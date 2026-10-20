Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a su reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan hace esfuerzo por contratarla

Fernanda Tomé, a un 90% de sumarse a Deportivo Soan para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. - Crédito: Composición Infobae

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La posibilidad de volver a ver a Fernanda Tomé en la Liga Peruana de Vóley es muy cercana. A pesar de que la brasileña, recientemente, se unió a un nuevo proyecto con el MTCC Volleyball Team de Maldivas, no descarta la opción de un retorno al país, que supo abrazar como suyo, para sumarse a un club muy inesperado.

El Deportivo Soan, en los últimos días, se ha interesado por los servicios de la afamada ‘Tomezinha’, según ha desvelado Sandra Rodríguez en ‘Ataque Cruzado’. Aunque la punta optó por trasladarse al otro lado del globo, no desecharía la chance de retornar a la LPV, mas aún por la cercanía del final del campeonato femenino maldivo.

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“Tomé parece que está confirmada en Soan. Ya acaba [el torneo], creo que dura una semana más y viene. 90% asegurado, no puedo decir más”, desveló la especialista en mercado de transferencias de la LPV.

Al ser ‘Tomezinha’ un personaje fundamental en la historia reciente de la Liga Peruana de Vóley, y sobre todo de la Universidad San Martín, se buscó una vía directa con los estamentos de la institución para saber la existencia de una comunicación formal para iniciar una operación; la respuesta institucional fue afirmativa.

Aunque Fernanda Tomé se unió, recientemente, a un club de Maldivas, se interesó por el acercamiento formal del elenco de Puente Piedra. | VIDEO: Ataque Cruzado

“Escuché voladas y decía ‘no creo’, pero después hice las consultas del caso. Ustedes saben que nada está concreto hasta que no esté la jugadora acá, porque está todavía afiliada al otro equipo, pero me dicen [fuentes oficiales] que parece que sí [se unirá]”, cerró la panelista del programa de vóley de ‘A Presión’.

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Para que exista un convencimiento desde el lado de la institución de Puente Piedra, está más que claro que hay una negociación en curso con la brasileña, donde se habría acordado temas salariales y de permanencia, cuyo final puede reflejarse en una firma de contrato.

Soan reformado

El Deportivo Soan se ha marcado un reto importante en el nuevo periodo liguero: ser uno de los animadores del campeonato, luchando codo a codo con clubes que, sobre el papel, le sacan varios cuerpos de ventaja, sobre todo en el aspecto de presupuesto.

Para dar inicio al plan, los altos mandos de la institución acometieron la contratación de un comando técnico de jerarquía para el medio local encabezado por el brasileño Vinicius Fernandes, quien exhibe un currículo luminoso por sus experiencias en Botafogo y Vasco da Gama.

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A nivel de estructura deportiva, entretanto, el nuevo líder de Soan ha respaldado la llegada de un contingente de su misma nacionalidad con el que espera revolucionar la Liga Peruana de Vóley: Linda Costa, Pamella Oliveira, Talita Do Nascimento y Milena Vilela.

También Vinicius Fernandes dio el visto bueno para que se unieran la francesa Fanta Fofana y la colombiana Katherin Ramírez. Además, a falta de oficialidad, caerá de pie Fernanda Tomé tras un pequeño periplo por Bolivia y Maldivas después de su cierre de capítulo en USMP.

El arranque del Deportivo Soan en la LPV 2026/27 no fue de los mejores. Cayó, sin atenuantes, a manos de Universitario de Deportes con parcelas de 25-13, 25-17 y 25-19. Así pues, se ha evidenciado que el elenco de Puente Piedra aún necesita carburar.

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