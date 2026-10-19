Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado de emergencia a una clínica de San Isidro por un problema estomacal

Pedro Pablo Kuczynski fue trasladado a la clínica Anglo Americana, en San Isidro, por un problema estomacal

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El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) fue trasladado esta mañana “por un problema estomacal” a la clínica Anglo Americana, en el distrito limeño de San Isidro, confirmó a Infobae su abogado, Juan Midolo, quien descartó que se trate de algo “grave”.

Pasadas las 14:30 horas, el letrado refirió que el exmandatario, quien acaba de cumplir 88 años, ya había recibido el alta tras someterse a exámenes médicos para determinar el origen de su malestar.

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Por su parte, la ex primera ministra Mercedes Aráoz señaló que la descompensación se debió a “desarreglos de la edad”, sin ofrecer más detalles.

Semanas atrás, la también exvicepresidenta había asegurado a este medio que PPK se encontraba “estable” y acompañado por su hija, la periodista Alexandra Kuczynski, al desmentir un bulo sobre su supuesta muerte difundido en X, antes Twitter.

“Justo ayer lo vi y está bien, esperando el cumplimiento de lo ordenado por el juez que ha fallado a su favor recientemente”, dijo entonces.

Su abogado, Juan Midolo, confirmó a Infobae que el expresidente fue sometido a exámenes médicos y recibió el alta pasadas las 14:30 horas

A mediados de septiembre, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó el archivo definitivo del proceso contra el exjefe de Estado por el presunto delito de lavado de activos agravado, relacionado con supuestos aportes irregulares a su campaña electoral de 2016.

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La sala declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa del exgobernante tras aplicar los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional (TC) en casos relacionados con presuntos aportes irregulares a las campañas de la actual gobernante, Keiko Fujimori, y del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

El TC consideró atípicos los hechos imputados, correspondientes a una modalidad de receptación patrimonial no tipificada al momento de los hechos e incorporada por un Decreto Legislativo, vigente desde noviembre de 2016, después de la campaña electoral de ese año.

La Fiscalía le atribuía a Kuczynski, que ha estado en prisión domiciliaria en los últimos tres años, haber financiado su última campaña electoral de 2016 con falsos aportantes, recaudación de fondos mediante cenas, préstamos de dinero del mismo candidato a su partido político y transferencias de dinero a los tesoreros de campaña.

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La ex primera ministra y exvicepresidenta Mercedes Aráoz atribuyó la descompensación a “desarreglos de la edad”

En ese sentido, el Ministerio Público añadió el delito de organización criminal en la campaña del partido Peruanos por el Kambio (PPK), las iniciales por las que es conocido el exmandatario de 87 años.

Con esta decisión, la Sala de Apelaciones también ordenó anular los antecedentes penales y judiciales del imputado.

En 2019, cuando PPK recibió una orden de prisión preventiva que, por su edad y estado de salud, fue sustituida por arresto domiciliario, su hija Alexandra brindó una entrevista a Cuarto Poder en la que señaló que el exmandatario estaba bajo “supervisión médica” y en una “situación muy grave”.

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“Tiene sus cuentas congeladas, no sabe dónde está su pasaporte, yo no sé si tiene pasaporte ahora. Él no puede caminar en este momento, entonces, no puede irse de fuga, es una cosa inconcebible que una persona, que un hombre enfermo de 81 años pueda ser condenado a prisión”, indicó en ese momento.

“Yo no quiero ver al Perú sufrir un destino así en los ojos del mundo. Esta es una suspensión de reglas democráticas en todo el mundo”, añadió.