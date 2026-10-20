Lisandro Greppo se centra en un simple propósito con Deportivo Garcilaso: “El desafío es que la frustración no nos gane, porque la ilusión es mucha”

Lisandro Greppo experimenta una delicada actualidad con Deportivo Garcilaso, después de un inicio atronador en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

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Lisandro Greppo experimentó un carrusel de emociones en el FBC Melgar vs Deportivo Garcilaso, en Arequipa. En dos ocasiones, su elenco se puso adelante en el score, provocando una emoción exacerbada en la parcela técnica, pero luego los decibelios cayeron en su máxima por la remontada del dueño de casa.

No bien entró a la sala de prensa de la UNSA, el entrenador argentino, visiblemente consternado por la segunda caída al hilo de los cusqueños en el Torneo Clausura 2026, ofreció su análisis de la contienda. Lamentó, de inicio, la forma en cómo la configuración se ha vuelto tan endeble en corto tiempo tras una marcha impoluta.

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Lisandro Greppo, preocupado por la reciente mala marcha del Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

“El equipo era el menos batido en todo el campeonato”, lamentó de inicio Greppo para añadir que “habíamos encontrado una solidez defensiva importante y con esa jugada del penal [mano de Agustín Gómez] se perdió el rumbo”, declaró Lisandro.

Para Greppo, por otro lado, el resultado es un poco engañoso, porque no refleja al 100% la real contundencia de Melgar: “Hubo dos goles y pudieron haber sido más, porque Patrick [Zubczuk] tuvo dos o tres tapadas. Caímos en la desesperación por querer ganarlo, que era lo que habíamos venido a buscar; verdaderamente una pena”.

Los arequipeños lograron imponerse a los cusqueños con una exhibición plena de fútbol. Anotaron Nicolas Quagliata, Jhonny Vidales, Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar. | VIDEO: L1MAX

Plan inmediato

Con el nuevo desliz, que acaba de ocasionar un profundo sismo en la interna del Deportivo Garcilaso, Lisandro Greppo pretende establecer un propósito puntual entrando en la recta final del Clausura 2026, donde los suyos han comenzado a perder terreno.

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“El desafío ahora es que la frustración no nos gane, porque, digamos, la ilusión es mucha; más allá de que estamos ahí cerca en el pelotón, hay que reponerse; es un golpe duro, estuvimos muy cerca y se nos derritió en las manos”, mencionó el argentino.

Lisandro Greppo apaciguando a Francisco Arancibia tras su gran anotación frente a FBC Melgar, en la UNSA. - Crédito: Difusión

“Verdaderamente hay que ser fuerte y que el grupo siga trabajando, no hay de otra”, sumó Greppo, quien desde que relevó en el cargo a su compatriota ‘Seba’ Domínguez atraviesa su primera crisis en el Cusco.

A raíz de sus exhibiciones lastimeras, Garcilaso perdió su sitial en la cúspide y ha cedido mucho terreno en la clasificación, pasando ahora a la sexta plaza con 22 unidades, a tres de los líderes actuales Sporting Cristal y Sport Huancayo.

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El entrenador argentino sigue muy dolido por las recientes caídas que han condicionado el ritmo del 'pedacito de cielo' en el Torneo Clausura 2026. | VIDEO: Daniel Rodríguez Hinojosa

Secuencia clave

Deportivo Garcilaso atraviesa una caída inexplicable, pero conserva posibilidades de recuperar el primer lugar del Torneo Clausura. Para conseguirlo, necesita encadenar resultados positivos en las jornadas y recuperar el impulso perdido tras la reanudación por la ventana FIFA de selecciones.

En su siguiente presentación, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el ‘pedacito de cielo’ recibirá a Los Chankas, rival que acaba de reaccionar en el campeonato y llega con mejores sensaciones recientes.

Patrick Zubczuk festejando durante la goleada de Deportivo Garcilaso a Universitario en el Cusco. Crédito: ITEA

Posteriormente, el equipo dirigido por Greppo afrontará dos salidas: viajará a Piura para enfrentar a Alianza Atlético y luego irá a Cajamarca para medirse ante UTC, en partidos exigentes fuera.

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El cierre del campeonato será contra Comerciantes Unidos y Juan Pablo II College. La secuencia representa un desafío serio para los cusqueños, que tendrán poco margen para volver a tropezar.