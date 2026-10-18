El Niño en Argentina: cuáles serán las regiones más afectadas por lluvias y crecidas en los próximos días

Las proyecciones oficiales sitúan el pico máximo del fenómeno de El Niño entre fines de 2026 y los primeros meses de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fenómeno de El Niño sigue su curso sobre el territorio argentino y esta semana promete nuevos episodios de lluvia, tormentas, nevadas y crecidas de ríos que afectarán de forma desigual a distintas regiones del país. Mientras el Litoral afronta evacuaciones y niveles récord en el río Paraná, el oeste se prepara para acumulados de nieve en la cordillera y precipitaciones intensas en Cuyo y el norte de la Patagonia.

Las proyecciones de los organismos oficiales y los especialistas coinciden en un punto: el pico máximo del fenómeno se espera entre el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027, y sus efectos no se distribuyen de manera uniforme. El este y el noreste concentran el grueso de las lluvias, pero la inestabilidad también alcanza al centro del país con temperaturas por debajo de lo habitual para octubre, heladas tardías y jornadas de cielo gris.

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El oeste afronta nevadas de hasta 30 centímetros y lluvias con alerta oficial

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para el inicio de la semana que abarcan desde la cordillera hasta el centro del país. Según informó el meteorólogo Mauricio Saldivar en un artículo para Meteored, a partir de la mañana del lunes se esperan nevadas persistentes con acumulados de 15 a 30 centímetros en la cordillera de Mendoza y San Juan. Por la tarde, las lluvias alcanzarán el sur mendocino y el oeste de La Pampa, con registros de 20 a 40 milímetros, mientras que el norte de Neuquén recibiría entre 10 y 20 milímetros.

El martes, una baja de presión que se aísla en el océano Pacífico y se acerca a Chile funcionará como motor de tormentas en el centro del territorio. La alerta rige para la tarde, con acumulados de 20 a 40 milímetros en La Pampa y de 10 a 20 milímetros en el Alto Valle y el norte neuquino, con posibilidad de granizo y actividad eléctrica.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por nevadas de hasta 30 centímetros en la cordillera de Mendoza y San Juan. (SMN)

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el centro-este, el lunes arranca con nubosidad variable y máximas de apenas 12 °C en el sur bonaerense. El martes, las temperaturas se recuperan de forma gradual, aunque se mantienen entre 3 y 5 grados por debajo del promedio para la época. Al finalizar el miércoles, se prevén lluvias y tormentas dispersas en gran parte de la región.

Saldivar detalla además que la entrada de aire frío durante el fin de semana provocó heladas agronómicas tardías (es decir, descensos de temperatura que dañan los cultivos cuando ya brotaron o florecieron) en el centro del país. En la Patagonia, por contraste, la ciudad de Santa Cruz registró 25,6 °C el sábado, la tercera marca más alta de toda la Argentina.

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El Litoral enfrenta evacuaciones por la crecida de los ríos

La situación más compleja se vive en las provincias del Litoral. El río Paraná alcanzó los 6,91 metros en la ciudad de Corrientes, a solo nueve centímetros del umbral de evacuación fijado en 7 metros. Defensa Civil contabilizó 646 personas entre evacuados y autoevacuados en la provincia de Corrientes, con la localidad de Itatí como la más afectada: 110 personas de 43 familias fueron alojadas en la Casa Promesera y el hospedaje Taba Cué.

“El Niño recién empieza, se intensificará entre octubre y febrero”, advirtió la semana pasada María Alejandra Cristanchi, jefa del sector de Hidrología. Las mediciones de la Prefectura Naval Argentina muestran una tendencia ascendente en buena parte de la provincia, y las autoridades restringieron el uso de algunos balnearios.

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La crecida del río Paraná dejó 646 personas entre evacuadas y autoevacuadas en la provincia de Corrientes.

Más al sur, el puerto de Goya pasó a etapa de alerta al marcar 5,28 metros, ocho centímetros por encima de su umbral de 5,20 metros. En Chaco, el Comité Provincial de Emergencia anticipó que el nivel podría alcanzar los 7,50 metros en el corto plazo y dispuso alerta roja para sectores fuera del sistema de defensas, como Puerto Antequeras, Barranqueras, Puerto Vilelas y el barrio San Pedro Pescador.

En Misiones, la circulación en la ruta nacional 12 comenzó a normalizarse, con la habilitación completa del tránsito sobre el puente Piray Guazú.

El pico de El Niño se espera para fin de año y las lluvias podrían extenderse hasta otoño de 2027

Las proyecciones a mediano plazo apuntan a que lo peor aún no pasó. El meteorólogo Marcelo Madelón señaló a Infobae que “se espera que El Niño impacte a lo largo del resto de 2026 y comienzos de 2027” y que “posiblemente perdure hasta el otoño de 2027”. La meteoróloga Cindy Fernández, de Meteored, coincidió en esa proyección y precisó que los pronósticos con mayor grado de confianza llegan hasta el inicio de esa estación.

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Los meteorólogos anticipan que el impacto y las lluvias asociadas a El Niño podrían extenderse hasta el otoño de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fernández explicó que El Niño es un fenómeno de alcance global asociado al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, pero que su influencia no se reparte de manera homogénea. En la Argentina, la señal resulta más visible en el norte y centro-este, con especial incidencia en el Litoral y la Mesopotamia. En verano, los eventos de lluvia tienden a aumentar en esas zonas, con extensión posible hacia la región pampeana, mientras que Cuyo y algunos sectores de la Patagonia pueden atravesar un escenario de menores precipitaciones.

Madelón advirtió que las grandes lluvias en los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, sumadas a las de la Mesopotamia, contribuyen al aumento de los ríos de la Cuenca del Plata. La investigadora Matilde Rusticucci, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, también ubicó el período de lluvias persistentes entre el final del año y febrero o marzo, según declaraciones previas a Infobae.

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Saldivar indicó que a partir de la tarde del miércoles se esperan chaparrones en toda la provincia de Misiones, mientras que el resto de las provincias del Litoral permanecerá mayormente nublado. Hacia el jueves, la inestabilidad aumentará en el norte misionero con pronóstico de tormentas. Aunque deje de llover en territorio argentino, el agua que baja desde Brasil mantendrá altos los niveles de los ríos de la Cuenca del Plata, lo que prolonga el riesgo de crecidas e inundaciones en las zonas ribereñas.