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Alfredo Arosemena, gerente general de Alianza Lima, ya piensa en la final de la Liga 1 2026: “El tema del Clausura está muy apretado”

El directivo íntimo reconoció que las decisiones arbitrales han perjudicado al equipo en un torneo sin margen de error, y confirmó que la situación contractual de Paolo Guerrero todavía no tiene definición

Alfredo Arosemena – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 19 octubre
El directivo íntimo descartó crisis interna, respaldó la continuidad de Pablo Guede y reveló que cinco jugadores tienen vínculo hasta 2028, mientras que la situación de Paolo Guerrero aún no tiene definición. (Alianza Lima)
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Alfredo Arosemena, gerente general de Alianza Lima, se mostró confiado en las posibilidades del equipo blanquiazul en el Clausura 2026 pese a reconocer que la tabla está sumamente ajustada.

El directivo respaldó con firmeza el trabajo del entrenador Pablo Guede, descartó conflictos internos en el plantel y adelantó que el club avanza en renovaciones de contrato, en la construcción de un Centro de Alto Rendimiento y en la retomada ampliación del estadio. Las declaraciones las realizó en el programa Fútbol Como Cancha.

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La confianza en la clasificación y el estado del plantel

Alfredo Arosemena – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 19 octubre
Aunque reconoció que la tabla del Clausura no permite margen de error, Arosemena expresó su confianza en el desenlace de la temporada. El gerente sostuvo que el equipo aprovechó el receso internacional para fortalecer su preparación. (Alianza Lima)

El torneo Clausura 2026 encuentra a Alianza Lima en una posición competitiva, aunque sin margen de error. Arosemena no esquivó la realidad de la tabla, pero tampoco dejó lugar a dudas sobre el desenlace que espera el club. “El tema del Clausura está muy apretado, pero es seguro que estaremos en la final”, afirmó el directivo, con una certeza que contrasta con la paridad que exhibe la competencia semana a semana.

El gerente explicó que el ingreso de la actual conducción se produjo en un momento de desgaste acumulado, incluso después de conquistar el Apertura. “El tema del primer equipo es lo que más te absorbe. Si bien ganamos el Apertura, nuestro ingreso fue en un momento donde el equipo tenía ya un desgaste”, reconoció. En ese contexto, el parate por la fecha FIFA resultó una herramienta clave: el cuerpo técnico lo aprovechó para realizar una mini pretemporada que, según Arosemena, fortaleció la cohesión del grupo.

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“El momento actual dentro del plantel es de unidad total. Todos comprometidos con el objetivo. La para de la fecha FIFA nos sirvió para una mini pretemporada y fue una gran decisión acompañar a Pablo Guede en su idea”, sostuvo. El directivo también salió al paso de versiones sobre tensiones internas y trazó una línea clara entre el presente y etapas anteriores del club. “Parece que el enemigo ya se fue de casa porque entramos nosotros. Pregúntenle a Guede si es que ahora hay algún enemigo dentro del club, creo que te va a decir que ya no hay. Esas cosas ya no están pasando en Alianza”, afirmó.

Arosemena también se refirió a las polémicas arbitrales que, a su juicio, han incidido en el rendimiento del equipo en la tabla. “En Alianza Lima sí creemos que han habido decisiones en varias oportunidades que han perjudicado al club y/o beneficiado a alguno de nuestros rivales. El campeonato está tan parejo que las decisiones erróneas nos perjudican”, señaló.

El respaldo a Guede y la vara del campeonato

Alfredo Arosemena – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 19 octubre
El gerente general de Alianza Lima defendió la gestión de Guede y remarcó que las decisiones futbolísticas corresponden al entrenador. También sostuvo que, para una institución grande, terminar el año sin un título representa un fracaso. (Alianza Lima)

Arosemena fue categórico al trazar los límites de su rol dentro del club: opina desde la tribuna, no desde el banco. “Pablo Guede y yo sí hablamos de fútbol, pero soy muy respetuoso. Yo sé que él es el técnico y mi opinión es desde una tribuna”, aclaró. Esa distancia institucional, sin embargo, no le impide valorar el trabajo del entrenador argentino con detalle.

“Pablo Guede es sincero, muy estudioso del fútbol, lo respeto mucho, es un gran técnico. Planifica mucho sus partidos y sabe utilizar bien a sus jugadores. Él puede tener a alguien muy bueno, pero por una mala conducta lo puede dejar de lado”, describió el gerente, subrayando la exigencia disciplinaria que rige en el vestuario.

Sobre la continuidad del DT una vez concluido el año, Arosemena optó por no adelantar decisiones. “La continuidad de Pablo Guede depende de él. La principal meta es campeonar. Una vez terminado el campeonato, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar”, indicó. Y fijó el estándar con el que el club mide cualquier temporada: “Para cualquier club grande no campeonar siempre será un fracaso. No solo en el primer equipo, queremos campeonar en cada disciplina del club”.

Contratos, Guerrero y los proyectos de infraestructura

Alfredo Arosemena – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 19 octubre
La renovación de Paolo Guerrero todavía no está sobre la mesa, según explicó Alfredo Arosemena, quien destacó la presencia del delantero pese a su lesión. El directivo también anunció avances en los planes para ampliar el estadio y construir un centro de alto rendimiento. (Alianza Lima)

En materia de plantilla, Arosemena confirmó que cinco futbolistas tienen vínculo con la institución hasta finales de 2028: Jairo Vélez, Eryc Castillo, Renzo Garcés, Fernando Gaibor y Alejandro Duarte. Además, indicó que el club sostiene conversaciones con otros integrantes del elenco para extender sus compromisos.

La situación de Paolo Guerrero, en tanto, permanece abierta. El delantero atraviesa una lesión, pero Arosemena destacó su presencia constante junto al grupo. “Con Paolo Guerrero hemos conversado, pero no sobre una renovación, depende de lo que él quiera. Es una pena su lesión, pero pese a ello siempre está presente con sus compañeros”, expresó.

En cuanto al vínculo con la Liga 1, el directivo reclamó mayor anticipación en la planificación. “La Liga no nos comunica nada aún sobre el torneo 2027 para trabajar en la planificación. Para el tema de promover a los menores, la bolsa de minutos está bien. Deberían involucrar a todos los clubes para trabajar en el cambio generacional”, planteó.

Por último, Arosemena adelantó los dos grandes proyectos de infraestructura que el club tiene en carpeta. “El Centro de Alto Rendimiento es una prioridad. La idea es que el próximo año podamos adquirir un terreno y empezar la construcción”, detalló. Y sobre el recinto deportivo, confirmó que las gestiones retomaron impulso: “El tema de la ampliación del estadio se está retomando”.

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