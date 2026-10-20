Desprendimiento de piedras y tierra en la Costa Verde: qué se sabe del incidente cerca del puente entre Miraflores y Barranco

piedras y tierra cayeron desde un tramo del acantilado próximo al puente que conecta Miraflores y Barranco. Composición: Infobae

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Un desprendimiento de piedras y tierra se registró en un tramo del acantilado de la Costa Verde, cerca del puente que conecta los distritos de Miraflores y Barranco, en Lima. Las imágenes difundidas del incidente muestran la caída de material desde una parte de la formación hacia la zona inferior de la estructura.

El episodio se produjo en un sector próximo a una infraestructura de conexión entre ambos distritos, por donde circulan peatones y vehículos. La presencia de tierra y rocas desprendidas en el acantilado generó preocupación por las condiciones de seguridad del área.

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La situación también puso en atención el estado de las superficies que protegen los taludes de la Costa Verde. La caída de material en esta zona requiere una evaluación para determinar las condiciones del terreno y las medidas preventivas necesarias, aunque la información disponible no precisa el alcance del desprendimiento ni sus causas.

Imágenes muestran la caída de material desde el acantilado

Un grave desprendimiento de acantilado entre los distritos de Miraflores y Barranco en Lima genera preocupación. Se observan toneladas de tierra y rocas cayendo, poniendo en riesgo la seguridad de la zona. Canal N

El registro difundido permite observar cómo piedras y tierra se desprenden de una sección del acantilado situada cerca del puente entre Miraflores y Barranco. El material cae desde la parte superior y se acumula en el sector inferior.

La información disponible no identifica el punto exacto del desprendimiento ni confirma si existen daños en las estructuras cercanas. Tampoco se reportan datos oficiales sobre personas afectadas o restricciones de tránsito vinculadas específicamente con este episodio.

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La proximidad del incidente al puente vuelve relevante la evaluación del entorno para establecer si el desprendimiento compromete otras partes del talud o representa un riesgo para quienes circulan por el sector.

Erosión y deterioro de la Costa Verde generan alertas previas

El avance de la erosión en la Costa Verde, a la altura de la playa La Pampilla, en Miraflores. Según ese reporte, la pérdida de terreno provocó la caída de un poste de alumbrado público y dejó expuestas las bases de un paso peatonal.

Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, quien señaló que la comuna remitió advertencias a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) desde 2023. Ese caso corresponde a otro sector de la Costa Verde y no confirma que la erosión sea la causa del desprendimiento registrado cerca del puente entre Miraflores y Barranco.

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Los daños por erosión en distintos puntos del litoral limeño incluyen grietas en la vía, deterioro de estructuras peatonales y afectaciones en muros de contención en zonas como La Pampilla, Los Delfines y Tres Picos.

Especialista explica los riesgos vinculados con la estabilidad del suelo

El sismo de magnitud 7.2 en Ayacucho motivó una nueva revisión de las condiciones de seguridad de la Costa Verde. Composición: Infobae

Luis Morán, presidente de la Comisión Nacional en Gestión de Riesgo de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú, explicó a El Comercio que “la estabilidad de cualquier infraestructura depende directamente de la capacidad portante y estabilidad del suelo sobre el cual se apoya”.

El especialista también señaló que el tránsito vehicular y la acción del oleaje pueden contribuir al deterioro progresivo del terreno en la Costa Verde. Sus declaraciones se refieren a las condiciones de la infraestructura examinada en ese informe y no establecen una causa confirmada para el desprendimiento próximo al puente entre Miraflores y Barranco.

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Hasta la información disponible, no se cuenta con una evaluación técnica específica que determine el origen del incidente ni el alcance de la zona afectada. Tampoco se dispone de una comunicación oficial que confirme medidas adoptadas en ese punto concreto.