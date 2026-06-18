Fernanda Tomé se despide de la Liga Peruana de Vóley y lamenta no recibir propuesta de renovación de San Martín: ”En ningún momento fui contactada”

Fernanda Tomé puso fin a su etapa en la Universidad San Martín y, con ello, también cerró un ciclo de tres temporadas en la Liga Peruana de Vóley. La experimentada atacante brasileña utilizó sus redes sociales para despedirse de la afición peruana y revelar que no continuará en el club de Santa Anita luego de que la institución decidiera no presentarle una propuesta de renovación para la campaña 2026/27.
La popular ‘Tomezinha’ explicó que su deseo era permanecer en el país, donde se convirtió en una de las voleibolistas extranjeras más queridas de los últimos años. Sin embargo, aseguró que nunca existió un acercamiento formal por parte de la dirigencia de San Martín para negociar su continuidad.
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“Lamentablemente, mi regreso no será posible porque no recibí ninguna propuesta por parte de la directiva del proyecto para permanecer en el equipo. En ningún momento mi representante ni yo fuimos contactados para conversar sobre una renovación”, escribió la brasileña en un extenso mensaje dirigido a los aficionados.
La atacante de 36 años aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo recibido durante su estancia en Perú. En su publicación recordó el cariño de los hinchas de la Universidad San Martín, de los seguidores del voleibol nacional y de las personas con las que compartió durante su paso por Lima.
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“Realmente me habría gustado continuar en Perú, pero no siempre nuestros deseos coinciden con las decisiones de quienes dirigen el proyecto”, añadió la jugadora, dejando entrever su sorpresa por el desenlace de las conversaciones.
Tomé defendió la camiseta ‘santa’ durante tres temporadas en las que se consolidó como una pieza fundamental del equipo. Durante ese período, San Martín consiguió mantenerse en el podio nacional de manera ininterrumpida, obteniendo un subcampeonato en la temporada 2023/24, un tercer lugar en la 2024/25 y una nueva medalla de plata en la campaña más reciente.
San Martín decidió no renovarle a Fernanda Tomé y se marcha de la institución luego de tres temporadas. Crédito: Instagram USMP vóley.
Además de los resultados colectivos, la brasileña destacó por su liderazgo y regularidad dentro de la cancha. Incluso recordó que en determinados momentos compitió pese a arrastrar molestias físicas porque consideraba que podía ayudar al equipo en instancias decisivas.
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La voleibolista también tuvo palabras de agradecimiento para los entrenadores Vinícius Gamino y Guilherme Schmitz, así como para todas sus compañeras de equipo. Según explicó, los últimos tres años representaron una etapa de crecimiento personal y profesional que le permitió atravesar una de las mejores fases de su carrera.
“No me voy con frustración, sino con la sensación de que quizás todavía teníamos una hermosa historia por construir”, confesó.
Un ciclo marcado por el éxito y el cariño del vóley peruano
La partida de Fernanda Tomé marca el final de una etapa muy especial para la Universidad San Martín. Desde su llegada al club en 2023, la atacante brasileña se convirtió en una de las jugadoras más queridas por la afición gracias a su entrega, liderazgo y constante identificación con la camiseta ‘santa’.
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Su presencia fue fundamental para sostener la competitividad del equipo en los últimos tres años, período en el que la institución nunca abandonó el podio nacional.
Más allá de los resultados colectivos, la popular ‘Tomezinha’ logró consolidarse como una de las extranjeras más influyentes de la Liga Peruana de Vóley. Su experiencia y capacidad ofensiva la convirtieron en un auténtico baluarte para el cuadro de Santa Anita, especialmente en los momentos de mayor exigencia.
Su impacto también quedó reflejado en los reconocimientos individuales que recibió durante su estancia en Perú. De hecho, en la última temporada fue distinguida como la mejor punta del campeonato, galardón que confirmó el gran nivel que mostró a los 36 años y que le permitió cerrar su ciclo en una de las mejores etapas de su carrera deportiva.
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