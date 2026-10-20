Guty Carrera busca la copa de Top Chef VIP 5 y va por los 200 000 dólares

Guty Carrera posa en el estudio junto a los finalistas Lupillo Rivera, Kelly Ríos y Ninel Conde y la conductora Carmen Villalobos durante la final de Top Chef VIP.

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Guty Carrera llegó a la Gran Final de la quinta temporada de Top Chef VIP, el reality de cocina de Telemundo, tras superar semanas de retos culinarios, eliminaciones y evaluaciones del jurado. La transmisión decisiva comenzó hace instantes y se extiende en este momento, con el actor ecuatoriano-peruano como uno de los cuatro finalistas que compiten por el título de campeón y un premio en efectivo.

La final se emite desde las 18:00, hora de Perú, y a esta hora la competencia se aproxima a su segunda hora de transmisión sin que se conozca aún un ganador. El formato reúne a Carrera junto a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos, los cuatro concursantes que lograron sortear semana tras semana las exigencias del panel de jueces para llegar hasta la instancia final del certamen.

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Revive los momentos más emocionantes de la final de Top Chef VIP con la participación de Guty Carrera. Descubre las reacciones de los jueces, concursantes y el público en esta competencia culinaria. Video: Instagram Top Chef VIP 5

El camino de Carrera hasta la Gran Final de la competencia

El actor ecuatoriano-peruano ingresó a Top Chef VIP 5 junto a otras 19 celebridades de distintas nacionalidades y disciplinas, entre actores, cantantes, creadores de contenido y figuras de realities.

A lo largo de la temporada, Carrera se mantuvo en competencia durante todas las semanas del programa, sin atravesar abandonos ni rondas de repechaje, a diferencia de otros finalistas como Ninel Conde y Lupillo Rivera, quienes salieron del certamen en algún momento y regresaron posteriormente gracias a segundas oportunidades dentro de la dinámica del formato.

Carrera avanzó primero hasta la semifinal junto a Conde, Rivera, Ríos, Mauricio Garza y Roberto Romano. En esa instancia, Conde y Rivera se convirtieron en los primeros finalistas de la temporada tras impresionar al jurado, mientras que Garza y Romano quedaron eliminados. Los dos cupos restantes para la Gran Final fueron ocupados por Carrera y Ríos, quienes completaron el cuadro de cuatro competidores que se miden esta noche por el título.

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Un estilo metódico que generó tensiones durante la temporada

Durante su recorrido por el reality, Carrera se caracterizó por un enfoque riguroso en la cocina, que él mismo describió como un método casi científico aplicado a la preparación de sus platillos. El actor destacó la disciplina y la precisión como ejes de su desempeño, al tiempo que arriesgó con combinaciones de sabores que, en los tramos finales de la competencia, lograron convencer al jurado conformado por Antonio de Livier, conocido como ‘Toño’, la chef Tita y Betty Vázquez.

Su paso por el programa no estuvo exento de controversias. Carrera protagonizó momentos de tensión con otros participantes, entre ellos Aylín Mujica, en torno a los criterios de evaluación del jurado y a señalamientos sobre recetas repetidas durante distintos retos. Pese a estos episodios, el actor logró sostener su nivel de competencia hasta consolidarse como uno de los cuatro finalistas de la temporada, lo que generó especulaciones en redes sociales sobre sus posibilidades reales de quedarse con el campeonato.

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El premio en disputa y el formato de la transmisión final

El ganador de esta quinta temporada de Top Chef VIP se llevará un premio de 200 000 dólares en efectivo, además del título de campeón del certamen. La Gran Final, conducida por Carmen Villalobos, se transmite a través de los canales de Telemundo y de Telemundo Internacional para toda Hispanoamérica, con contenido adicional disponible en el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento y en redes sociales bajo el hashtag TopChefVIP5.

Una gráfica oficial presenta a Ninel Conde, Lupillo Rivera, Guty Carrera y Kelly Ríos como los cuatro finalistas que disputan el título de la quinta temporada de Top Chef VIP.

Hasta el cierre de esta nota, la competencia continúa en desarrollo y no se ha revelado el nombre del ganador de la temporada. Carrera, junto a Conde, Rivera y Ríos, presenta en estos momentos sus platillos finales ante el jurado, en la instancia que definirá quién se queda con el título y el premio de la quinta edición del reality.

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