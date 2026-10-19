¿Fuiste suplente de miembro de mesa? La ONPE aclara si puedes cobrar los S/ 165 sin haber ejercido el cargo en las elecciones

La capacitación de la ONPE explicó las tareas de los miembros de mesa en la instalación de la mesa de sufragio, la votación y el escrutinio. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La compensación económica para los miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales está sujeta al cumplimiento de una condición: haber ejercido el cargo durante la jornada electoral. Por ello, los ciudadanos que fueron seleccionados como suplentes, pero no llegaron a desempeñar esa función, no tienen derecho al pago de S/ 165.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el dinero se entrega a quienes cumplieron con las labores correspondientes en las mesas de sufragio. Esto incluye a los ciudadanos seleccionados por sorteo y a quienes asumieron el puesto ante la ausencia de los titulares.

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El proceso de entrega de la compensación económica comenzó el martes 13 de octubre. Hasta el domingo 18, un total de 194.646 ciudadanos ya recibió el monto mediante billeteras digitales, depósitos bancarios o el cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.

Sin embargo, todavía quedan miles de pagos pendientes. La situación requiere distinguir entre quienes efectivamente ejercieron como miembros de mesa y quienes solo figuraron en el sorteo, ya que la selección por sí sola no garantiza el acceso al beneficio económico.

¿Quiénes pueden cobrar los S/ 165 de la ONPE?

La compensación económica corresponde a los ciudadanos que cumplieron funciones como miembros de mesa durante las elecciones. Por tanto, no todos los seleccionados mediante sorteo reciben el dinero: los suplentes que no ejercieron el cargo quedan fuera del beneficio.

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En cambio, quienes asumieron la función ante la ausencia de los miembros de mesa titulares sí pueden acceder al pago. Esta situación comprende a los electores que fueron convocados desde la fila para completar la mesa y permitir el desarrollo de la votación.

La diferencia es importante para evitar confusiones entre los ciudadanos que fueron sorteados y quienes realmente participaron en las labores electorales. El criterio para recibir los S/ 165 es el ejercicio efectivo del cargo.

Más de 74 mil pagos siguen pendientes en el Banco de la Nación

Tres miembros de mesa atienden la jornada electoral mientras un usuario accede al portal web de la ONPE para registrar el cobro de la compensación económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el balance de la ONPE, hasta el 18 de octubre se transfirieron S/ 165 a un total de 269.184 ciudadanos habilitados para recibir la compensación. De ese grupo, 194.646 ya cobraron el beneficio, mientras que 74.538 todavía tienen pendiente el retiro presencial.

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La distribución de los pagos por modalidad quedó de la siguiente manera:

Yape: 99.128 pagos completados.

Cuenta del BCP: 46.859 pagos completados.

Cuenta del BBVA: 8.911 pagos completados.

Otros depósitos en cuenta: 3.689 pagos completados.

Banco de la Nación: 36.059 cobros completados y 74.538 pendientes.

En conjunto, las modalidades digitales y los depósitos bancarios permitieron completar una parte importante de las entregas. No obstante, el retiro en ventanilla concentra la totalidad de los pagos que aún figuran como pendientes en el balance.

¿Cómo consultar el estado de la compensación económica?

Un grupo de ciudadanos seleccionados como miembros de mesa revisa el material de votación durante una jornada de capacitación de la ONPE en Perú. (ONPE)

Los ciudadanos que ejercieron como miembros de mesa pueden verificar el estado de su pago a través de la plataforma habilitada por la ONPE. Para ello, deben ingresar al siguiente enlace oficial: Consulta de pago para miembros de mesa.

El organismo electoral precisó que el cobro presencial en el Banco de la Nación es la alternativa prevista para quienes asumieron el cargo desde la fila de electores y para los casos en los que una entidad bancaria rechazó la modalidad de pago seleccionada.

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Según la información proporcionada por la ONPE, se registraron 8.373 casos de rechazo por parte de entidades bancarias, debido a distintos motivos. En estas situaciones, los ciudadanos deben revisar el estado de su compensación para conocer cómo proceder con el cobro.

La entidad permite elegir entre depósitos en cuentas bancarias del BCP, BBVA o Scotiabank, el uso de Yape y el retiro presencial, según las condiciones aplicables a cada caso.