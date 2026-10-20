Perú

Fenómeno El Niño en Perú: cinco recomendaciones para proteger tu vehículo durante la temporada de lluvias 2026-2027

La Comisión Multisectorial ENFEN proyecta precipitaciones hasta abril de 2027 y advierte sobre pistas mojadas, visibilidad reducida y acumulación de agua en distintas vías del país

Un vehículo con las luces encendidas circula por una pista inundada bajo la lluvia frente a cerros con viviendas
Un vehículo transita por una vía inundada durante la temporada de lluvias en Perú, período en el que especialistas recomiendan revisiones preventivas.
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La temporada de lluvias en Perú ya se encuentra en marcha y se extenderá, según las proyecciones oficiales, hasta abril de 2027. En ese período, los conductores deberán enfrentar pistas mojadas, menor visibilidad y acumulación de agua en distintas vías del país, condiciones que elevan el riesgo de accidentes si los vehículos no reciben una revisión preventiva adecuada.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) recomendó adoptar medidas de prevención ante los posibles eventos asociados a las precipitaciones que se registrarán entre septiembre de 2026 y abril de 2027. En ese marco, especialistas en mantenimiento automotor señalaron cinco puntos clave que los propietarios de vehículos deben verificar antes de salir a circular durante esta etapa del año.

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Un automóvil gris con faros encendidos sobre una avenida mojada por la lluvia, peatones con paraguas en la acera y vehículos al fondo.
Varios automóviles transitan con las luces encendidas sobre el asfalto mojado de una avenida urbana en Perú durante una precipitación pluvial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Neumáticos en pistas mojadas

El primer aspecto a revisar es la condición de los neumáticos. Según explicó Ricardo Arnaiz, gerente de Post Venta en Mitsui Automotriz, es necesario comprobar la presión de aire, el desgaste de la banda de rodamiento y la ausencia de cortes, deformaciones o desgastes irregulares en la goma. Mantener los neumáticos en buen estado favorece la adherencia sobre superficies mojadas y permite conservar el control del vehículo durante el trayecto.

El segundo punto corresponde al sistema de frenos. Las pastillas, los discos y los demás componentes del sistema deben encontrarse en condiciones óptimas para responder con eficacia ante una frenada en pista húmeda.

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“Preparar el vehículo antes de la temporada de lluvias permite anticiparse a posibles fallas y asegurarse de que sus principales sistemas respondan adecuadamente ante condiciones más exigentes de manejo”, señaló Arnaiz.
Dos mecánicos con uniforme azul y protección auditiva revisan una rueda de una camioneta elevada en un taller mecánico
Dos técnicos inspeccionan los neumáticos de una camioneta en un taller como parte de las revisiones preventivas recomendadas para circular en pistas mojadas.

Visibilidad y sistema eléctrico del vehículo

El tercer elemento a tener en cuenta son las luces y el sistema de limpiaparabrisas. Durante una lluvia intensa, contar con una buena visibilidad resulta fundamental para circular con seguridad. Los especialistas recomiendan comprobar que las luces delanteras y traseras funcionen de manera correcta, que las escobillas no dejen zonas sin limpiar en el parabrisas y que haya suficiente líquido limpiaparabrisas en el depósito.

El cuarto punto se refiere a la batería y al sistema eléctrico del automóvil. El uso más frecuente de luces, limpiaparabrisas y desempañadores durante la temporada de lluvias genera una mayor demanda sobre los componentes eléctricos del vehículo. Por ese motivo, se recomienda revisar el estado de la batería, sus conexiones y el sistema de carga, con el fin de detectar de manera anticipada señales de desgaste o posibles fallas eléctricas.

Un mecánico con mono azul revisa la escobilla del limpiaparabrisas de un automóvil gris con las luces encendidas frente a un taller.
Un técnico automotriz inspecciona las escobillas del limpiaparabrisas y el sistema de iluminación de un vehículo frente a un taller mecánico durante una lluvia ligera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evitar riesgos en vías inundadas?

El quinto consejo tiene que ver con la conducta al volante ante tramos de la vía cubiertos por agua. Los especialistas advierten que la profundidad de una vía inundada puede ser mayor de lo que aparenta a simple vista y representar un riesgo tanto para los ocupantes del vehículo como para el propio automóvil. Ante esa situación, la recomendación es buscar una ruta alternativa y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

La atención oportuna a estos cinco puntos, de acuerdo con los especialistas consultados, contribuye a reducir el riesgo de imprevistos durante los desplazamientos. Mantener el vehículo revisado antes del inicio de cada recorrido se presenta como una medida preventiva frente a las condiciones adversas que suele traer la temporada de lluvias entre septiembre y abril.

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