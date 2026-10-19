Perú

Shirley Arica y Mario Hart protagonizan brindis en cena: "Por nosotros", respondió la modelo sin dudar

La también conocida como 'chica realidad' entrevistó nuevamente al expiloto de carreras en su pódcast y, tras la grabación, ambos compartieron una velada que se volvió viral en redes sociales

Shirley Arica y Mario Hart comparten un momento especial durante una cena, revelando lo que aprecian el uno del otro y brindando por ellos. Descubre los detalles de su conversación. Video: YouTube Shilar Network
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Shirley Arica volvió a entrevistar a Mario Hart en su pódcast y la cita terminó en una cena compartida entre ambos, según el adelanto difundido por el propio canal de la modelo. Durante el encuentro, la también llamada ‘chica realidad’ y el piloto de carreras no solo degustaron la carne que cocinaron en el marco de la entrevista, sino que además protagonizaron un brindis que llamó la atención de sus seguidores.

“Salud Shirley, pero ¿por qué?”, preguntó Hart durante la cena, a lo que Arica respondió sin dudar: “Por nosotros”. El intercambio marcó el inicio de un momento en el que ambos se dijeron frente a frente qué cualidades les resultan atractivas del otro, un segmento que generó comentarios en redes sociales apenas se conoció el adelanto del contenido.

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El piloto recordó lo que dijo sobre Arica en una entrevista anterior

Durante la cena, Hart hizo referencia a declaraciones previas que había dado en el pódcast ‘Sin más que decir’, en las que se refirió a lo que le atraía de la modelo. “Dije que lo que más me atraía de ti era...”, mencionó el expiloto en el adelanto compartido por el canal de Arica. En esa oportunidad anterior, Hart había destacado distintas cualidades de la exchica reality.

Yo la veo como una chica trabajadora, eso me gusta, que sean trabajadoras. La veo como una persona proactiva, ha lanzado su canal de YouTube, su pódcast, entrevista donde le provoque. Por lo que hemos conversado, también puedo deducir que es una buena madre. Cuando uno crece y madura, linda, guapísima”, había declarado el conductor en esa ocasión.

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Mario Hart y Shirley Arica están sentados frente a una mesa con comida y copas de vino, con un recuadro circular donde ambos brindan
Shirley Arica entrevistó a Mario Hart en su pódcast y ambos compartieron una cena tras la grabación del programa.

Por su parte, Arica también expresó durante la cena las cualidades que le llaman la atención del piloto, de forma directa y sin mayores rodeos. “Me pareces un chico interesante porque tienes tema de conversación, me pareces inteligente. Me gusta un poquito tu...”, comentó la modelo, en una frase que quedó inconclusa en el adelanto difundido por su equipo de contenido.

Una respuesta de Arica sobre el desinterés generó comentarios entre los usuarios

Antes de la cena, durante el desarrollo de la entrevista, Arica también respondió algunas preguntas que Hart le formuló como parte de la dinámica del pódcast. Una de esas respuestas fue interpretada por varios usuarios como una posible indirecta dirigida al propio piloto.

“Si es una persona que te interesa y no te ha escrito, ¿tú no le escribes?”, le consultó Hart en un momento de la conversación, a lo que Arica respondió sin filtros: “No. No me gusta el desinterés. Si esa persona quisiera verme, me lo diría. No me mandaría un fueguito, una carita”. La respuesta provocó la risa del conductor durante la grabación del pódcast.

La modelo reconoció cierta atracción pero descartó buscar una relación

Tras la difusión del encuentro, Shirley Arica se refirió públicamente a los rumores que surgieron sobre un posible acercamiento sentimental con Mario Hart y reconoció que el piloto ha llamado su atención, tanto por su apariencia física como por algunas características de su personalidad. Pese a ello, la modelo evitó confirmar la existencia de una relación entre ambos y aclaró que, por el momento, no está interesada en iniciar un vínculo sentimental con el piloto.

Las imágenes de Mario Hart y Shirley Arica dentro de una camioneta generaron rumores de romance. El piloto decidió aclarar qué ocurrió aquella noche y qué siente por la influencer. Captura: Magaly TV La Firme.

Arica explicó que actualmente atraviesa una etapa de su vida personal en la que prefiere disfrutar de su independencia, por lo que no considera el romance como una prioridad, al menos en estos momentos. La modelo también se refirió a la reciente separación de Hart y señaló que, a su parecer, ambos necesitan un periodo de tiempo para procesar sus respectivas experiencias sentimentales antes de pensar en comenzar una nueva relación.

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