Coty Romero presentó a su nuevo novio con una tierna foto: quién es el joven que conquistó su corazón

Coty Romero confirmó su romance con Luciano Picasso mediante una foto frente al espejo (Instagram)

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Tras meses de especulaciones y señales en redes sociales, Coty Romero mostró a su nueva pareja, Luciano Picasso, con una foto que compartió en Instagram. De esta manera, la exparticipante de Gran Hermano dejó atrás la relación con Nacho Castañares, de quien se separó a principios de febrero de 2025.

La correntina oficializó el vínculo con una imagen tomada frente al espejo de un ascensor. En la postal, ambos aparecen abrazados, en una publicación que confirmó los rumores que circulaban entre sus seguidores desde hacía varios meses.

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Las primeras versiones sobre un romance entre Coty Romero y Picasso surgieron durante el Mundial 2026. La influencer viajó para acompañar a la Selección argentina y compartió parte de esa experiencia junto al joven, lo que despertó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

Tiempo después, un video publicado en TikTok sumó otra señal. Mientras Romero miraba a cámara, Picasso se acercó y la besó. Aunque aquellas imágenes no habían sido acompañadas por una confirmación, la reciente foto en Instagram dejó expuesta la relación.

Luciano Picasso mantiene un perfil reservado y cuenta con trayectoria laboral en el sector automotor

A diferencia de la ex Gran Hermano, que mantiene una presencia constante en medios y plataformas digitales, Luciano Picasso conserva un perfil más reservado. Su cuenta de Instagram es privada y cuenta con cerca de mil seguidores, por lo que allí muestra pocos aspectos de su vida personal.

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En el plano laboral, Picasso trabaja desde hace varios años en el sector automotor, con experiencia en la venta de repuestos para vehículos. Además, desarrolló un proyecto propio vinculado al marketing digital.

Se trata de una aplicación orientada a vincular marcas con influencers de distintos países de América Latina. Con la confirmación del noviazgo, el nombre de Picasso comenzó a ganar visibilidad entre los seguidores de Romero.

Coty Romero mostró su nuevo romance en redes sociales

Un mes antes de hacer pública su relación con Picasso, Romero había compartido otro logro personal: la compra de una casa en Corrientes, su provincia natal. La influencer contó que pudo concretar la operación, en parte, con el dinero que recibió tras participar de un reality español.

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La revelación se produjo en una entrevista con La Tía Sebi, donde habló de su paso por La cárcel de los gemelos. Allí convivió con otros participantes, entre ellos Juliana “Furia” Scaglione, también conocida por Gran Hermano. El ciclo terminó de manera anticipada para Romero tras un conflicto con una de las concursantes.

Consultada sobre la remuneración que recibió, la correntina sostuvo que el pago fue en euros y que resultó clave para alcanzar su objetivo. “Me pagaron súper bien, en euros. Me compré mi casa gracias a eso, imaginate”, afirmó.

Las primeras versiones sobre la relación sentimental entre Romero y Picasso surgieron durante el Mundial 2026 (Instagram)

Romero precisó que la vivienda está ubicada en Corrientes y que sumó sus ahorros para completar la compra. “Sí, me la compré en Corrientes. Pero sí, gracias a Dios y a la Virgen hoy puedo decir: me compré mi casa”, expresó durante la charla.

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La experiencia en el programa español incluyó un altercado con Palace, otra de las participantes, que derivó en la expulsión de la ex Gran Hermano. Al recordar lo ocurrido, Romero dijo que la producción la apartó “por piñas” y señaló que la convivencia había sido intensa.

Pese a que su paso por el reality concluyó antes de lo previsto, la influencer remarcó que aceptó la propuesta por la paga acordada. Según explicó, ese ingreso se convirtió en un aporte decisivo para comprar su primera propiedad.

En otro tramo de la entrevista, fue consultada sobre si había recibido una convocatoria para una nueva temporada. Coty explicó que la propuesta no era exactamente para repetir La cárcel de los gemelos, sino para una edición que tendría una dinámica diferente. Sin embargo, aclaró que decidió no sumarse porque las condiciones económicas no eran las mismas y el encierro se extendería durante 14 días. “Ya no estoy como para psicológicamente volver a pasar por una situación así sin que obviamente sea remunerada exactamente bien”, afirmó.

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A cuatro años de su aparición televisiva en Gran Hermano 2022, la correntina logró mantener una presencia sostenida en el ambiente. Al igual que otros exparticipantes de aquella edición, como Julieta Poggio, Lucila “La Tora” Villar o Nacho Castañares, encontró espacios en medios, plataformas digitales y eventos vinculados al entretenimiento.

En este panorama, cumplió el sueño de tener la casa propia en Corrientes, el lugar donde nació y creció y al que vuelve cada vez que puede. “Gracias a Dios y a la Virgen hoy puedo decir: me compré mi casa”, celebró durante la entrevista.