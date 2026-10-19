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El nuevo puesto que ocupa Ignacio Buse en el último ranking ATP: cuándo le falta para llegar al top 20

El tenista peruano sumó tres posiciones en la última actualización de la ATP y acumula 1.445 puntos, aunque llega al ATP 500 austríaco tras dos eliminaciones consecutivas en primera ronda

Ignacio Buse – Ranking ATP – Tenis peruano – Perú – deportes – 19 octubre
Eliminado en la primera ronda de sus dos últimas competencias, el limeño llega a la capital austríaca con la necesidad de recuperar su mejor nivel y seguir acortando distancias con la élite del tenis mundial. (ATP Hamburgo)
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Ignacio Buse avanzó tres puestos en la tabla de la Association of Tennis Professionals (ATP) y se instaló en la casilla 33 del mundo con 1.445 puntos, según la actualización más reciente del escalafón internacional.

El tenista limeño mantiene una diferencia considerable sobre el resto de sus compatriotas y se prepara para competir en el ATP 500 de Viena, programado del 26 de octubre al 1 de noviembre, con el objetivo de recuperar su mejor versión tras un tramo difícil en el circuito. La cima del ranking sigue en manos del italiano Jannik Sinner.

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Dos tropiezos seguidos antes del desafío austríaco

Ignacio Buse – Ranking ATP – Tenis peruano – Perú – deportes – 19 octubre
Ignacio Buse llega al ATP 500 de Viena después de dos derrotas consecutivas en primera ronda de torneos asiáticos. El peruano buscará recuperar sensaciones y aprovechar una nueva oportunidad para sumar puntos en el circuito. (EFE)

El ascenso en la clasificación no refleja el rendimiento más reciente de “Nacho”. En sus dos últimas presentaciones, ambas correspondientes a Masters 1000 asiáticos, el peruano no logró pasar la fase inicial. Primero cayó ante el belga Zizou Bergs en Shanghái y, días después, el francés Quentin Halys lo eliminó en la primera ronda del torneo de Beijing. Dos derrotas tempranas que contrastan con la tendencia ascendente que lo llevó a ubicarse entre los 35 mejores del planeta.

El ATP 500 de Viena llega, entonces, como una oportunidad para retomar el hilo. La capital austríaca albergará una competencia de alto nivel donde Buse tendrá la posibilidad de acumular puntos importantes y cerrar la temporada con impulso. El propio tenista dejó en claro, en una entrevista difundida por las redes sociales del Australian Open en el podcast The Sit-Down, que la hoja de ruta para lo que resta del año tiene metas concretas: “Seguro que ahora quiero terminar este año en el top 30, pero seguro que ahora después de eso estoy pensando, ya sabes, en el top 20”.

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Sin embargo, también subrayó que la posición en el escalafón no es el único parámetro que guía su trabajo diario. “Es importante no tal vez ver demasiado el ranking y simplemente mantenernos enfocados en el proceso”, señaló. Y añadió: “El objetivo principal es trabajar y, por supuesto, el ranking viene después. Sé que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Yo solo quiero estar al 100% cada semana”.

El resto de los peruanos en la tabla ATP

Ignacio Buse – Ranking ATP – Tenis peruano – Perú – deportes – 19 octubre
La actualización del ranking ATP dejó movimientos dispares para los representantes peruanos. Mientras Ignacio Buse continúa en ascenso, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas perdieron posiciones, y otros compatriotas aprovecharon la semana para escalar. (Andina)

Detrás de Buse, el panorama del tenis peruano muestra luces y sombras. Gonzalo Bueno retrocedió 16 posiciones y quedó en el puesto 199 con 296 puntos. “Gonza” volvió recientemente a la actividad después de un largo período de inactividad provocado por una lesión lumbar, pero su regreso no tuvo el arranque esperado: el argentino Máximo Zeitune lo dejó fuera en la primera ronda del Challenger de Santa Cruz, en Bolivia.

Juan Pablo Varillas, por su parte, cedió cuatro lugares y abandonó el Top 200. El zurdo nacional figura ahora en la casilla 204 con 285 puntos, tercero entre los representantes del país en el circuito profesional.

Entre los tenistas de posiciones más bajas, se registraron varios movimientos positivos. Conner Huertas del Pino trepó ocho puestos y se sitúa en el 629, mientras que su hermano Arklon Huertas del Pino dio un salto de 34 lugares para instalarse en la posición 669. Christopher Li mejoró diez casillas y aparece en el puesto 928. El ascenso más llamativo de este grupo lo protagonizó Mauricio Echazú, quien avanzó 59 posiciones de un golpe y se ubica ahora en el lugar 1350. Más abajo, Luis José Nakamine subió ocho puestos hasta el 1809, José Luis Claro avanzó trece lugares hasta la casilla 1994, y Nicolás Baena escaló quince posiciones para quedar en el puesto 2078.

Más allá de la cancha: canchas en el interior y una fundación para el Perú

Ignacio Buse – Ranking ATP – Tenis peruano – Perú – deportes – 19 octubre
Ignacio Buse quiere que su crecimiento en el tenis también contribuya al desarrollo del país. El deportista reveló que trabaja con su familia en una iniciativa para construir canchas y apoyar a comunidades con necesidades básicas. (ATP)

El crecimiento de Buse en el circuito internacional no se traduce únicamente en posiciones y puntos. En la misma entrevista del Australian Open, el tenista describió un proyecto que planea desarrollar junto a su familia: la construcción de canchas de tenis en distintos puntos del país y la creación de una fundación orientada a mejorar las condiciones de vida de comunidades con escaso acceso a servicios básicos.

“Creo en la unión en el deporte. Además, la educación en Perú tiene que mejorar y tiene que ir de la mano con el deporte”, sostuvo. La iniciativa, según explicó, no se limitaría a fomentar la práctica del tenis, sino que apuntaría a generar oportunidades más amplias para poblaciones vulnerables. “El Perú es un país rico y creo que hay personas que con oportunidades y educación pueden ser brillantes”, afirmó.

La motivación detrás del proyecto tiene raíces en lo que Buse observó durante sus recorridos por el interior del país. “Queremos ayudar al desarrollo del Perú, porque tú vas a algunos lugares y no ves nada. Ves simplemente que hay personas que tiene que caminar mucho para sacar agua del río o de un camión que viene y no tienen agua en las casas y es increíble y tú, lo ves y dices, ¿cómo puede ser la realidad tan diferente?”, relató.

El apoyo de los hinchas peruanos en el exterior también fue parte de la conversación. Buse recordó con sorpresa la cantidad de compatriotas que lo alentaron en Winston-Salem, una ciudad que no figura entre las más concurridas del circuito. “Pensé que no iba a haber tantos peruanos. Y estaba lleno de peruanos. Había un montón de peruanos viniendo de todas partes”, contó. Ese respaldo, dijo, funciona como combustible en los momentos difíciles: “Cuando el partido está complicado o algo, tienes a toda esta gente alentándote, tienes que seguir empujando. Es una motivación enorme”.

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