entiendo la desesperación de la gente, pero también hay que ser un poco realistas. En las primeras ligas europeas no tienes un solo jugador. ¿Felipe Chávez? El chico todavía está empezando, después no hay”, expresó.

Giancarlo Granda sobre la realidad de la delantera de Perú

Giancarlo Granda ubicó a la delantera como una de las principales limitaciones de la selección peruana. El periodista señaló que el plantel no tiene hoy un atacante con el peso competitivo de otros ciclos y comparó la situación con la época en que Jefferson Farfán, André Carrillo y Paolo Guerrero integraban el equipo dirigido por Ricardo Gareca.

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“La gente está esperando que Perú sea lo mismo que era con Gareca. Cuando Perú estaba en Gareca, Farfán, Carrillo y Paolo estaban en su ‘prime’. Hoy no tenemos un ‘9’”, comentó.

Adrián Ugarriza sumó minutos en dos de los cuatro amistosos que jugó la selección peruana en la gira en Norteamérica. - créditos: FPF

En esa línea, el comunicador mencionó a Adrián Ugarriza, Alex Valera y Gianluca Lapadula al evaluar las opciones para el puesto. “De los tres ‘9′ que tenemos, el que juega en el club más importante es Ugarriza, porque juega en el campeón de Israel, que yo creería que sería un mejor equipo que Universitario. Entonces, los otros dos ‘9’ juegan en la ‘U’: Valera y Lapadula. ¿Ugarriza es mejor ‘9’? No lo es, claramente”, indicó.

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El análisis también incluyó la situación de otros jugadores de la selección peruana. “La liga no hace al jugador, pero si tú vas por liga, ¿quién? Marcos López por ahí... Préndanle velas a Cueva que deje de cantar y vuelva a usar la ‘10’ de la selección”, acotó.

El entrenador de la selección peruana comparte sus conclusiones tras la gira por Norteamérica que acabó con tres derrotas y un empate. (Video: Movistar Deportes)

Sobre ‘Uga’, Granda fue directo al dimensionar su convocatoria dentro del actual escenario. “Ugarriza claramente no es Van Basten. Creería que en una buena época de la selección no sería convocado, pero ante la escasez hay que aprovechar todos los recursos y él es uno de ellos”.

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El periodista cerró con un pedido de realismo ante la exigencia que rodea al combinado nacional. “A lo que voy es que hay una expectativa. Yo entiendo, estamos todos enamorados de la selección, todos queremos que gane, pero también hay que ser conscientes del material técnico con el cual se puede trabajar para sacar resultados”.