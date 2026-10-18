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Otra extranjera se irá de la Liga Peruana de Vóley sin jugar: Deportivo Soan pierde a su refuerzo brasileño

Milena Vilela sería la protagonista de una salida anticipada en el campeonato nacional. La brasileña entrenaba con el equipo de Puente Piedra, pero no fue convocada para el debut y ya debería haber regresado a su país

Milena Vilela dejaría Deportivo Soan sin debutar en la Liga Peruana de Vóley.
Milena Vilela dejaría Deportivo Soan sin debutar en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram
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La Liga Peruana de Vóley suma una nueva jugadora extranjera que se marcharía del país sin llegar a debutar en el campeonato. Se trata de la brasileña Milena Vilela, quien venía entrenando con Deportivo Soan, pero no apareció en la lista del equipo para la primera fecha de la temporada 2026/27. Según informó el portal ‘Puro Vóley’, la atacante dejaría el plantel de Puente Piedra y regresaría a su país en las próximas horas.

La posible salida de la voleibolista llama la atención porque su incorporación apuntaba a reforzar al conjunto de Vinícius Fernandes para afrontar la nueva edición del torneo nacional. Sin embargo, su ausencia en el estreno ante Universitario de Deportes y la información difundida sobre su futuro abren la posibilidad de que su etapa en el club termine antes de disputar un partido oficial.

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El portal especializado ‘Puro Vóley’ dio a conocer que la brasileña ya no continuaría formando parte del plantel de Deportivo Soan, pese a que venía trabajando con el equipo durante la preparación para la nueva temporada.

Milena Vilela, quien venía entrenando con Deportivo Soan, no continuaría formando parte del plantel de Puente Piedra y en las próximas horas volvería a su país”, informó el medio.

De confirmarse esta información, Vilela dejaría el club sin haber debutado en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Por ahora, Deportivo Soan no ha comunicado oficialmente su salida, por lo que se mantiene pendiente una confirmación por parte de la institución.

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El portal 'Puro Vóley' informó que Milena Vilela no seguirá en la plantilla de Deportivo Soan.
El portal 'Puro Vóley' informó que Milena Vilela no seguirá en la plantilla de Deportivo Soan.

La brasileña no estuvo en la lista para la primera fecha

Una de las señales que llamó la atención fue la ausencia de Milena Vilela en la lista de Deportivo Soan para su primer partido de la temporada, frente a Universitario de Deportes. La brasileña no estuvo entre las jugadoras disponibles para el encuentro, pese a que venía entrenando con el conjunto de Puente Piedra.

En ese compromiso, disputado por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley, Soan cayó por 3-0, con parciales de 25-13, 25-17 y 25-19. Así, el equipo que comanda Vinícius Fernandes inició su participación en el campeonato sin contar con una de sus incorporaciones extranjeras.

Su ausencia, sumada al reporte de Puro Vóley, alimentó las versiones sobre una posible salida anticipada. No obstante, todavía no se ha precisado oficialmente cuáles fueron los motivos de su eventual desvinculación.

¿Quién es Milena Vilela?

Milena Vilela es una voleibolista brasileña que se desempeña como punta receptora y cuenta con experiencia en distintos equipos de su país. Durante su carrera pasó por clubes como Curitiba Vôlei, Sesc Flamengo, Sesi Vôlei Bauru y Brasília Vôlei, además de jugar en ligas europeas de Hungría y Portugal.

Milena Vilela disputará el campeonato nacional por primera vez en su carrera. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Su llegada a Deportivo Soan representaba una nueva experiencia internacional, esta vez en el vóley peruano. Sin embargo, de concretarse su salida, no tendría la oportunidad de demostrar su nivel en un partido oficial de la Liga Peruana de Vóley.

Según lo informado por Puro Vóley, la jugadora regresaría a Brasil. La situación queda a la espera de un pronunciamiento de Deportivo Soan que permita confirmar su salida y aclarar el futuro de una incorporación que podría despedirse del campeonato antes de su debut.

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