Zully reaparece en silla de ruedas y cuenta cómo un espejo le dejó más de 40 puntos

La popular figura Zully reaparece ante las cámaras después de sufrir una aparatosa caída, compartiendo detalles de su difícil recuperación y su nueva vida en Miami. Video: América TV / América Hoy

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Zully reapareció en exclusiva para el programa ‘América Hoy’ tras atravesar un periodo marcado por una serie de acontecimientos personales. La tiktoker peruana, conocida por compartir su vida cotidiana en redes sociales, se mostró ante las cámaras en silla de ruedas y acompañada de su familia, mientras explicaba los pormenores de un accidente doméstico sufrido recientemente.

La reaparición de la influencer se dio en medio de un proceso de recuperación que, según detalló, le exigió reposo y cuidados especiales tras una intervención quirúrgica previa realizada en Estados Unidos.

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La tiktoker mostró las secuelas de una caída con un espejo

Zully relató que el incidente ocurrió mientras realizaba una mudanza, poco después de regresar de un viaje a Miami. Durante las labores de traslado, un espejo cayó sobre ella y le ocasionó múltiples cortes, el más grave de ellos en la parte posterior de la rodilla.

“Vine de Miami y andaba en mudanza y tuve una caída con un espejo que se me cayó todo encima. Tuve todos esos cortes y me pusieron más de 40 puntos, pero la pierna fue la más afectada, atrás de la rodilla. Hasta que no cicatrice bien, no puedo caminar bien”, contó la tiktoker mientras mostraba las marcas del accidente frente a las cámaras del programa.

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Debido a la gravedad de la herida, la influencer explicó que por el momento se traslada en silla de ruedas y permanece bajo el cuidado de su familia, quienes la acompañan durante el proceso de recuperación. La tiktoker reapareció desde su nuevo hogar, en compañía de su padre y su hermana, con un ánimo que, pese a las circunstancias, se mostró positivo y enfocado en superar esta etapa.

La tiktoker Zully reapareció en silla de ruedas en el programa América Hoy tras sufrir un accidente doméstico.

El accidente ocurrió a pocos días de someterse a cirugías estéticas en Miami

La caída se produjo apenas unos días después de que Zully viajara a Miami para someterse a varias intervenciones de cirugía estética, entre ellas procedimientos en las costillas y los senos. El viaje y las operaciones generaron comentarios en el programa, luego de que se conociera que la tiktoker decidió operarse sin informar previamente a sus padres.

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Para conocer el costo aproximado de este tipo de procedimientos, ‘América Hoy’ consultó al cirujano plástico Luis Barrenechea, quien explicó los montos habituales de las intervenciones realizadas por la influencer. “Yo diría que entre implantes y liposucción no debería pagar entre 6 mil y 7 mil dólares en promedio. En Estados Unidos, un implante puede costar entre 15 mil y 20 mil dólares”, señaló el especialista sobre los precios que suelen manejarse en el mercado estadounidense.

La decisión de Zully de someterse a las cirugías sin previo aviso a su familia también generó una reacción de la conductora Rebeca Escribens, quien cuestionó la actitud de la tiktoker frente a una intervención de ese tipo. “Si fueras mi hija y me vienes a decir que no dijiste nada de una operación, yo te saco de la clínica y fajada”, comentó la presentadora, quien recordó que ella misma se sometió en el pasado a un procedimiento estético.

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La tiktoker también confirmó su divorcio del streamer mexicano Nando Wee

Además de los detalles sobre su recuperación física, Zully aprovechó su aparición en el programa para confirmar el fin de su matrimonio con el streamer mexicano Nando Wee, con quien se había casado en una boda simbólica realizada en el parque Puruchuco semanas atrás. La separación se produjo luego de que el influencer fuera captado besando a otra joven durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick.

La conocida figura pública, Zully, rompe el silencio tras sufrir una fuerte caída y ofrece detalles sobre su proceso de recuperación. En una emotiva entrevista, también aborda aspectos de su vida personal, incluyendo su reciente matrimonio que duró tan solo una semana. Video: América TV / América Hoy

La tiktoker peruana confirmó que el proceso de divorcio se concretó en un tiempo récord, apenas días después de la ceremonia.

“Les comento que ya no hay esposo. Estoy soltera para todo mi ganado, me divorcié en tiempo récord, no duró ni una semana ese matrimonio. Estoy soltera y ahora me concentro en mí. Nada de hombres, igual no le tocará una persona como yo. El que se lo queda pierde pues”, manifestó Zully sobre el cierre definitivo de esa relación.

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La influencer dejó en claro que, pese a la ruptura matrimonial y el accidente que atraviesa, su prioridad actual es concentrarse en su recuperación física y en los proyectos personales que mantiene de forma independiente, mientras continúa bajo supervisión médica debido a la herida sufrida en la rodilla.