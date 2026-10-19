Ministro del Interior sobre policías involucrados en delitos: “Serán expulsados y sancionados; malogran toda la imagen”

El ministro del Interior, César Astudillo, anunció la expulsión y sanción de los policías implicados en delitos, a quienes acusó de usar el uniforme para delinquir

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El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó este lunes que los policías implicados en delitos serán “expulsados y sancionados” y rechazó que la institución los proteja bajo el argumento del espíritu de cuerpo.

“Han usado nuestro uniforme para delinquir. Con ellos no hay ningún espíritu de cuerpo (...) Serán expulsados y serán sancionados y puestos en las autoridades que correspondan, porque malogran toda la imagen. No solamente la malogran, la corrompen”, declaró durante la ceremonia por el Día del Policía en Situación de Retiro.

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Astudillo aseguró que no tolerará estas conductas y promoverá cambios en la Policía Nacional (PNP), al tiempo que distinguió a los agentes involucrados en delitos de quienes “honran el uniforme”, incluidos los policías fallecidos o heridos en servicio.

En ese sentido, defendió el respaldo institucional a los efectivos que honran el uniforme y a sus familias, especialmente a las viudas y los huérfanos que dejan. “Eso no lo vamos a permitir y eso lo vamos a cambiar totalmente, con o sin régimen disciplinario”, enfatizó.

studillo rechazó que exista espíritu de cuerpo para proteger a agentes corruptos y sostuvo que esas conductas dañan y corrompen la imagen de la Policía Nacional (PNP)

Durante la ceremonia, el titular del Interior anunció cambios en el Código de Régimen Disciplinario, la Ley de Ascensos y su reglamento, así como en la Ley de Situación Policial, con el objetivo de adecuar estas normas a las necesidades actuales de la institución y reforzar las sanciones contra las faltas del personal.

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Precisó que no esperará a que concluyan estos procesos para actuar contra los malos elementos. “Vamos a tomar las acciones necesarias para que estas conductas disminuyan y dejen de ser una constante”, afirmó en el acto, al que también asistieron el comandante general de la PNP, Freddy López, y el viceministro de Seguridad Pública, Alberto Jordán.

Precisamente, la reforma policial generó un altercado días atrás en el Parlamento, cuando Astudillo acudió a sustentar las facultades que quedaron excluidas del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

Durante esa sesión, la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, cuestionó la intervención del ministro, calificó su exposición de general y sin horizonte, y afirmó que parecía tener “miedo” de impulsar una reforma policial.

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Comisión de Constitución del Senado suspendió sesión tras cruce verbal entre César Astudillo e Iber Marav - Canal N

El funcionario respondió desde uno de los extremos de la mesa y sin elevar la voz. Sin embargo, el intercambio escaló tras la intervención del senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, quien, visiblemente incómodo desde el inicio de la reunión, pidió la palabra en tono desafiante y cuestionó la reacción del ministro, pese a que Luque había podido intervenir sin interrupciones.

“¿Quién es él (para interrumpir)?”, exclamó Maraví mientras señalaba con la mano por encima de la frente de Astudillo.

El episodio desencadenó una sucesión de gritos y enfrentamientos verbales que obligó a suspender temporalmente la sesión. Varios minutos después, el grupo de trabajo reanudó la reunión, pero únicamente para darla por concluida.

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El Día del Policía en Situación de Retiro se conmemora el tercer lunes de octubre en reconocimiento a la trayectoria y el aporte de los agentes retirados a la Policía Nacional, según la Resolución de la Comandancia General de la PNP N.° 424-2019, emitida en 2019.