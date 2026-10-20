Usuarios reportan largas colas en la Línea 1 del Metro de Lima por demoras y aglomeraciones en varias estaciones de la capital

usuarios reportaron inconvenientes en la operación de la Línea 1 del Metro de Lima. Composición. Infobae

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Usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima reportaron largas colas en distintas estaciones debido a las demoras en el servicio, entre ellas La Cultura, Angamos, Gamarra y Arriola.

La situación generó dificultades para los pasajeros que utilizan este medio de transporte para trasladarse por la capital.

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Los reportes de los usuarios señalaron acumulación de personas en los accesos y zonas de espera de las estaciones afectadas.

Ante los inconvenientes, la Línea 1 del Metro de Lima emitió un comunicado oficial para informar sobre las demoras y las labores técnicas destinadas a normalizar la operación.

Línea 1 informa sobre demoras en el servicio

En su comunicado, la empresa indicó que su equipo técnico trabaja para restablecer la operación habitual en el menor plazo posible.

Asimismo, recomendó a los pasajeros tomar las precauciones necesarias y considerar tiempo adicional para sus desplazamientos debido a las demoras registradas.

Comunicado de la Línea 1 del metro de lima

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