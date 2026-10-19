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Juan Reynoso, en su hora más difícil en México: desde su llegada a Necaxa no ha ganado un solo partido en Liga MX

El ‘Ajedrecista’ vive una situación extremadamente crítica en su nueva aventura en Aguascalientes. Enlaza cuatro duelos con resultados desfavorables y admite preocupación por debilidad, sobre todo en casa

Juan Reynoso, contra las cuerdas en Necaxa. - Crédito: REUTERS
Juan Reynoso, contra las cuerdas en Necaxa. - Crédito: REUTERS
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Al momento que Necaxa apostó por Juan Reynoso sabía que era una moneda al aire, porque por un lado demostraba un alto perfil con experiencia en Liga MX, rompiendo un maleficio con Cruz Azul, y en el otro arrastraba un presente lastimero debido a una experiencia desastrosa como seleccionador de Perú y un paso en falso con Melgar.

En cualquier caso, desde Aguascalientes prefirieron quedarse con la versión afable y aquella decisión comienza a cobrar muy fuerte factura, puesto que el ‘Ajedrecista’ no consigue dar con la tecla en el arranque de su andadura, la tercera en plaza azteca como líder principal.

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Periodista mexicano advirtió a Juan Reynoso de su principal reto en Necaxa. - créditos: Club Necaxa
Juan Reynoso no consigue dar con la tecla con Necaxa. - Crédito: Difusión

Realmente, Reynoso Guzmán está teniendo muchas dificultades para cosechar victorias. Desde que asumió las riendas del Necaxa ha sido incapaz de ganar pese a que los futbolistas se encuentran muy bien alineados a sus directrices.

Su primer partido en la zona técnica de los ‘rayos’ se dio en la novena fecha del Torneo Apertura 2026 cuando preparó el duelo contra Atlético San Luis, que se impuso sin mayores complicaciones por 3-1. El golpe fue duro, pero no tanto como el que prosiguió.

En su debut en el estadio Victoria, Necaxa recibió al poderoso Club América y parecía que la suerte estaba de su lado al adelantarse en dos ocasiones en el tablero electrónico, pero la superioridad del actual líder se evidenció después de que Henry Martin certificara un hat-trick y guiara a los suyos a la remontada con un 4-2 definitivo.

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La nube negra siguió encima de los ‘eléctricos’ con el empate 3-3 ante Pachuca y la reciente caída a manos de Atlas por 2-0, estando los ‘zorros’ con un hombre menos por la expulsión de Milton Valenzuela.

Juan Reynoso, contra las cuerdas en Necaxa. - Crédito: Difusión
Juan Reynoso, intenso en los entrenamientos del Necaxa. - Crédito: Difusión

Entre inquietud y confianza

La mala racha de Juan Reynoso comienza a causar señales de alerta en un Necaxa que se está yendo a la deriva, sobre todo las veces que le toca participar en Aguascalientes. Sin embargo, el profesional peruano está muy convencido que el equipo reaccionara en la siguiente semana y acelerará en su recuperación.

Ahora [el enfoque] es Chivas, es intentar revertir la situación, intentar ir a ganar con nuestras herramientas y que los jugadores sigan compitiendo de una manera leal”, sostuvo Juan Máximo en su última comparecencia.

Sí nos preocupa no ganar más en casa, pero hoy nos quita el sueño que en cuatro días iremos a Guadalajara y hacer un partido más que digno para traernos un muy buen resultado”, sumó.

Juan Reynoso aún no se explica por qué Necaxa está impedido de sacar a relucir su máximo potencial cuando la estructura se entrena correctamente, pero confía que el repunte se dará en el tiempo justo para no ceder más terreno.

Juan Reynoso perdió en su debut con Necaxa frente a San Luis en la Liga MX.
Juan Reynoso perdió en su debut con Necaxa frente a San Luis en la Liga MX. Crédito: Agencias

Ya quisiera saber [qué pasa] y tener la bolita mágica de decir en tres, cuatro o dos meses tendremos luz en el túnel, pero el fútbol es perseverar y convencer al resto”, dijo.

Y zanjó: “De repente el martes se revierte la situación y Dios quiera estamos hablando de otra situación, pero mucho dependerá de que sigamos en esa complicidad con los muchachos”.

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