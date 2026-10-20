31 Minutos en Lima: Link de compra en preventa y paso a paso para obtener tus entradas para el show

El elenco de títeres de 31 Minutos protagoniza el afiche promocional de la gira Radio Guaripolo para sus presentaciones teatrales.

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31 Minutos se presentará por primera vez en Lima con su espectáculo Radio Guaripolo Tour 2026, que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La producción peruana De Peso Producciones confirmó la llegada del elenco de marionetas chilenas a la capital.

El show reunirá a personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo y Guaripolo, protagonistas del programa televisivo chileno que se convirtió en un referente para varias generaciones en América Latina. La función formará parte de la gira regional que la agrupación desarrollará durante 2026.

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La puesta en escena corresponde a la segunda entrega de Radio Guaripolo, formato estrenado por la compañía chilena Aplaplac el 6 de julio de 2025. La propuesta retoma la historia de una radio ficticia administrada por Guaripolo, quien realiza bromas telefónicas y establece diálogos con los demás miembros del elenco.

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La saga de Radio Guaripolo comenzó en 2013 y se mantuvo en circulación hasta 2016. Para esta nueva etapa, el personaje vuelve a conducir la estación radial, desde donde se comunica con Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Policarpo.

Antes de arribar a Lima, 31 Minutos tiene previstas funciones en México, en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Mérida y Toluca. La agenda también incluye Colombia, país en el que el elenco se presentó en el Movistar Arena de Bogotá y en el Festival Estéreo Picnic. Luego, la gira continuará en Chile con fechas programadas en el Arena Puerto Montt y la Gran Arena Monticello durante junio.

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Precio de entradas y zonas para 31 Minutos en Lima

Las entradas para 31 Minutos en Lima estarán disponibles en Joinnus y cuentan con etapas de preventa para clientes de Interbank. Los valores varían de acuerdo con la zona elegida y el descuento vigente.

La primera preventa, con 20% de descuento Interbank, 21 de octubre al 8 de noviembre o hasta agotar el stock disponible, tiene los siguientes precios:

Platinum: S/ 292

VIP: S/ 220

General: S/ 140

En la segunda etapa, con 15% de descuento para clientes Interbank, regirá del 9 de noviembre al 8 de diciembre, también sujeta a la disponibilidad de entradas las tarifas serán:

Platinum: S/ 310,25

VIP: S/ 233,75

General: S/ 148,75

Una vez que terminen las preventas, entrarán en vigencia los precios regulares:

Platinum: S/ 365

VIP: S/ 275

General: S/ 175

General Cultural: S/ 50

Conadis: S/ 292

Un diagrama detalla la distribución de sectores y las tarifas de preventa y precio regular de las entradas para el espectáculo de 31 Minutos en Lima.

La compra se realiza desde este enlace oficial de Joinnus para 31 Minutos en Lima.

El ingreso estará permitido para asistentes desde los cinco años, siempre que estén acompañados por un adulto familiar responsable. Cada persona deberá contar con una entrada propia. Los menores de cinco años no podrán acceder al recinto.

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La organización prohibirá el ingreso de cámaras con lentes intercambiables, filmadoras, dispositivos de grabación y drones. Tampoco se permitirá el acceso con alimentos, bebidas, botellas, tomatodos, tapers, latas, armas, objetos cortantes, punteros láser, luces LED, palos de selfie, trípodes, carteles o banderas de gran tamaño, cigarrillos y vapeadores.

El afiche promocional anuncia la presentación de la gira Radio Guaripolo de 31 Minutos en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima para el 8 de diciembre.

Cómo comprar entradas para 31 Minutos en Joinnus

Para adquirir los boletos del show de Radio Guaripolo Tour 2026, los usuarios deberán seguir estos pasos:

Ingresa a la página oficial de Joinnus Si no tienes una cuenta, selecciona el botón “Iniciar sesión” y luego haz clic en “Regístrate aquí”. Completa el formulario con tus datos personales. Puedes registrarte con un correo electrónico o mediante una cuenta de Facebook. Acepta los términos y condiciones de la plataforma. Revisa el correo electrónico que registraste y confirma tu cuenta a través del enlace enviado por Joinnus. “31 Minutos en Lima” o ingresa de forma directa al Busca el eventoo ingresa de forma directa al enlace de venta Selecciona la zona que deseas comprar, según la disponibilidad y el precio vigente: Platinum, VIP, General, General Cultural o Conadis. Elige el método de pago de tu preferencia y completa la compra online. Al finalizar la operación, descarga las entradas o envíalas a tu correo electrónico. También podrás encontrarlas en la sección “Mis entradas” de Joinnus.